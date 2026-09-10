Lời khuyên đến tất cả những gia đình thích ăn tôm

Các gia đình có thể đang lãng phí thực phẩm và tiền bạc khi vứt bỏ những con tôm “hoàn toàn có thể ăn được”. Đây là những dấu hiệu cần kiểm tra trước khi quyết định bỏ chúng.

Giá thực phẩm chiếm tỷ lệ không nhỏ trong ngân sách mỗi gia đình, vì vậy, chi tiêu hợp lý cho bữa ăn là điều rất cần thiết. Một trong những nguyên nhân gây lãng phí lớn là vứt bỏ thực phẩm trước khi kịp sử dụng, chẳng khác nào ném tiền vào thùng rác.

Điều này càng đáng tiếc khi thực phẩm bị vứt bỏ là thịt hoặc hải sản, bởi đây thường là những món có giá cao nhất trong giỏ hàng. Tuy nhiên, những người thường xuyên mua tôm được khuyến cáo nên kiểm tra kỹ trước khi quyết định vứt chúng đi.

Nhìn chung, hải sản tươi sống cần được xử lý thận trọng. Vì vậy, nhiều người có thể không ngần ngại bỏ tôm nếu nhận thấy chúng có vẻ hơi khác thường.

Tôm là một trong những loại hải sản dễ ăn, được nhiều gia đình ưa chuộng. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới được công bố bởi Viện Fraunhofer của Đức đã chỉ ra hiện tượng melanosis, thường được gọi là “đốm đen”, có thể khiến phần đầu và vỏ tôm xuất hiện những mảng màu sẫm.

Các nhà nghiên cứu cho biết hiện tượng này không gây hại cho con người. Nó xảy ra do các enzyme tự nhiên trong tôm tiếp tục phản ứng sau khi tôm chết, tương tự như việc trái cây đã cắt bị chuyển sang màu nâu khi tiếp xúc với không khí.

Mặc dù bản thân hiện tượng đổi màu này không gây hại, nó có thể khiến tôm trông như đã bị hỏng, từ đó làm tăng khả năng người tiêu dùng loại bỏ và gây lãng phí hải sản.

Theo Julian Klenda, chủ cửa hàng hải sản Maine Lobster Now (Mỹ), người tiêu dùng cần quan sát phần thịt bên dưới lớp vỏ đổi màu để đánh giá tôm có còn an toàn để ăn hay không.

Tôm có thể chế biến thành nhiều món khác nhau, từ luộc, hấp đến xào, chiên... (Ảnh: Getty)

Ông cho biết: “Mọi người nhìn thấy màu đen xuất hiện trên tôm và dễ hiểu rằng đó là dấu hiệu phân hủy. Nhưng melanosis chủ yếu là sự thay đổi sắc tố bên ngoài. Nếu tôm còn vỏ vẫn trong hạn sử dụng và được bảo quản lạnh đúng cách, đừng chỉ dựa vào mảng đen để quyết định.”

“Hãy bóc vỏ một con. Nếu đó là melanosis trên vỏ, phần thịt bên dưới vẫn có màu sắc bình thường của tôm và có độ săn chắc. Bản thân lớp vỏ màu đen không phải bằng chứng cho thấy vi khuẩn đã khiến con tôm không còn an toàn.”

Cách nhanh chóng nhận biết tôm đã hỏng

Theo Julian, có sự khác biệt lớn giữa việc lớp vỏ tôm xuất hiện sắc tố sẫm màu và tình trạng tôm trở nên mềm nhũn, nhớt bất thường hoặc có mùi khó chịu nồng nặc.

Thịt tôm sống tươi thường săn chắc và hơi trong. Những mùi chua, ôi hoặc giống mùi amoniac là dấu hiệu cảnh báo đáng lưu ý hơn nhiều so với việc chỉ xuất hiện một mảng đen riêng lẻ trên vỏ.

Việc vỏ tôm có màu đen không đồng nghĩa chắc chắn tôm đã hỏng, nhưng cũng không nên mặc định rằng tôm vẫn an toàn. Julian nói thêm: “Nếu tôm đã quá hạn sử dụng, không rõ quá trình bảo quản lạnh trước đó như thế nào hoặc xuất hiện thêm những dấu hiệu hư hỏng khác, hãy vứt bỏ.”