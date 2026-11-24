Mùa đông, thời tiết lạnh và hanh khô khiến nhiều người dễ gặp tình trạng khô họng, ho khan, khô miệng. Thay vì tìm mua những thực phẩm đắt tiền, bạn có thể bổ sung 3 loại rau quen thuộc dưới đây vào thực đơn gia đình để cung cấp nước, chất xơ và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Đây đều là những loại rau đang vào mùa, giá thành bình dân nhưng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

1. Củ cải trắng

Củ cải trắng là thực phẩm quen thuộc trong mùa đông, thường được ví như "nhân sâm dưới lòng đất". Loại củ này chứa nhiều nước, chất xơ và một số vitamin, khoáng chất cần thiết.

Theo quan niệm Đông y, củ cải có tác dụng hành khí, hỗ trợ tiêu hóa và hóa đờm. Vào mùa đông, khi mọi người ít vận động nhưng thường ăn nhiều thịt, các món hầm, củ cải có thể giúp bữa ăn cân bằng hơn, đồng thời bổ sung chất xơ cho cơ thể.

Củ cải trắng có thể ăn sống hoặc nấu chín. Củ cải sống thường được thái sợi trộn nộm hoặc ép lấy nước, trong khi củ cải nấu chín có vị ngọt dịu, mềm và dễ ăn hơn. Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên ưu tiên cách chế biến chín.

Một món ăn thích hợp trong những ngày lạnh là canh xương bò hầm củ cải trắng. Xương bò sau khi chần sạch được hầm cùng gừng khoảng một giờ, sau đó cho củ cải cắt miếng vào nấu thêm 30 phút. Củ cải thấm vị ngọt của nước xương, mềm thơm, tạo nên món canh nóng hổi, dễ ăn.

Ngoài ra, củ cải thái sợi trộn mật ong cũng là cách chế biến được dân gian truyền lại, thường dùng khi cổ họng khô rát. Tuy nhiên, món ăn này không có tác dụng thay thế thuốc điều trị ho hoặc bệnh đường hô hấp.

2. Củ sen

Củ sen là thực phẩm giàu nước và chất xơ, thích hợp bổ sung vào thực đơn mùa đông. Loại củ này có thể chế biến thành nhiều món ăn, từ nộm, xào đến hầm canh.

Theo Đông y, củ sen sống có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch; củ sen nấu chín lại được cho là có lợi cho tiêu hóa, giúp kích thích ăn ngon.

Khi mua củ sen, người tiêu dùng nên chú ý phân biệt hai loại phổ biến. Củ sen 7 lỗ thường ngắn, mập, vỏ nâu vàng, chứa nhiều tinh bột, khi nấu chín có độ bở và dẻo nên thích hợp để hầm canh. Trong khi đó, củ sen 9 lỗ thường dài, màu sáng, nhiều nước và giòn hơn, phù hợp để làm nộm hoặc xào.

Củ sen còn cung cấp chất xơ, góp phần hỗ trợ hoạt động của đường ruột. 100g củ sen chứa khoảng 2,2g chất xơ không hòa tan. Đây là dưỡng chất cần thiết giúp cải thiện nhu động ruột và hạn chế tình trạng táo bón.

Một món ăn được gợi ý là canh củ sen hầm lạc và xương ống. Xương ống chần qua nước sôi, củ sen gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn. Cho thêm một nắm lạc đỏ đã ngâm và vài lát gừng vào nồi, hầm nhỏ lửa đến khi củ sen mềm bở. Chỉ cần nêm một chút muối là có món canh thơm ngon, bổ dưỡng cho cả gia đình.

3. Cải thảo

Cải thảo là loại rau phổ biến trong mùa đông, có giá thành rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng không hề thấp. Với hàm lượng nước khoảng 95%, cải thảo giúp bổ sung nước cho cơ thể, đặc biệt phù hợp trong những ngày thời tiết hanh khô.

Loại rau này còn chứa chất xơ, vitamin C và nhiều dưỡng chất khác. Việc bổ sung cải thảo vào bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, duy trì hoạt động bình thường của đường ruột và góp phần hạn chế táo bón.

Theo Đông y, cải thảo có tính hơi hàn, được cho là có tác dụng thanh nhiệt, giảm cảm giác bứt rứt và hỗ trợ tiêu hóa. Đây cũng là lý do loại rau bình dân này thường được sử dụng trong các bữa ăn mùa đông.

Cách chế biến đơn giản, ngon miệng là cải thảo om đậu phụ. Trước tiên, phi thơm vài lát gừng, thêm một ít tôm khô để tạo vị ngọt. Cho phần bẹ cải thảo vào đảo sơ, sau đó thêm đậu phụ đã chiên vàng hai mặt và lượng nước nóng vừa đủ. Đun nhỏ lửa khoảng 10 phút rồi cho lá cải thảo vào, nêm muối và hạt tiêu trắng.

Khi hoàn thành, cải thảo mềm, thấm nước dùng, đậu phụ bên ngoài dai nhẹ, bên trong mềm mịn. Món ăn có cách chế biến đơn giản, nguyên liệu dễ tìm và phù hợp với bữa cơm gia đình.

Ưu tiên thực phẩm đúng mùa trong bữa ăn mùa đông

Củ cải trắng, củ sen và cải thảo đều là những thực phẩm quen thuộc, dễ tìm mua với giá thành phải chăng. Mỗi loại có đặc điểm dinh dưỡng riêng: củ cải bổ sung nước và chất xơ, củ sen cung cấp tinh bột và chất xơ, còn cải thảo giàu nước cùng các vitamin cần thiết.

Thay vì chỉ chú trọng những thực phẩm được quảng cáo là có tác dụng bồi bổ, mỗi gia đình nên duy trì chế độ ăn đa dạng, kết hợp rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu đạm và uống đủ nước.

Bổ sung những loại rau đúng mùa vào thực đơn không chỉ giúp bữa ăn thêm phong phú mà còn góp phần duy trì sức khỏe trong những ngày đông lạnh, hanh khô.

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(Nguồn: QQ)