Đây là loại quả được trồng trên khắp đất nước Việt Nam. Loại quả này đã lọt top trái cây tốt nhất thế giới.

Theo danh sách "20 loại trái cây tốt nhất thế giới" do một tạp chí uy tín tại Anh bình chọn, bưởi đứng ở vị trí thứ 9, vượt qua nhiều loại trái cây nhiệt đới khác.

Vì sao bưởi được chọn vào danh sách những loại trái cây tốt nhất thế giới?

Bưởi là một trong những loại trái cây có giá trị dinh dưỡng đáng chú ý. Theo cơ sở dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ, 100 g thịt bưởi tươi cung cấp khoảng 38 kcal, 61 mg vitamin C, 1 g chất xơ và 216 mg kali. Hàm lượng thực tế có thể thay đổi tùy giống và độ chín.

Đặc biệt, vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch và giúp cơ thể hấp thu sắt từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Bưởi còn chứa flavonoid, một nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa.

Bưởi đỏ (ảnh minh họa)

Nhờ lượng năng lượng tương đối thấp, bưởi có thể là lựa chọn trong bữa phụ của người muốn kiểm soát cân nặng. Chất xơ trong múi bưởi góp phần tạo cảm giác no và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Ăn nguyên múi cũng giúp giữ lại chất xơ tốt hơn so với chỉ uống nước ép.

Các hợp chất chống oxy hóa trong bưởi đang được nghiên cứu về khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Ai cần thận trọng khi ăn bưởi?

Dù bổ dưỡng, bưởi không phải loại quả có thể ăn tùy ý. Người mắc bệnh thận cần lưu ý lượng kali trong khẩu phần theo hướng dẫn của bác sĩ. Người mắc đái tháo đường cũng nên tính lượng carbohydrate từ bưởi vào tổng khẩu phần, thay vì ăn nhiều vì nghĩ đây là trái cây ít ngọt.

Đặc biệt, bưởi có thể tương tác với một số thuốc. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cảnh báo một số hợp chất trong bưởi có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thuốc, tương tự bưởi chùm. Điều này có thể làm tăng hoặc giảm lượng thuốc trong máu, ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị.

Các thuốc có khả năng tương tác bao gồm một số thuốc hạ cholesterol, thuốc điều trị tăng huyết áp và thuốc chống thải ghép. Người đang dùng thuốc nên đọc kỹ hướng dẫn, hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi ăn bưởi, nhất là khi được cảnh báo tránh bưởi chùm.

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng, nên ăn bưởi tươi với lượng phù hợp, kết hợp cùng các loại trái cây khác trong chế độ ăn đa dạng. Bưởi là một lựa chọn tốt, nhưng không có loại trái cây đơn lẻ nào có thể thay thế chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh.

Tháng 11, nhiều loại bưởi vào mùa thu hoạch

Mùa thu hoạch bưởi không giống nhau giữa các vùng. Tại trung du và miền núi phía Bắc, bưởi Đoan Hùng, bưởi đỏ Hòa Bình (nay là Phú Thọ) thường được thu hoạch vào tháng 10-11. Ở Đồng bằng sông Hồng, bưởi Diễn chính vụ muộn hơn, tập trung vào tháng 12 đến tháng 1 năm sau.

Trong khi đó, bưởi da xanh ở Đồng bằng sông Cửu Long có thể thu hoạch quanh năm, nhưng tập trung nhiều từ tháng 8 đến tháng 11. Bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh thường chín từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng một đến hai tháng.

Như vậy, vào thời điểm cuối tháng 11, người tiêu dùng có thể tìm mua bưởi da xanh, bưởi đỏ và chuẩn bị đón vụ bưởi Diễn. Thời gian thu hoạch thực tế còn phụ thuộc vào giống, thời tiết và kỹ thuật chăm sóc.