Lời khuyên cho những người ngâm bát đĩa qua đêm

Nếu thường xuyên có thói quen này, bạn cần lưu ý một số điểm sau đây.

Sau một ngày làm việc bận rộn, nhiều người chọn ngâm bát đĩa trong bồn rửa để sáng hôm sau vệ sinh. Đây là thói quen khá phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn một số bất tiện và rủi ro về vệ sinh nếu thực hiện không đúng cách.

Nếu thường xuyên để bát đĩa qua đêm, bạn nên lưu ý một số điều dưới đây để hạn chế vi khuẩn phát triển và giữ căn bếp luôn sạch sẽ.

Nếu có thể, hãy rửa bát ngay sau bữa ăn

Rửa bát ngay sau khi dùng vẫn là cách đơn giản nhất để hạn chế vi khuẩn và nấm mốc phát triển. Thức ăn thừa chứa tinh bột, protein và dầu mỡ là nguồn dinh dưỡng thuận lợi cho vi sinh vật sinh sôi nếu lưu lại nhiều giờ ở nhiệt độ phòng.

Bên cạnh đó, khi các vết bẩn chưa kịp khô cứng, việc vệ sinh cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm thời gian, nước và chất tẩy rửa.

Nếu buộc phải ngâm qua đêm, đừng để nguyên thức ăn thừa

Không phải lúc nào cũng có thời gian rửa bát ngay sau bữa tối. Trong trường hợp quá bận, hãy gạt sạch thức ăn thừa vào thùng rác trước khi ngâm.

Việc để nguyên cơm, thịt, rau hay nước sốt trong bát suốt nhiều giờ có thể khiến vi khuẩn phát triển nhanh hơn, đồng thời làm nước ngâm có mùi khó chịu và thu hút gián, ruồi hoặc kiến. Đối với những gia đình sống trong căn hộ hoặc không gian bếp nhỏ, việc để bát đĩa bẩn qua đêm còn khiến mùi thức ăn lưu lại lâu hơn, ảnh hưởng đến chất lượng không khí trong nhà. Nếu có thể, bạn nên tráng sơ bát đĩa để loại bỏ phần lớn dầu mỡ và cặn thức ăn trước khi để lại trong bồn rửa.

Không nên ngâm quá lâu

Nhiều người nghĩ rằng ngâm càng lâu thì càng dễ rửa. Thực tế, với những thực phẩm như cơm, cháo, trứng hay các loại nước sốt, sau nhiều giờ, cặn thức ăn có thể bám chặt hơn vào bề mặt. Khi đó, người dùng sẽ phải chà rửa kỹ hơn, tốn nhiều nước và chất tẩy rửa hơn so với việc vệ sinh ngay sau bữa ăn.

Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, việc để bát đĩa bẩn ngâm qua đêm cũng tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Lưu ý đến chất liệu của dụng cụ

Không phải vật dụng nào cũng thích hợp để ngâm lâu trong nước. Đũa gỗ, muôi gỗ, thớt hoặc cán dao bằng gỗ có thể hút nước, cong vênh hoặc dễ xuất hiện nấm mốc nếu thường xuyên ngâm qua đêm. Vì thế, với các vật dụng bằng gỗ, bạn nên rửa và lau khô ngay thay vì ngâm lâu trong nước. Ngoài ra, không nên để dao sắc trong chậu nước vì rất dễ gây đứt tay khi rửa.

Đừng quên vệ sinh cả bồn rửa

Bồn rửa là nơi thường xuyên tiếp xúc với thức ăn thừa và độ ẩm, vì vậy cũng có thể tích tụ nhiều vi khuẩn nếu không được vệ sinh định kỳ.

Giữ bồn rửa sạch sẽ, thông thoáng và khô ráo sau khi sử dụng không chỉ giúp hạn chế mùi hôi mà còn giảm nguy cơ vi khuẩn bám trở lại lên bát đĩa trong quá trình ngâm.

Ngâm bát đĩa qua đêm không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt với những người có lịch trình bận rộn. Tuy nhiên, chỉ cần thực hiện thêm vài thao tác như loại bỏ thức ăn thừa, tráng sơ bát đĩa, hạn chế thời gian ngâm và vệ sinh bồn rửa thường xuyên, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ mất vệ sinh, giúp căn bếp luôn sạch sẽ và góp phần bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.

Tổng hợp