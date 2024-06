Loại rau thơm đặc trưng cho ẩm thực Việt lại là “thảo dược vàng” cho sức khỏe

Rau kinh giới giúp giảm viêm, kháng khuẩn

Rau kinh giới rất giàu các hợp chất carvacrol và thymol có thể hỗ trợ làm giảm hoặc ngăn chặn sự phát triển hoặc lây lan của vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và một số loại virus. Hai hợp chất này cũng khả năng giúp giảm viêm nhiễm, giảm đau, sưng tấy hiệu quả.

Bạn có thể dùng lá kinh giới tươi hoặc khô hãm trà uống hàng ngày giúp tăng cường sức đề kháng, giảm viêm nhiễm. Thoa tinh dầu rau kinh giới lên vùng da bị viêm nhiễm, đau nhức cũng có thể giảm đau và kháng khuẩn đáng kể.

Rau kinh giời đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Tốt cho hệ tiêu hóa

Rau kinh giới chứa các chất như cineole, linalool, eugenol có tác dụng kích thích tiết dịch tiêu hóa, giúp thức ăn được tiêu hóa nhanh chóng và dễ dàng hơn. Từ đó, giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy bụng, ợ hơi.

Các nghiên cứu cũng cho thấy rau kinh giới có tác dụng chống viêm loét dạ dày nhờ khả năng ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) - nguyên nhân chính gây viêm loét dạ dày. Sử dụng rau kinh giới thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về dạ dày.

Hỗ trợ điều trị cảm cúm

Các hợp chất carvacrol và thymol trong rau kinh giới có khả năng kháng khuẩn, kháng virus mạnh mẽ sẽ giúp ức chế sự phát triển của các tác nhân gây cảm cúm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi.

Sử dụng rau kinh giới khi mới chớm cảm cúm có thể giúp làm ấm cơ thể, giảm các triệu chứng như ớn lạnh, đau nhức. Uống trà kinh giới hoặc xông hơi bằng lá kinh giới giúp làm dịu cổ họng, giảm ho khan, ho có đờm.

Giúp giảm căng thẳng, lo âu

Rau kinh giới có hương thơm đặc trưng, dịu nhẹ, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Các hợp chất trong tinh dầu rau kinh giới như linalool có tác dụng an thần, giảm căng thẳng, tạo cảm giác bình yên. Xông hơi hoặc đắp lá kinh giới lên trán có thể giúp giảm đau đầu do căng thẳng hiệu quả.

Cải thiện giấc ngủ

Rau kinh giới chứa melatonin - một hormone tự nhiên giúp điều hòa nhịp sinh học của cơ thể, giúp bạn đi vào giấc ngủ đúng giờ và ngủ ngon hơn. Uống trà kinh giới trước khi đi ngủ có thể giúp tăng cường sản xuất melatonin, tạo điều kiện thuận lợi giúp bạn có một giấc ngủ sâu và trọn vẹn.

Rau kinh giới không thể thiếu trong ẩm thực Việt. Ảnh: Istock

Ngăn ngừa ung thư

Rau kinh giới chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, vitamin C, carotenoid... có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra - một trong những nguyên nhân gây ung thư.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng chỉ ra các hợp chất trong rau kinh giới như quercetin, apigenin có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư gan.

Tốt cho sức khỏe làn da

Rau kinh giới giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, vitamin C, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm, làm mờ nếp nhăn, vết chân chim. Sử dụng rau kinh giới thường xuyên giúp da săn chắc, đàn hồi, duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài.

Các hợp chất như carvacrol, thymol trong rau kinh giới giúp giảm mụn trứng cá, mụn viêm, làm dịu da kích ứng. Rau kinh giới còn hỗ trợ làm sạch da, se khít lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn quay trở lại.

Theo Medicinenet và Very Well Health