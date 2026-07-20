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Lời khuyên đến những người để nước trong ấm siêu tốc qua đêm

Thư Hân
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Ấm siêu tốc là thiết bị có mặt trong hầu hết căn bếp và nhiều gia đình có thói quen để sẵn nước bên trong sau mỗi lần sử dụng. Đây không phải là điều cấm kỵ, nhưng nếu duy trì lâu dài mà không vệ sinh, bạn có thể vô tình làm giảm tuổi thọ của chiếc ấm.

Nhiều người sau khi đun nước xong thường để nguyên phần nước còn lại trong ấm đến sáng hôm sau, thậm chí bổ sung thêm nước mới rồi tiếp tục đun. Thói quen này khá phổ biến vì tiện và tiết kiệm thời gian. Thực tế, việc để nước trong ấm qua một đêm không đồng nghĩa chiếc ấm sẽ hỏng hay nước lập tức mất an toàn để sử dụng. Tuy nhiên, nếu nước liên tục được giữ trong ấm nhiều ngày, ít thay mới và chiếc ấm cũng không được vệ sinh định kỳ, đây lại là câu chuyện khác. Điều đáng quan tâm không phải là "qua một đêm" , mà là cách sử dụng ấm trong thời gian dài.

Điều khiến ấm siêu tốc nhanh xuống cấp là cặn khoáng

Nước máy và nhiều nguồn nước sinh hoạt đều chứa các khoáng chất như canxi, magie. Mỗi lần đun sôi, một phần khoáng chất sẽ kết tủa và bám lên mâm nhiệt hoặc thành ấm dưới dạng cặn trắng. Nếu thường xuyên để nước trong ấm, liên tục châm thêm nước mới mà không đổ hết phần nước cũ hoặc ít vệ sinh, lớp cặn này sẽ tích tụ ngày càng nhiều. Theo khuyến cáo của nhiều nhà sản xuất, cặn khoáng bám dày có thể làm giảm hiệu quả truyền nhiệt, khiến thời gian đun lâu hơn và ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của thiết bị.

Dùng ấm siêu tốc thế nào để bền hơn?

Nếu không dùng hết nước sau khi đun, bạn vẫn có thể để lại trong ấm đến lần sử dụng tiếp theo. Tuy nhiên, trước khi đun lại, nên đổ bỏ phần nước đã để quá lâu, tráng ấm nếu cần rồi châm nước mới. Bên cạnh đó, nên hình thành một số thói quen đơn giản:

- Chỉ đổ lượng nước vừa đủ nhu cầu sử dụng

- Không để nước tồn trong ấm nhiều ngày liên tiếp

- Không đun khi ấm không có nước

- Không đổ nước vượt quá mức tối đa hoặc thấp hơn mức tối thiểu mà nhà sản xuất quy định

- Không nhúng cả thân ấm điện vào nước để vệ sinh

Đừng quên vệ sinh định kỳ

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Đây mới là việc nhiều người bỏ quên nhất. Sau một thời gian sử dụng, hãy kiểm tra bên trong ấm. Nếu thấy xuất hiện lớp cặn trắng bám ở đáy hoặc quanh mâm nhiệt, nên tiến hành tẩy cặn. Nhiều hãng sản xuất khuyến nghị người dùng tẩy cặn định kỳ bằng các dung dịch chuyên dụng hoặc sử dụng giấm trắng hay axit citric theo đúng hướng dẫn, sau đó đun và xả sạch nhiều lần trước khi dùng lại. Đồng thời, chỉ nên lau bên ngoài thân ấm bằng khăn mềm, tránh để phần đế điện tiếp xúc với nước.

Một chiếc ấm siêu tốc có thể sử dụng bền trong nhiều năm nếu được dùng đúng cách. Vì vậy, thay vì quá lo lắng chuyện để nước trong ấm qua một đêm, điều đáng quan tâm hơn là thay nước thường xuyên, vệ sinh định kỳ và sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đây mới là những thói quen giúp thiết bị hoạt động ổn định và bền lâu.

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