Lời khuyên cho tất cả những gia đình đang dùng thớt nhựa

Thớt nhựa là vật dụng quen thuộc trong nhiều căn bếp nhờ ưu điểm nhẹ, dễ vệ sinh, không thấm nước và có giá thành tương đối rẻ.

Để sử dụng thớt nhựa an toàn hơn, các gia đình nên lưu ý một số nguyên tắc dưới đây.

1. Thớt càng nhiều vết cắt sâu càng cần được thay

Một chiếc thớt mới thường có bề mặt tương đối phẳng, nhưng sau nhiều lần thái, chặt, trên bề mặt sẽ xuất hiện vô số đường dao.

Những vết xước nông có thể không đáng lo ngại nếu được vệ sinh đúng cách. Tuy nhiên, khi thớt đã xuất hiện quá nhiều rãnh sâu, bề mặt trở nên xù xì hoặc biến dạng, việc làm sạch sẽ khó khăn hơn. Đặc biệt, các khe nhỏ trên thớt có thể giữ lại vụn thực phẩm, dịch từ thịt cá sống. Đây là lý do không nên cố sử dụng một chiếc thớt đã xuống cấp trong thời gian quá dài.

Không có một mốc thời gian cố định áp dụng cho mọi chiếc thớt. Thay vào đó, gia đình nên dựa vào tình trạng thực tế của sản phẩm.

Thớt nhựa (Ảnh minh họa)

2. Nên dùng riêng thớt cho thực phẩm sống và thực phẩm chín

Đây là thói quen đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong phòng tránh nhiễm chéo.

Thịt, cá, gia cầm và hải sản sống có thể mang theo nhiều loại vi sinh vật. Nếu dùng chung thớt để thái thực phẩm sống rồi chuyển sang cắt rau ăn sống, hoa quả hoặc thực phẩm đã nấu chín mà không vệ sinh kỹ, vi sinh vật có thể được truyền từ thực phẩm sống sang thực phẩm ăn ngay.

Vì vậy, nếu điều kiện cho phép, mỗi gia đình nên có ít nhất 2 chiếc thớt: một chiếc dành cho thực phẩm sống và một chiếc dành cho thực phẩm chín, rau quả.

3. Không nên chỉ tráng thớt bằng nước

Sau khi thái thịt, cá hoặc các loại thực phẩm sống, việc xả thớt dưới vòi nước rồi để khô là chưa đủ.

Thớt cần được rửa kỹ bằng nước rửa chén và nước sạch để loại bỏ cặn thức ăn, dầu mỡ và chất hữu cơ còn bám trên bề mặt. Sau khi rửa, nên đặt thớt ở nơi thông thoáng để khô hoàn toàn trước khi cất.

Một chiếc thớt được vệ sinh sạch và làm khô đúng cách sẽ giúp hạn chế điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật tồn tại và phát triển.

4. Không dùng một mặt thớt cho tất cả thực phẩm

Một số gia đình có thói quen dùng duy nhất một chiếc thớt cho mọi công việc: chặt xương, thái thịt sống, cắt rau rồi thái hoa quả.

Cách sử dụng này thuận tiện nhưng làm tăng nguy cơ nhiễm chéo nếu thớt không được vệ sinh kỹ giữa các lần sử dụng.

Đặc biệt, sau khi dùng thớt để xử lý thịt hoặc hải sản sống, không nên lập tức chuyển sang cắt những thực phẩm sẽ ăn trực tiếp.

Nếu không có điều kiện mua nhiều thớt, ít nhất cần rửa sạch và làm khô thớt giữa các nhóm thực phẩm khác nhau.

5. Chọn thớt có nguồn gốc rõ ràng và sử dụng đúng mục đích

Khi mua thớt nhựa, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin vật liệu minh bạch và được thiết kế phù hợp để tiếp xúc với thực phẩm.

Không nên chỉ lựa chọn dựa trên màu sắc, kích thước hoặc giá thành. Những chiếc thớt quá mỏng, dễ cong vênh hoặc nhanh xuống cấp có thể gây bất tiện trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, cũng không nên nghĩ rằng một chiếc thớt có quảng cáo "kháng khuẩn" đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua bước vệ sinh. Bất kể làm từ vật liệu gì, thớt vẫn cần được rửa sạch sau khi sử dụng.

Khi nào nên bỏ thớt nhựa?

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất là bề mặt xuất hiện quá nhiều vết dao sâu. Ngoài ra, nếu thớt bị cong vênh, nứt, biến dạng, khó làm sạch hoặc xuất hiện mùi bất thường dù đã vệ sinh, gia đình cũng nên cân nhắc thay mới.