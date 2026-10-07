Lời khuyên đến tất cả những người hay mua thịt lợn khi đi chợ

Không thiếu những người nấu ăn đã quen tay nhưng bảo đi chợ chọn miếng thịt lợn thế nào mới ngon, mới sạch thì lại

Khi nói đến việc ăn thịt, thịt gà, thịt vịt, cá, thịt lợn và thịt bò thường được ăn trên bàn ăn. Trong số đó, thịt lợn là loại phổ biến nhất và được nhiều người Việt ăn nhất.

Thịt lợn có thể chế biến được nhiều món ăn có hương vị thơm ngon và bổ dưỡng. Từ thịt luộc, thịt kho, tang cháy cạnh cho đến nướng, xào với rau củ... Nếu muốn nấu những món ăn ngon hơn và an toàn hơn, tốt cho sức khỏe hơn, việc chọn thịt lợn ngon và phù hợp cũng rất quan trọng.

Thịt lợn đa dạng cách nấu, từ lâu đã quen thuộc trên mâm cơm Việt (Ảnh minh họa)

Nhiều người mới làm bếp bối rối không biết nên chọn miếng thịt lợn nào cho món nào mới ngon. Cũng chẳng thiếu người tuy nấu ăn quen tay nhưng tự ra chợ vẫn thường hoang mang khi đứng trước quầy thịt lợn, chọn thịt theo cảm tính. Vậy còn các chuyên gia dinh dưỡng chọn thịt lợn ra sao? Hãy cùng lắng nghr chuyên gia Gu Chuanling (Trung Quốc) chia sẻ nhé!

Trước tiên, làm sao để chọn một miếng thịt lợn ngon?

Trên thị trường có đủ loại thịt lợn, làm sao mua được thịt lợn chất lượng cao? Chỉ cần làm theo các bước dưới đây để lựa chọn.

- Chạm vào trước tiên. Thịt tươi sẽ có một lớp màng dầu trên bề mặt. Nếu để lâu và trở nên ôi thiu, bề mặt sẽ có cảm giác dính.

- Kiểm tra độ đàn hồi: Thịt tươi khi chọc vào sẽ đàn hồi hơn nhưng không bị dính. Nếu chọc vào có vết lõm, dính thậm chí dính thì đừng mua.

Vội mấy cũng nên chú ý quan sát, cầm và ngửi thử thịt lợn trước khi mua (Ảnh minh họa)

- Hãy quan sát kỹ hơn và chọn loại có màu đỏ tươi và phần mỡ trắng bóng, nếu màu sẫm và phần mỡ không bóng thì sẽ không tươi. Khi xem, hãy chú ý nhìn dưới ánh sáng tự nhiên. Nhiều cửa hàng bán thịt sẽ bật đèn. Ánh sáng này sẽ làm cho toàn bộ thịt trông sáng sủa.

- Ngửi mùi để đảm bảo không có mùi tanh, ôi, chua hay mùi hóa chất lạ.

- Ngoài ra, nếu mua thịt lợn đóng hộp hay thịt lợn đông lạnh, hãy xem thật kỹ hạn dùng và lưu ý của nhà sản xuất.

Thịt lợn phần nào bổ dưỡng nhất?

Chuyên gia dinh dưỡng Gu Chuanling nhấn mạnh, không có câu trả lời cố định cho câu hỏi này. các phần khác nhau của thịt lợn có chất dinh dưỡng khác nhau. Nếu muốn chú trọng tới phần dinh dưỡng nào, bạn hãy chọn miếng thịt cho phù hợp theo gợi ý dưới đây:

- Hàm lượng chất béo: Hàm lượng chất béo trong thịt thăn, thịt nạc chân trước, thịt nạc chân sau, không vượt quá 6g/100g. Trong đó, hàm lượng chất béo của thịt nạc chân sau là thấp nhất chỉ 3,4g/100g; thịt vai, thăn và chân trước có hàm lượng mỡ trung bình từ 13 -15g/100g; thịt ba chỉ và cổ heo có hàm lượng mỡ tương đối cao, trên 20g/100g.

- Hàm lượng protein: Hàm lượng protein trong thịt nạc chân trước, thịt thăn, thịt nạc chân sau và thịt chân sau tương đối cao, hầu hết đều trên 20g/100g.

Mỗi phần thịt lợn khác nhau lại cón dinh dưỡng nôit bật hoặc mùi vị đặc trưng (Ảnh minh họa)

- Hàm lượng kali: Thịt nạc chân sau có hàm lượng kali cao nhất trong các phần thịt lợn thông thường, lên tới 406mg/100g, ít mỡ, nhiều đạm nên thích hợp hơn cho người cần điều hòa huyết máu.

- Hàm lượng sắt: Trong số các loại thịt lợn thông thường, hàm lượng sắt trong thịt nạc thăn và chân trước tương đối cao. Những người muốn bổ sung sắt và máu có thể cân nhắc.

- Hàm lượng kẽm: Bhịt nạc chân trước có hàm lượng kẽm cao nhất thông thường, ở mức 3,3mg/100g. Ăn 50g có thể đáp ứng lần lượt 14% và 19% nhu cầu kẽm hàng ngày cho nam và nữ.

Các phần khác nhau của thịt lợn có phương pháp nấu phù hợp nhất, chỉ bằng cách nấu chúng đúng cách, bạn mới có thể thưởng thức hương vị thơm ngon và kết cấu tuyệt vời của nó.

Nếu yêu cầu chế độ ăn uống của bạn tương đối lành mạnh, bạn có thể chọn những phần có hàm lượng chất béo thấp hơn, chẳng hạn như thịt thăn, thịt nạc chân trước, thịt chân sau lợn và thịt nạc chân sau. Ví dụ như gia đình chuyên gia dinh dưỡng Gu Chuanling khi ăn xào thường chọn thịt thăn hoặc thịt chân sau. Hai phần thịt này nạc hơn, có kết cấu chắc chắn và tốt cho sức khỏe hơn.

Nhiều người không thể phân biệt được thịt thăn nhỏ và thăn lớn. Thịt thăn nhỏ có hình dáng tương đối mảnh và có thể được bao phủ bởi lớp màng trên bề mặt. Nếu bạn vẫn không thấy sự khác biệt, chỉ cần hỏi người bán thịt.

Nhà có con nhỏ nên mua nhiều thịt thăn nhỏ. Đây là loại thịt mềm nhất của lợn, chia thành từng lát hoặc cắt nhỏ và nấu cháo thịt nạc. Hơn nữa, hàm lượng protein, sắt, kẽm và vitamin B1 của thăn nhỏ cao hơn thăn lớn.

Tùy thuộc vào nhu cầu, cách chnj và chế biến món từ thịt lợn có sự thay ổi (Ảnh minh họa)

Thịt chân sau là loại thịt nạc nhất trong thịt lợn, có hàm lượng mỡ và calo thấp nhất so với thịt thăn, đặc biệt thích hợp cho những người muốn giảm béo. Nếu bạn muốn nuông chiều bản thân và ăn thịt nướng vào một ngày nào đó, bạn có thể mua thịt vai hoặc thịt cổ lợn. Hàm lượng chất béo của nó cao hơn thịt thăn và thịt đùi, nhưng thấp hơn thịt bụng lợn.

Còn thịt ba chỉ thì thỉnh thoảng mới mua. Bụng lợn cũng được chia thành bụng lợn trên và bụng lợn dưới. Phần nối với sườn lợn thịt ít nạc, có vị béo ngậy; phần nối với bụng lợn thịt nạc tương đối nhiều hơn và hương vị không béo lắm.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM