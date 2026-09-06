Bất kể giới tính, nếu điều này xuất hiện trên chân, đó có thể là dấu hiệu của cục máu đông trong cơ thể

Khi nhiều người trung niên và người cao tuổi gặp dấu hiệu này, họ thường nghĩ tới mệt mỏi hoặc tái phát đau chân mãn tính, ít người nghĩ tới cục máu đông.

Cách đây không lâu, một phụ nữ 62 tuổi tên là bà Wang (tại Trung Quốc) đến phòng khám phẫu thuật mạch máu. Chân phải của bà bị sưng gần một tuần nay. Bà cảm thấy quần chật, và ống quần để lại vết hằn sâu trên bắp chân. Bà luôn cảm thấy chân nặng trĩu như có chì khi đi lại, và đau nhức chỉ sau khi đi được vài bước.

Bà cho rằng nguyên nhân chắc hẳn là do phải đứng lâu mỗi ngày khi chăm sóc cháu trai, đi chợ và nấu ăn. Mỗi tối ở nhà, bà đều ngâm chân trong nước nóng nửa tiếng và nhờ chồng xoa bóp chân thật mạnh, nói rằng xoa bóp sẽ cải thiện tuần hoàn máu và giảm sưng. Tuy nhiên, sau hai hoặc ba ngày làm như vậy, chân bà không những không giảm sưng mà còn nặng hơn, thậm chí da ở bắp chân còn đỏ và nóng rát khi chạm vào.

Bà kể: “Ban đầu tôi nghĩ mình có thể chịu đựng thêm vài ngày nữa, tự nhủ rằng mình sẽ ổn sau vài lần nghỉ ngơi. Nhưng cơn đau trở nên không thể chịu nổi chỉ sau một quãng đi bộ ngắn khoảng 100 mét để mua đồ tạp hóa, và con trai tôi nhất quyết kéo tôi đến bệnh viện. Siêu âm mạch máu chi dưới xác nhận tôi bị huyết khối tĩnh mạch sâu ở chi dưới bên phải.”

Bác sĩ lúc đó nói rằng thật may mắn là bà Wang đã đến kịp thời. Nếu tiếp tục xoa bóp chân và ngâm chân một cách mù quáng, các cục máu đông có thể vỡ ra và di chuyển đến phổi, dẫn đến những hậu quả khó lường.

Những trường hợp như vậy khá phổ biến ở các phòng khám ngoại trú tại Trung Quốc, theo trang tin Aboluowang. Khi nhiều người trung niên và người cao tuổi bị sưng chân, họ thường nghĩ tới mệt mỏi hoặc tái phát đau chân mãn tính. Ít người liên tưởng sưng chân với cục máu đông, và thậm chí còn ít người nhận ra rằng những "biện pháp giảm sưng" thông thường của họ thực chất có thể biến một vấn đề nhỏ thành một mối nguy hiểm nghiêm trọng.

Sưng một bên chân có thể là dấu hiệu cảnh báo cục máu đông.

Tuy nhiên, cần lưu ý là ở bệnh huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, sưng chân thường diễn ra ở một bên chân.

Nếu cả hai chân đều bị sưng, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến chức năng tim và thận, hoặc phù nề sinh lý sau khi đứng lâu. Tuy nhiên, nếu một chân to hơn đáng kể so với chân kia, khi ấn vào sẽ lõm lại, kèm theo sưng tấy, đau âm ỉ và tăng nhiệt độ da, thì bạn cần hết sức cảnh giác.

Điều này là do huyết khối tĩnh mạch sâu thường làm tắc nghẽn tĩnh mạch ở một chân, cản trở sự trở lại của máu và khiến máu ứ đọng ở một chân, dẫn đến sưng phù. Huyết khối hai bên rất hiếm gặp.

Nhiều người nghĩ rằng "sưng cả hai chân mới là vấn đề nghiêm trọng", bỏ qua dấu hiệu quan trọng của sưng một bên. Đây là một trong những lý do tại sao huyết khối dễ bị bỏ sót.

Khía cạnh nguy hiểm nhất của huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới không phải là hiện tượng sưng tấy mà là nguy cơ huyết khối vỡ ra. Nếu huyết khối tách ra khỏi thành mạch máu và di chuyển theo dòng máu đến phổi, làm tắc nghẽn động mạch phổi, nó có thể gây ra thuyên tắc phổi. Các triệu chứng nhẹ bao gồm tức ngực, khó thở và đau ngực, trong khi các trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng trong thời gian ngắn. Đây là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra nhiều biến cố đột ngột ở người trung niên và người cao tuổi.