Lời khuyên dành cho tất cả các gia đình xem điện thoại trước khi ngủ

Ánh sáng xanh từ điện thoại, tivi, máy tính bảng và máy tính từ lâu đã được cho là có tác động tiêu cực đến giấc ngủ của cả gia đình bạn.

Từ lâu người ta đã khuyên rằng những ai muốn có giấc ngủ ngon nên tránh sử dụng các thiết bị như điện thoại và máy tính bảng, cũng như xem tivi trước khi ngủ vì ánh sáng xanh mà chúng phát ra.

Ánh sáng xanh được cho là có khả năng ức chế melatonin, một loại hormone phản ứng với ánh sáng, giúp điều hòa giấc ngủ và nhịp sinh học của con người, hay còn gọi là đồng hồ sinh học 24 giờ bên trong cơ thể.

Tuy nhiên, một báo cáo mới được công bố trên tạp chí y khoa Sleep Medicine Reviews đã đặt câu hỏi về kết luận này, cho rằng tác động của màn hình đến khả năng đi vào giấc ngủ không lớn như chúng ta vẫn nghĩ.

Từ lâu người ta đã khuyên rằng những ai muốn có giấc ngủ ngon nên tránh sử dụng các thiết bị như điện thoại (Ảnh minh hoạ: Internet)

"Nếu chúng ta nhìn nhận một cách tổng quát và xem xét tất cả các yếu tố có thể gây hại cho giấc ngủ, thì màn hình điện tử đã bị đánh giá quá cao", Michael Gradisar, một nhà tâm lý học lâm sàng, đồng tác giả của bài báo, cho biết.

"Không có bằng chứng nào từ 11 nghiên cứu được thực hiện trên toàn thế giới cho thấy ánh sáng màn hình trong một giờ trước khi đi ngủ khiến bạn khó ngủ hơn".

Xem điện thoại trước khi ngủ khiến bạn đi vào giấc ngủ chậm 10 phút

Theo báo cáo trên tờ The Times, tác động lớn nhất được ghi nhận trong một nghiên cứu thực hiện cách đây một thập kỷ, cho thấy màn hình chỉ làm chậm quá trình đi vào giấc ngủ của mọi người khoảng 10 phút.

"Người ta sẽ tự hỏi, liệu 10 phút có thực sự tạo ra sự khác biệt?, Gradisar nói. Theo Gradisar và các nhà nghiên cứu, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giấc ngủ của một người là thời điểm họ cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Điều này có thể cho thấy rằng chính sự xao nhãng do thiết bị gây ra mới là nguyên nhân làm trì hoãn giấc ngủ của người đó, chứ không phải bản thân thiết bị ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu lưu ý rằng ánh sáng màn hình có thể ảnh hưởng đến mọi người khác nhau, với một số người phản ứng mạnh hơn với tác động của nó.

Màn hình chỉ làm chậm quá trình đi vào giấc ngủ của mọi người khoảng 10 phút (Ảnh minh hoạ: Internet)

Russell Foster, giáo sư về thần kinh học nhịp sinh học tại Đại học Oxford, người không liên quan đến nghiên cứu này, cũng đã hạ thấp tác động của ánh sáng xanh đối với giấc ngủ. Chuyên gia nói thêm: "Không có bằng chứng nào cho thấy ánh sáng xanh từ màn hình có bất kỳ tác động đáng kể nào cả".

Đầu năm 2024, một nghiên cứu của Đại học Basel đã ghi nhận những phát hiện tương tự và cho rằng ánh sáng xanh từ màn hình không ảnh hưởng nhiều đến chu kỳ ngủ - thức của một người.

Không cần quá lo lắng về việc tiếp xúc ánh sáng xanh trước khi ngủ

Tiến sĩ Christine Blume, một nhà tâm lý học tại Trung tâm Sinh học Thời gian của trường Đại học Thụy Sĩ, giải thích với Medical News Today rằng, ánh sáng xanh tự nó không quá quan trọng đối với nhịp điệu giấc ngủ của một người. Tuy nhiên, ông khuyến cáo mọi người nên giảm tiếp xúc với ánh sáng bước sóng ngắn nói chung, bất kể màu sắc của nó.

"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi ủng hộ những phát hiện của nhiều nghiên cứu khác cho thấy các tế bào hạch thần kinh nhạy cảm với ánh sáng là quan trọng nhất đối với đồng hồ sinh học bên trong của con người", Blume nói.

"Do đó, ánh sáng bước sóng ngắn, thường bị gọi nhầm là 'ánh sáng xanh', nên được giảm thiểu vào buổi tối, ví dụ như bằng cách giảm độ sáng màn hình máy tính và sử dụng chế độ ban đêm. Tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ cũng có thể giúp ích, vì những việc chúng ta làm trên điện thoại thường làm trì hoãn giấc ngủ", chuyên gia cho biết thêm.

(Nguồn: Independent)