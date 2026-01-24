Loại rau nhiều sắt hơn thịt bò, được bán quanh năm ở chợ Việt: Không phải ai cũng biết để ăn

Sắt là khoáng chất không thể thiếu cho quá trình tạo máu và vận chuyển oxy trong cơ thể. Khi thiếu sắt, nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, hoa mắt, da xanh xao, trí nhớ và sức bền cũng suy giảm rõ rệt.

Lúc cần bổ sung sắt, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay tới thịt đỏ, gan động vật hoặc các sản phẩm bổ sung. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngay tại các khu chợ Việt, có một loại rau quen thuộc, được bán quanh năm, sở hữu hàm lượng sắt cao gấp nhiều so với thịt bò. Đó chính là rau dền đỏ.

“Thịt bò của người nghèo”

Rau dền đỏ được ví là "thịt bò của người nghèo vì giàu sắt (Ảnh minh họa).

Nhờ hàm lượng sắt nổi bật, rau dền đỏ thường được ví như “thịt bò của người nghèo”. Theo VnExpress, trong bảng thành phần dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, 100g rau dền đỏ cung cấp khoảng 5,4mg sắt. Lượng sắt này cao gấp 4 lần so với lượng sắt có trong cùng trọng lượng thịt bò.

Không chỉ giàu sắt, rau dền đỏ còn sở hữu thành phần dinh dưỡng khá toàn diện. Trong 100g rau dền đỏ đã nấu chín có khoảng 1,56g chất béo; 2,1g chất xơ; 47mg canxi và 65mg magiê. Loại rau này cũng cung cấp một lượng protein thực vật đáng kể.

Rau dền đỏ (Ảnh minh họa).

Protein trong rau dền đỏ được đánh giá là protein hoàn chỉnh, không chứa gluten và có thành phần axit amin cân đối. Các nghiên cứu cho thấy protein rau dền đỏ giàu peptide hoạt tính sinh học, có tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh như tim mạch, ung thư và đái tháo đường.

Nhờ đặc tính này, protein rau dền đỏ hiện được ứng dụng trong thực phẩm tăng cường dinh dưỡng, thực phẩm không chứa gluten và các sản phẩm thay thế thịt. Bản thân rau dền đỏ cũng phù hợp với người ăn kiêng, hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao và cung cấp các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể.

Một món ăn bổ dưỡng từ rau dền đỏ

Dưới đây là hướng dẫn cách làm một món ăn lạ miệng nhưng bổ dưỡng từ rau dền đỏ: Canh rau dền đỏ trứng bắc thảo. Món ăn này tốt cho người yếu phổi, người ốm hoặc mới ốm dậy, người thiếu máu.

Rau dền và trứng bắc thảo (Ảnh minh họa).

Nguyên liệu

2 quả trứng bắc thảo (có thể dùng 3 quả nếu ăn nhiều)

2 mớ rau dền đỏ

20g gừng tươi

Gia vị thông thường: bột canh, hạt nêm, mì chính

1,2 lít nước

Cách làm

Trứng bắc thảo rửa sạch, cho vào nồi luộc trong vòng 7–8 phút kể từ lúc sôi.

Vớt trứng ra ngâm nước lạnh, để nguội, bóc vỏ rồi bổ làm 6.

Gừng gọt vỏ, thái lát mỏng.

Rau dền đỏ nhặt lấy phần non, rửa sạch dưới vòi nước chảy, để ráo.

Đun sôi nước canh, cho gừng vào trước để tạo mùi thơm.

Nêm gia vị vừa ăn.

Cho rau dền đỏ vào nấu chín nhanh, tiếp đó cho trứng bắc thảo vào.

Đun sôi lại khoảng 2–3 phút rồi tắt bếp.

Canh rau dền đỏ trứng bắc thảo (Ảnh minh họa).

Đây là cách nấu canh rau dền đỏ trứng bắc thảo đơn giản, dễ thực hiện tại nhà. Nếu muốn tăng cường dinh dưỡng và tạo vị béo ngậy hơn cho món ăn, có thể chế biến phần nước dùng cầu kỳ hơn.

Trước hết, làm nóng chảo với một chút dầu ăn, cho lòng đỏ trứng muối đã xay hoặc băm nhuyễn vào đảo đều đến khi bông mịn, sau đó đổ nước dùng gà vào và đun sôi.

Tiếp theo, cho vài tép tỏi đã chiên, bột gà và nước mắm vào nồi, đun sôi khoảng 30 giây.

Sau đó, cho rau dền đỏ và trứng bắc thảo đã bổ vào nấu cho tới khi rau chín.

Cuối cùng, đánh nhẹ lòng trắng trứng gà rồi đổ từ từ vào nồi canh đang sôi, tắt bếp ngay và không khuấy để lòng trắng trứng tạo vân đẹp, giúp món canh vừa bổ dưỡng vừa hấp dẫn hơn về hình thức.

