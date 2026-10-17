Lời khuyên cho những ai uống cà phê mỗi sáng

Việc sử dụng cà phê không đúng thời điểm có thể gây mất ngủ, hồi hộp và làm trầm trọng thêm một số triệu chứng bệnh.

Dưới đây là 4 lưu ý cho những ai uống cà phê mỗi sáng:

Uống cà phê vừa đủ, không nên lạm dụng

Một tách cà phê buổi sáng là thói quen của nhiều người, giúp khởi đầu ngày mới tỉnh táo hơn. Caffeine trong cà phê kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp giảm cảm giác buồn ngủ và cải thiện sự chú ý trong thời gian ngắn.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, tổng lượng caffeine khoảng 400 mg mỗi ngày thường không gắn với tác dụng bất lợi đáng kể. Lượng này tương đương khoảng 2-3 cốc cà phê lớn hoặc 4-5 cốc nhỏ, tùy loại cà phê và cách pha chế.

Cần lưu ý: Nếu thường xuyên gặp tình trạng run tay, hồi hộp, bồn chồn, đau đầu hoặc khó ngủ sau khi uống cà phê, bạn nên giảm lượng sử dụng.

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Tránh uống cà phê ngay khi vừa thức dậy

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi mở mắt để nhanh chóng tỉnh táo. Tuy nhiên, với người dễ cồn cào, khó chịu ở dạ dày hoặc bị trào ngược, uống cà phê khi bụng đói có thể khiến triệu chứng rõ rệt hơn.

Trong trường hợp này, bạn có thể thử uống cà phê sau bữa sáng, đồng thời theo dõi xem các triệu chứng có cải thiện hay không. Bữa sáng nên có thực phẩm cung cấp năng lượng và dưỡng chất, thay vì chỉ uống cà phê để chống đói.

Người bị trào ngược dạ dày thực quản cũng không nhất thiết phải kiêng cà phê hoàn toàn. Nếu thức uống này làm tăng tình trạng ợ nóng, ợ chua, nên giảm lượng hoặc tạm ngừng để đánh giá phản ứng của cơ thể.

Hạn chế đường và sữa đặc khi pha cà phê

Một trong những yếu tố cần quan tâm khi uống cà phê mỗi sáng không chỉ là caffeine mà còn là lượng đường và năng lượng đi kèm.

Cà phê đen không đường thường chứa rất ít năng lượng. Ngược lại, cà phê pha nhiều sữa đặc, siro hoặc kem béo có thể làm tăng đáng kể lượng đường và năng lượng nạp vào cơ thể.

Nếu duy trì thói quen này hằng ngày, lượng đường bổ sung có thể trở thành vấn đề đối với người cần kiểm soát cân nặng hoặc đường huyết.

Bạn có thể giảm dần lượng đường và sữa đặc, ưu tiên cà phê ít ngọt hoặc không đường. Nếu không quen vị đắng, hãy giảm lượng chất tạo ngọt từng bước thay vì thay đổi đột ngột.

Ngoài ra, không nên xem cà phê là thức uống thay thế hoàn toàn nước lọc. Dù cà phê vẫn góp phần cung cấp chất lỏng, nước lọc và chế độ ăn cân đối vẫn rất cần thiết để duy trì sức khỏe.\

Một số người cần thận trọng khi uống cà phê

Cà phê không phù hợp với tất cả mọi người ở cùng một mức độ. Người thường xuyên hồi hộp, tim đập nhanh, lo âu hoặc mất ngủ cần chú ý xem các triệu chứng có xuất hiện sau khi uống hay không.

Caffeine có thể làm tăng huyết áp tạm thời ở một số người. Vì vậy, người bị tăng huyết áp nên theo dõi phản ứng của cơ thể, trao đổi với bác sĩ nếu cần và không tự ý dùng cà phê với mục đích điều trị bệnh.

Đối với người đang sử dụng thuốc hoặc có bệnh lý nền, việc uống cà phê thường xuyên nên được cân nhắc dựa trên tình trạng cụ thể và tư vấn của nhân viên y tế.