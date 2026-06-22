Loạt SUV mới cập bến Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 6 ghi nhận sự sôi động với hàng loạt mẫu xe SUV mới ra mắt, từ phân khúc phổ thông cho tới hạng sang.

Ngay từ đầu tháng 6, thị trường ô tô trong nước đã đón nhận nhiều mẫu SUV mới như bộ đôi Geely Coolray và Okavango và Kia Sportage 2026. Sang tới nửa cuối tháng, danh sách “tân binh” này tiếp tục dày thêm với các mẫu xe ở phân khúc cao cấp.

Audi Q3 và Q5 mới

Ra mắt thị trường Việt Nam hôm 19/6, Audi Q3 và Q5 thế hệ mới là hai dòng SUV chiến lược của hãng xe Đức ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ và cỡ trung.

Ở thế hệ mới, bộ đôi này được nâng cấp toàn diện về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm số hóa, đồng thời được phân phối với hai kiểu dáng SUV và Sportback.

Trong đó, Audi Q3 có giá bán 2 phiên bản lần lượt là 2,099-2,199 tỷ đồng. Mẫu xe Đức này cạnh tranh với Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA hay BMW X1.

Một số trang bị đáng chú ý trên dòng SUV cỡ nhỏ của Audi gồm có: màn hình Audi virtual cockpit plus 11,9 inch và màn hình giải trí MMI 12,8 inch, cần số sau vô lăng cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái.

Audi Q3 mới được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp, sản sinh công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp S-tronic và hệ dẫn động cầu trước.

Xếp trên Q3 trong dải sản phẩm của hãng, Audi Q5 có giá lần lượt cho 2 phiên bản là 2,849-2,949 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Lexus NX và Volvo XC60.

Mẫu SUV cỡ trung sử dụng sử dụng nền tảng PPC. Xe trang bị động cơ tăng áp 2.0L công suất 196 mã lực, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Quattro Ultra.

Cả 2 phiên bản của Q5 mới được bán tại thị trường Việt Nam đều được trang bị gói thể thao S-Line. Một vài điểm nhấn ngoại thất của xe gồm đèn pha LED ma trận, đèn hậu có thể tuỳ chỉnh hiệu ứng, lưới tản nhiệt cỡ lớn.

Khoang lái trang bị cụm màn hình cong (màn hình sau vô lăng 11,9 inch, màn hình trung tâm 14,5 inch và màn hình cho hành khách ghế trước 10,9inch), HUD, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa công suất 685W, đèn viền nội thất tương tác và nhiều vật liệu cao cấp.

Mazda CX-60 và CX-90

Ngày 20/6, Thaco Auto chính thức trình làng hai mẫu Mazda CX-60 và CX-90 được định vị ở phân khúc cao cấp. Trong đó, Mazda CX-60 thuộc phân khúc SUV cỡ trung, được phân phối một phiên bản 3.3 Turbo HEV AWD với giá 1,699 tỷ đồng.

Với mức giá này, CX-60 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV cao cấp đến từ châu Âu như Peugeot 5008 GT (1,529 tỷ đồng) hay Volkswagen Tiguan (giá 1,688 tỷ đồng).

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, Mazda CX-90 được định vị là mẫu SUV đầu bảng của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam. Xe có 3 phiên bản giá từ 1,899-2,299 tỷ đồng. Với khoảng giá này, Mazda CX-90 cạnh tranh trực tiếp với Volkswagen Teramont X hiện có giá từ 1,998 tỷ đồng.

Mẫu SUV này có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi, sử dụng hệ dẫn động i-Activ AWD và nền tảng động cơ đặt dọc tương tự CX-60. Phiên bản PHEV dùng động cơ xăng e-Skyactiv dung tích 2.5L kết hợp mô-tơ điện. Bộ pin đi kèm có dung lượng 17,8kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện 42 km.

Cả hai SUV mới đều áp dụng ngôn ngữ Kodo quen thuộc của Mazda nhưng có tỷ lệ thân xe khác với các mẫu Mazda từng bán tại Việt Nam. Điều này bắt nguồn từ nền tảng khung gầm dành riêng cho các dòng SUV cao cấp của Mazda dành cho châu Âu, với động cơ đặt dọc, dẫn động AWD ưu tiên cầu sau, công nghệ hybrid và hộp số tự động 8 cấp thế hệ mới..

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng hiện đại và tối giản, chú trọng vật liệu cao cấp. Điểm khác biệt lớn nhất của CX-60 và CX-90 nằm ở hàng ghế thứ ba của CX-90.

Lynk & Co 900

Được đưa về Việt Nam trưng bày từ lâu, mẫu SUV cỡ lớn Lynk & Co 900 vừa chính thức ra mắt hôm 16/6 với giá 3,069 tỷ đồng.

Đây là mẫu xe đầu bảng của hãng Trung Quốc tại nước ta. Thiết kế ngoại thất theo phong cách tối giản, vuông vức lấy cảm hứng từ Range Rover. Xe sử dụng mâm 21 inch, đèn LED toàn phần, cửa hít, tay nắm cửa ẩn, cửa sổ trời toàn cảnh và cánh gió điện chia đôi phía sau.

Mẫu xe này nhấn mạnh vào tiện ích bên trong với màn hình trung tâm 30 inch độ phân giải 6K, màn hình giải trí 30 inch gắn trần cho hàng ghế sau, màn hình HUD 95 inch, dàn âm thanh 31 loa Harman Kardon, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, tủ lạnh mini, ghế hàng hai xoay 180 độ, có massage và đệm chân.

Xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 709 mã lực. Bộ pin dung lượng 52,38 kWh cho tầm vận hành thuần điện khoảng 170 km.