Không cần phải sinh thiết, công nghệ này sẽ giúp phát hiện ung thư chỉ bằng cách xét nghiệm máu.

Trao đổi bên lề Hội nghị Thường niên về Đổi mới Y học và Mô hình Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam (VAMIM 2026) về triển vọng ứng dụng sinh thiết lỏng trong điều trị ung thư, Giáo sư ung thư học Catherine Alix-Panabières tại Đại học Montpellier (Pháp) cho hay, sinh thiết lỏng là phương pháp xét nghiệm ít xâm lấn, sử dụng máu hoặc dịch cơ thể để phân tích các dấu vết sinh học do tế bào, đặc biệt là tế bào khối u, giải phóng.

Thay vì phải lấy mẫu trực tiếp từ khối u, bác sĩ có thể tìm kiếm các tế bào khối u lưu hành, DNA khối u hoặc những dấu ấn sinh học liên quan trong máu (Liquid Biopsy).

Công nghệ này có tiềm năng hỗ trợ phát hiện ung thư sớm, đánh giá nguy cơ tái phát và theo dõi đáp ứng điều trị. Khi kết hợp với các dấu ấn sinh học khác, xét nghiệm có thể giúp bác sĩ nhận biết sớm hơn người bệnh có đáp ứng với thuốc hay không, từ đó cân nhắc điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Liquid Biopsy có thể cá thể hóa điều trị cho từng bệnh nhân. Hướng tới mục tiêu điều trị khỏi ung thư trong tương lai.

Bà cũng nhấn mạnh vai trò của việc đánh giá các tế bào miễn dịch. Những bệnh nhân có cùng loại khối u nhưng tình trạng miễn dịch khác nhau có thể đáp ứng khác nhau với điều trị.

Việc kết hợp thông tin về khối u và hệ miễn dịch là một phần của y học chính xác, hướng tới lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng người bệnh.

Nữ giáo sư bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, hướng tới việc tham gia mạng lưới chuyên môn về sinh thiết lỏng tại châu Âu và triển khai công nghệ này ở Việt Nam.

Giáo sư ung thư học Catherine Alix-Panabières (ảnh: PV)

Rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến người bệnh

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec cho hay công nghệ Liquid Biopsy là một phần trong y học chính xác, cá thế hóa chẩn đoán và điều trị mà còn hướng tới phát hiện sớm, phòng ngừa và quản lý sức khỏe liên tục.

Để cải thiện khả năng phát hiện bệnh, bệnh viện đã triển khai dự án hợp tác nghiên cứu với Nhật Bản. Theo GS Dũng, giai đoạn một của dự án đã kết thúc, với kết quả phát hiện hai gene có đặc điểm liên quan đến ung thư xương.

Ở giai đoạn 2, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục làm rõ liệu những bất thường này có biểu hiện trong máu hay không. Nếu có, bước tiếp theo là nghiên cứu phát triển các sản phẩm, thiết bị có khả năng phát hiện dấu ấn sinh học trong máu.

Mục tiêu là hướng tới một phương pháp phát hiện sớm ít xâm lấn hơn, thay vì phải phụ thuộc vào các xét nghiệm chuyên sâu có chi phí cao.

GS Dũng nhấn mạnh đây là quá trình nghiên cứu gồm nhiều giai đoạn. Việc phát hiện được các gene liên quan đến ung thư xương không đồng nghĩa đã có ngay một xét nghiệm máu có thể ứng dụng trong thực tế.

Nếu nghiên cứu thành công, công nghệ có thể góp phần phát hiện bệnh sớm, từ đó giảm gánh nặng điều trị cho người bệnh và hệ thống y tế.

Ung thư xương thường gặp ở nhóm tuổi xương đang phát triển, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Ở nhóm 20-60 tuổi, bệnh ít gặp hơn, nhưng có thể xuất hiện trở lại ở người lớn tuổi có bất thường tại xương.

Điều đáng nói là những biểu hiện ban đầu của bệnh dễ bị nhầm lẫn với các nguyên nhân đau xương thông thường. Trẻ đang tuổi chạy nhảy, vận động nhiều, khi đau chân, đau tay có thể được cha mẹ cho rằng do vận động quá sức hoặc do xương phát triển.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng (ảnh: PV).

Ngay cả khi đưa trẻ đi khám, việc chẩn đoán cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Theo ông Dũng, một số trường hợp có thể bị nhầm với tổn thương xương, rạn xương hoặc những thay đổi liên quan đến quá trình tăng trưởng.

Ở giai đoạn bệnh đã lan ra ngoài xương hoặc di căn, việc điều trị trở nên phức tạp hơn. Có những trường hợp được phẫu thuật, kiểm soát tốt khối u tại chỗ nhưng sau vài năm lại phát hiện di căn.

GS Dũng khuyến cáo khi trẻ có biểu hiện đau xương, gia đình nên đưa trẻ đến khám tại cơ sở có chuyên khoa phù hợp. X-quang thường là phương tiện chẩn đoán ban đầu, kết hợp với siêu âm khi cần thiết.

Tuy nhiên, việc phát hiện tổn thương ở trẻ đang phát triển xương có thể gặp khó khăn. Nếu trẻ đã được thăm khám, điều trị và nghỉ ngơi nhưng tình trạng đau không cải thiện sau khoảng hai đến ba tuần, bác sĩ có thể cân nhắc đánh giá chuyên sâu hơn.

Trong đó, cộng hưởng từ (MRI) giúp khảo sát các tổn thương từ xương, kể cả những bất thường chưa biểu hiện rõ trên phim X-quang hoặc CT.

Theo ông Dũng, phát hiện sớm ung thư xương có thể giúp người bệnh được điều trị hiệu quả hơn, giảm sự phức tạp của phác đồ và gánh nặng chi phí. Ngược lại, khi bệnh được phát hiện muộn, người bệnh có thể phải trải qua các phương pháp điều trị tốn kém hơn, trong khi hiệu quả và thời gian sống có thể bị ảnh hưởng.