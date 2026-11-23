GS.TS.BS Mai Trọng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, đề xuất 3 giải pháp để khắc phục tình trạng này.

VƯỢT HÀNG NGHÌN KILOMET ĐỂ ĐƯỢC CHỤP PET/CT

Sau chặng đường dài từ TP.HCM ra Hà Nội, chị Thúy (47 tuổi, Lâm Đồng) không giấu được niềm vui khi tìm được cơ sở y tế có thể thực hiện chụp PET/CT kịp thời, đồng thời được bảo hiểm hỗ trợ chi trả.

Chị Thúy mắc ung thư vú, điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM). Khoảng năm 2022, trong một lần khám sức khỏe định kỳ, chị tình cờ phát hiện mắc bệnh. Sau đó, chị được điều trị hóa chất, phẫu thuật cắt bỏ khối u, xạ trị 29 buổi và hiện duy trì điều trị bằng thuốc.

Chị Thúy hạnh phúc vì đã chụp được PET/CT sau một thời gian đi tìm bệnh viện thực hiện (Ảnh: V.H)

Gần đây, bác sĩ phát hiện tổn thương ở phổi, nghi ngờ di căn xương đòn nên chỉ định sinh thiết và chụp PET/CT để đánh giá tình trạng bệnh, từ đó xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Tuy nhiên, việc tìm địa chỉ chụp PET/CT không hề dễ dàng. Theo chị Thúy, tại Bệnh viện Quân y 175 và một số cơ sở y tế ở phía Nam, thời điểm đó chưa đáp ứng được nhu cầu chụp do thiếu thuốc phóng xạ.

“Do tổn thương ở phổi tiến triển nhanh nên tôi khá lo lắng, muốn được chụp càng sớm càng tốt. Tôi đã liên hệ ra miền Bắc, trong đó có nhiều bệnh viện lớn và cả bệnh viện chuyên điều trị ung bướu nhưng đều chưa thực hiện được vì thiếu thuốc.

Sau đó, tôi nhờ bác sĩ điều trị liên hệ giúp và mới biết Bệnh viện Đại học Phenikaa (Hà Nội) có thể thực hiện kỹ thuật này. Ngay lập tức, tôi thu xếp công việc, gia đình và bay ra Hà Nội để được chụp sớm nhất”, chị Thúy chia sẻ.

Không chỉ chị Thúy, bà Bùi Thị Thu Hà (58 tuổi, quê Huế) cũng phải vượt quãng đường xa để tìm nơi chụp PET/CT.

Khoảng 7 năm trước, bà Hà được chẩn đoán có u nang buồng trứng trái kèm lạc nội mạc tử cung. Do khối u lớn, dính nhiều, bác sĩ không thể bóc tách mà phải phẫu thuật cắt tử cung.

Gần đây, kết quả giải phẫu bệnh tại mỏm cắt cổ tử cung cho thấy dấu hiệu nghi ngờ ung thư cổ tử cung xâm nhập. Bác sĩ chỉ định chụp PET/CT để đánh giá rõ hơn tình trạng bệnh.

“Tôi được bác sĩ ở Huế chỉ định chụp PET/CT nhưng tại địa phương không có máy. Nếu muốn chụp, tôi phải đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, Bệnh viện Đà Nẵng lại không có thuốc. Rất may sau đó, bác sĩ liên hệ được với bệnh viện ở Hà Nội nên tôi mới có thể bay ra để chụp”, bà Hà kể.

Bà Hà đã yên tâm vì đã chụp được PET/CT và hưởng bảo hiểm y tế thông tuyến (Ảnh: V.H)

Bà Hà cho biết, khi ra bệnh viện Bệnh viện Đại học Phenikaa, bà được chụp PET/CT và hưởng bảo hiểm y tế thông tuyến (không cần giấy chuyển viện). Chi phí được thanh toán theo đúng mức hưởng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế, giúp bà giảm bớt gánh nặng tài chính.

CHẬM CHỤP PET/CT CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC ĐIỀU TRỊ

ThS.BS Nguyễn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu kiêm Trưởng Đơn nguyên Xạ trị - Y học hạt nhân, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết, hiện tại, với công suất của một hệ thống máy, nếu vận hành tối đa, cơ sở có thể thực hiện khoảng 20 ca chụp mỗi ngày. Thời gian gần đây, trung tâm tiếp nhận bệnh nhân từ nhiều địa phương, trong đó có người bệnh từ miền Trung và miền Nam ra Hà Nội để thực hiện PET/CT.

PET/CT là kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh kết hợp thông tin về chuyển hóa và cấu trúc giải phẫu, giúp phát hiện các tổn thương nghi ngờ ung thư, đặc biệt là tổn thương di căn mà một số phương pháp chẩn đoán hình ảnh thông thường có thể chưa phát hiện rõ.

ThS.BS Nguyễn Xuân Thanh

Theo bác sĩ Thanh, PET/CT thường được chỉ định ở những bệnh nhân đã có kết quả sinh thiết xác định ung thư nhằm đánh giá giai đoạn, tìm kiếm tổn thương di căn tại hạch, phổi, xương hoặc các cơ quan khác.

Kết quả chụp có thể làm thay đổi chiến lược điều trị. Chẳng hạn, một bệnh nhân ban đầu được dự kiến phẫu thuật nhưng sau khi chụp PET/CT phát hiện di căn xa thì có thể không còn chỉ định phẫu thuật, thay vào đó phải chuyển sang điều trị toàn thân bằng hóa chất, thuốc điều trị đích hoặc miễn dịch tùy trường hợp.

“Một số nghiên cứu ghi nhận khoảng 30-50%, thậm chí có nghiên cứu lên tới 60% bệnh nhân thay đổi kế hoạch điều trị sau khi chụp PET/CT”, bác sĩ Thanh thông tin.

Tuy nhiên, bác sĩ Thanh nhấn mạnh không phải tất cả bệnh nhân ung thư đều bắt buộc phải chụp PET/CT bằng mọi giá. Trong trường hợp phải chờ đợi quá lâu do quá tải hoặc thiếu dược chất phóng xạ, người bệnh cần trao đổi với bác sĩ điều trị để được tư vấn hướng xử trí phù hợp.

“Nếu chỉ vì chờ PET/CT mà bỏ lỡ cơ hội điều trị sớm thì không có lợi cho người bệnh. PET/CT là phương pháp chẩn đoán bổ trợ cho các kỹ thuật như siêu âm, CT, nội soi. Những phương pháp này vẫn có giá trị trong chẩn đoán và điều trị ung thư. Bác sĩ cần cân nhắc từng trường hợp cụ thể để lựa chọn phương án phù hợp”, bác sĩ Thanh khuyến cáo.

Một trong những khó khăn khi triển khai PET/CT là kỹ thuật này không chỉ đòi hỏi hệ thống máy móc chuyên dụng mà còn phụ thuộc vào nguồn cung dược chất phóng xạ. Vì vậy, ngay cả khi có nhu cầu và máy móc, không phải cơ sở y tế nào cũng có thể duy trì hoạt động chụp liên tục.

BA GIẢI PHÁP THÁO GỠ NÚT THẮT NGUỒN THUỐC PHÓNG XẠ

GS.TS.BS Mai Trọng Khoa, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nguyên Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai, phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam cho biết "Nhu cầu ứng dụng công nghệ hạt nhân trong y học, đặc biệt là kỹ thuật PET/CT, ngày càng lớn. Tuy nhiên, muốn vận hành hệ thống này phải có nguồn thuốc phóng xạ ổn định".

Hiện Việt Nam có lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, có khả năng sản xuất một số loại thuốc phóng xạ. Tuy nhiên, nguồn cung trong nước chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế. Trong khi đó, các thiết bị y học hạt nhân và máy xạ trị chủ yếu phải nhập khẩu, chi phí đầu tư lớn.

GS Khoa cho hay: "Khó khăn không chỉ nằm ở việc mua sắm thiết bị mà còn ở khả năng bảo đảm nguồn thuốc phóng xạ để vận hành thường xuyên".

Đặc biệt, thuốc phóng xạ có đặc thù là thời gian bán rã ngắn. Ví dụ, thuốc FDG sử dụng trong chụp PET/CT có thời gian bán rã khoảng 110 phút (gần 2 tiếng đông hồ). Sau mỗi khoảng thời gian này, hoạt độ phóng xạ giảm đi một nửa. Vì vậy, thuốc phải được sản xuất, vận chuyển và sử dụng trong khoảng thời gian phù hợp.

Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thuốc nhập khẩu, việc vận chuyển có thể trở thành rào cản lớn, nhất là với những loại thuốc có thời gian bán rã rất ngắn.

Để giải quyết tình trạng này, GS Khoa đề xuất ba nhóm giải pháp.

Thứ nhất, tăng năng lực sản xuất thuốc phóng xạ trong nước. Việt Nam cần phát huy năng lực của các cơ sở hiện có, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu những loại thuốc chưa thể sản xuất trong nước. Mục tiêu là đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào một nguồn duy nhất và bảo đảm thuốc phục vụ nhu cầu chẩn đoán, điều trị.

Thứ hai, đầu tư đồng bộ hệ thống sản xuất và sử dụng thuốc phóng xạ. Theo GS Khoa, muốn chủ động nguồn thuốc cần đầu tư máy gia tốc cyclotron cùng các hệ thống liên quan để sản xuất dược chất phóng xạ tại chỗ.

Tuy nhiên, không thể yêu cầu mỗi bệnh viện nhỏ đều phải đầu tư một máy gia tốc cyclotron bởi chi phí rất lớn và không hiệu quả về mặt kinh tế.

“Một giải pháp phù hợp hơn là xây dựng mô hình trung tâm sản xuất thuốc phóng xạ tập trung, đóng vai trò như một cơ sở vệ tinh, cung cấp thuốc cho nhiều bệnh viện có hệ thống PET/CT trong khu vực”, GS Khoa phân tích.

Mô hình này giúp tập trung nguồn lực đầu tư, tránh tình trạng mỗi bệnh viện phải tự xây dựng một hệ thống sản xuất riêng. Đồng thời, khoảng cách và thời gian vận chuyển cần được tính toán hợp lý để thuốc đến các cơ sở y tế trước khi hoạt độ phóng xạ suy giảm quá nhiều.

Thứ ba, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc trong nhập khẩu và vận chuyển. GS Khoa cho rằng, bên cạnh đầu tư thiết bị và năng lực sản xuất, cần xây dựng cơ chế thuận lợi cho việc nhập khẩu máy móc, thuốc phóng xạ cũng như vận chuyển và sử dụng các loại thuốc đặc thù này.

“Do thuốc phóng xạ là mặt hàng đặc thù, việc vận chuyển phải tuân thủ những quy định riêng. Vì vậy, các quy định pháp lý cần được hoàn thiện để các cơ sở y tế có đủ điều kiện có thể chủ động tiếp cận nguồn thuốc, thiết bị và triển khai kỹ thuật phục vụ người bệnh”, GS Khoa nói.

Thực tế từ những bệnh nhân phải di chuyển hàng nghìn kilomet để chụp PET/CT cho thấy bài toán không đơn thuần là thiếu máy móc tại một vài bệnh viện. Đằng sau đó là yêu cầu xây dựng một hệ thống cung ứng dược chất phóng xạ ổn định, có khả năng kết nối giữa các trung tâm sản xuất và cơ sở khám chữa bệnh.

Khi nguồn thuốc được chủ động, hệ thống sản xuất được tổ chức hợp lý và các vướng mắc về cơ chế được tháo gỡ, người bệnh sẽ có thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật chẩn đoán hiện đại ngay tại khu vực sinh sống, giảm thời gian chờ đợi và tránh những chuyến đi xa không cần thiết.