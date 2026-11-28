Sau thông tin YouTuber Hậu Hoàng mắc ung thư máu, nhiều người băn khoăn căn bệnh này do đâu và liệu chụp X-quang, CT hay PET/CT có làm tăng nguy cơ mắc bệnh?

Những ngày gần đây, thông tin YouTuber Hậu Hoàng mắc ung thư máu khiến cho không ít người bàng hoàng. Nhiều người truy tìm nguyên nhân và cũng không ít người lo ngại về căn bệnh này. Đặc biệt, không ít người lo lắng nhắc tới việc chụp X-quang, CT, PET/CT làm tăng nguy cơ mắc ung thư máu.

Ung thư máu là tên gọi chung của nhiều bệnh khác nhau, gồm 3 nhóm chính là bệnh bạch cầu, u lympho (ung thư hạch) và đa u tủy xương.

Theo ước tính GLOBOCAN 2024 của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), Việt Nam có khoảng 3.750 ca bệnh bạch cầu mới mỗi năm, đứng thứ 10 trong các loại ung thư, với gần 2.500 ca tử vong. Nếu tính cả u lympho và đa u tủy xương, nhóm ung thư máu có khoảng 7.700 ca mắc mới mỗi năm.

Hậu Hoàng chia sẻ mắc ung thư máu (Ảnh: FBNV)

Trao đổi về căn bệnh này, ThS.BS Nguyễn Duy Anh, Phó giám đốc Trung tâm Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cho biết ung thư máu không phải một bệnh duy nhất. Tiên lượng phụ thuộc vào việc chẩn đoán đúng thể bệnh, xác định đặc điểm di truyền của tế bào ung thư và điều trị sớm tại cơ sở chuyên khoa huyết học.

Phần lớn trường hợp ung thư máu không tìm được nguyên nhân cụ thể. Bệnh xảy ra khi tế bào gốc tạo máu trong tủy xương xuất hiện các đột biến gen trong quá trình sống, khiến tế bào tăng sinh mất kiểm soát.

Nhiều người bệnh, kể cả người trẻ, có lối sống lành mạnh và không có yếu tố nguy cơ rõ ràng. Vì vậy, không nên đổ lỗi cho người bệnh hoặc tin vào những lời đồn rằng một món ăn hay một thói quen đơn lẻ là nguyên nhân gây ung thư máu. Bệnh cũng không lây.

Theo bác sĩ Duy Anh, các yếu tố đã được chứng minh làm tăng nguy cơ gồm:

- Hút thuốc lá: là yếu tố lối sống đã được chứng minh làm tăng nguy cơ bệnh bạch cầu cấp dòng tủy.

- Tiếp xúc lâu dài với benzen: chất này có trong xăng dầu, khói xe, khói thuốc lá và một số loại keo, sơn, dung môi, chất tẩy rửa.

- Phơi nhiễm phóng xạ liều cao: như ở những người sống sót sau bom nguyên tử hoặc tai nạn lò phản ứng hạt nhân.

- Từng hóa trị, xạ trị để điều trị một ung thư khác: nguy cơ xuất hiện ung thư máu thứ phát rất thấp, trong khi lợi ích điều trị lớn hơn nhiều.

- Một số tác nhân như virus HTLV-1, Epstein-Barr, HIV, viêm gan B, C và vi khuẩn HP có liên quan đến một số thể u lympho.

- Yếu tố di truyền bẩm sinh như hội chứng Down hoặc các bệnh máu có sẵn như hội chứng rối loạn sinh tủy.

Có nên từ chối chụp X-quang, CT, PET/CT vì sợ ung thư máu?

Là bác sĩ chuyên ngành y học hạt nhân, bác sĩ Nguyễn Duy Anh cho biết thường xuyên nhận được câu hỏi về nguy cơ ung thư máu khi chụp X-quang, CT hoặc PET/CT.

“Nguy cơ gây bệnh bạch cầu từ liều bức xạ thấp của chẩn đoán hình ảnh chưa được xác định rõ; nếu có thì cũng nhỏ. Không nên từ chối một chỉ định chụp cần thiết vì sợ ung thư máu, nhưng cũng không nên chụp khi không có chỉ định. Đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ mang thai”, bác sĩ Duy Anh nói.

Theo bác sĩ Duy Anh, cần phân biệt phơi nhiễm phóng xạ liều cao với liều bức xạ trong các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Người dân không nên tự ý chụp CT để “kiểm tra cho yên tâm”, nhưng cũng không nên vì lo sợ mà bỏ qua các chỉ định cần thiết của bác sĩ.

Ung thư máu có thể biểu hiện bằng những dấu hiệu dễ nhầm với các bệnh thông thường. Người dân cần đi khám nếu xuất hiện các triệu chứng kéo dài trên hai tuần, đặc biệt là:

- Mệt mỏi, da xanh xao, hụt hơi khi gắng sức.

- Bầm tím, chấm xuất huyết không rõ nguyên nhân; chảy máu chân răng, chảy máu cam hoặc kinh nguyệt nhiều bất thường.

- Sốt, nhiễm trùng tái đi tái lại.

- Nổi hạch không đau ở cổ, nách hoặc bẹn.

- Sụt cân, đổ mồ hôi đêm, đau xương.

Bác sĩ Duy Anh cho hay, khi có những dấu hiệu này, xét nghiệm công thức máu là một phương pháp đơn giản, chi phí thấp, có thể cho kết quả trong ngày và gợi ý các bất thường.

Nếu phát hiện bất thường, người bệnh cần được chuyển sớm đến chuyên khoa huyết học để làm thêm các xét nghiệm như tủy đồ, xét nghiệm di truyền nhằm xác định thể bệnh. Người trưởng thành cũng nên khám sức khỏe định kỳ, trong đó có xét nghiệm công thức máu.

Với người vừa nhận chẩn đoán, sự suy sụp ban đầu là rất tự nhiên. Cộng đồng nên dành cho họ sự động viên và không gian riêng tư, thay vì phỏng đoán về bệnh tình, bác sĩ Duy Anh nhắn nhủ.