4 loại cây "hút" vận may, hãy trồng trong nhà ngay

Không chỉ làm xanh không gian sống, 4 loại cây quen thuộc này còn được phong thủy xem là biểu tượng của tài lộc, may mắn và sự sung túc.

Một chậu cây đặt ở cửa ra vào, ban công hay góc bếp có thể khiến không gian sống trở nên sinh động hơn. Với những người quan tâm đến phong thủy, việc chọn cây còn mang một ý nghĩa khác: gửi gắm mong muốn về tài lộc, sự thuận lợi và năng lượng tích cực trong gia đình.

Theo tạp chí Architectural Digest, một số loại cây được phong thủy đặc biệt coi trọng vì gắn với biểu tượng của sự sung túc, tiền tài và may mắn.

1. Cây húng quế

Cây húng quế (Ảnh: Walmart)

Húng quế vốn quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dùng làm rau gia vị, loại cây này còn được phong thủy xem là biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng.

Theo Architectural Digest, húng quế thường xuất hiện trong những quan niệm, nghi thức phong thủy liên quan đến tài lộc và may mắn.

Ưu điểm của húng quế là dễ tận dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Gia đình có thể trồng một chậu nhỏ gần bếp, ban công hoặc khu vực ăn uống để vừa lấy lá làm gia vị, vừa tạo thêm mảng xanh.

Húng quế cần nhiều ánh sáng và được cung cấp nước đều đặn. Tuy nhiên, đất không nên bị úng nước. Nếu trồng trong chậu, cần bảo đảm chậu có khả năng thoát nước tốt.

2. Cây hoa nhài

Cây hoa nhài (Ảnh: India Mart)

Hoa nhài nổi bật với những bông hoa nhỏ màu trắng và mùi thơm đặc trưng. Theo quan niệm phong thủy được Architectural Digest dẫn lại, đây là một trong những loại cây gắn với sự thịnh vượng và thành công về tài chính.

Bên cạnh yếu tố phong thủy, hoa nhài còn có giá trị trang trí khá rõ rệt. Khi vào mùa hoa, mùi thơm tự nhiên có thể lan quanh ban công, sân vườn hoặc khu vực cửa nhà.

Hoa nhài tương đối dễ chăm. Cây có thể trồng ngoài vườn hoặc trong chậu ở nơi có ánh sáng tốt. Muốn cây ra nhiều hoa, cần chú ý cung cấp đủ ánh sáng, tưới vừa phải và tránh để đất ngập úng kéo dài.

Theo phong thủy, việc chăm cây xanh tốt cũng tượng trưng cho việc nuôi dưỡng sự phát triển và sung túc trong gia đình.

3. Cỏ đồng tiền

Cỏ đồng tiền (Ảnh: Pexels)

Cỏ đồng tiền (tên khoa học: Pilea peperomioides) nổi bật với những chiếc lá tròn, xanh bóng trông giống đồng xu.

Chính hình dáng này khiến cây được phong thủy liên tưởng tới tiền bạc, tài lộc và sự đủ đầy. Theo Architectural Digest, đây là một trong những cây cảnh thường được lựa chọn khi muốn tạo cảm giác tươi mới và gửi gắm mong muốn về may mắn trong nhà.

Cây có kích thước nhỏ, phù hợp với bàn làm việc, kệ cửa sổ hoặc không gian căn hộ.

Cỏ đồng tiền thích nơi sáng nhưng cần tránh điều kiện quá ẩm. Nên tưới vừa đủ để đất không khô kiệt nhưng cũng không bị sũng nước.

Theo quan niệm phong thủy, cây có thể được đặt gần cửa ra vào hoặc cửa sổ - những vị trí thường được xem là nơi đón luồng năng lượng vào nhà.

4. Cây phát lộc

Cây phát lộc (Ảnh: Veranda)

Cây phát lộc còn có cái tên khác là trúc phát tài. Ngay từ tên gọi, loại cây này đã gắn với ý nghĩa về may mắn, tài lộc và sự phát triển. Theo Architectural Digest, phong thủy còn xem cây phát lộc là biểu tượng của năng lượng tích cực và sự bình an trong không gian sống.

Đây cũng là loại cây khá dễ chăm, có thể trồng trong đất hoặc nước. Nếu trồng thủy sinh, cần chú ý giữ nước và bình sạch, tránh để rêu, cặn bẩn tích tụ lâu ngày.

Cây nên được đặt ở nơi có nhiều ánh sáng phù hợp. Trong phong thủy, phòng khách hoặc khu vực gần cửa ra vào là những vị trí thường được lựa chọn để đặt cây phát lộc.

Dù húng quế, hoa nhài, cỏ đồng tiền hay cây phát lộc không thể bảo đảm mang đến sự giàu có, việc trồng và chăm sóc cây vẫn giúp không gian sống thêm xanh, đẹp và gần gũi với thiên nhiên.

Còn với những người tin vào phong thủy, một chậu cây khỏe mạnh đặt đúng nơi cũng có thể trở thành biểu tượng tích cực cho mong muốn về một cuộc sống sung túc, thuận lợi và nhiều may mắn.

Nguồn: Architectural Digest