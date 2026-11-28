Thống kê dịch tễ học của GLOBOCAN tại Việt Nam chỉ ra đây là 3 bộ phận có số ca mắc ung thư cao nhất hiện nay tại Việt Nam.

Theo GLOBOCAN 2024, Việt Nam ước tính có 177.404 ca ung thư mới trong năm 2024. Trong đó, ung thư vú, phổi và đại trực tràng có số ca mắc mới cao nhất với 71.380 trường hợp, chiếm khoảng 40% tổng số ca ung thư ở cả hai giới.

Ung thư vú đứng đầu về số ca mắc mới

Theo GLOBOCAN 2024, ung thư vú có 25.711 ca mắc mới tại Việt Nam, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư. Đây là loại ung thư có số ca mắc mới cao nhất trong các loại ung thư được thống kê ở cả hai giới.

Ung thư vú chủ yếu gặp ở phụ nữ, nhưng nam giới cũng có thể mắc bệnh. Các yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi tác, tiền sử gia đình, một số yếu tố nội tiết và lối sống.

Ở giai đoạn sớm, bệnh có thể chưa gây đau hoặc biểu hiện rõ rệt. Những dấu hiệu như xuất hiện khối bất thường ở vú, thay đổi hình dạng núm vú, tiết dịch bất thường hoặc thay đổi da vùng vú cần được thăm khám.

Năm 2024, Việt Nam ước tính có 10.609 ca tử vong do ung thư vú. Tuy nhiên, phát hiện và điều trị sớm có thể cải thiện đáng kể tiên lượng bệnh.

Mô phỏng tế bào ung thư sinh sản và phát triển (Ảnh: Shutterstock)

Ung thư phổi đứng đầu về số ca tử vong

Ung thư phổi đứng thứ hai về số ca mắc mới, với 23.085 trường hợp, chiếm 13% tổng số ca ung thư tại Việt Nam.

Đây cũng là loại ung thư gây tử vong nhiều nhất, với 21.340 ca trong năm 2024. Riêng ở nam giới, ung thư phổi đứng đầu về số ca mắc mới, với 16.127 trường hợp.

Hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của ung thư phổi. Ngoài ra, người không hút thuốc vẫn có thể mắc bệnh do tiếp xúc với khói thuốc thụ động, ô nhiễm không khí, radon hoặc các tác nhân gây ung thư trong môi trường lao động.

Điều đáng lo ngại là ung thư phổi giai đoạn đầu thường không có triệu chứng đặc hiệu. Khi xuất hiện ho kéo dài, ho ra máu, đau ngực hoặc khó thở, bệnh có thể đã tiến triển.

Vì vậy, những người có nguy cơ cao cần được bác sĩ tư vấn về việc sàng lọc phù hợp, thay vì chờ đến khi có triệu chứng mới đi khám.

Ung thư đại trực tràng đứng thứ ba

Ung thư đại trực tràng được ước tính có 22.584 ca mắc mới tại Việt Nam năm 2024, chiếm 12,7% tổng số ca ung thư. Bệnh gây ra khoảng 10.990 ca tử vong trong cùng năm.

Ung thư đại trực tràng có thể xuất hiện từ những polyp ở đại tràng hoặc trực tràng. Một số polyp có khả năng tiến triển thành ung thư theo thời gian.

Các yếu tố nguy cơ bao gồm tuổi cao, tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, bệnh viêm ruột, thừa cân, ít vận động và chế độ ăn nhiều thịt chế biến.

Những dấu hiệu như thay đổi thói quen đại tiện kéo dài, đi ngoài ra máu, đau bụng hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân cần được kiểm tra. Tuy nhiên, các biểu hiện này không đồng nghĩa với việc đã mắc ung thư.

Sàng lọc có vai trò quan trọng trong phát hiện polyp và ung thư đại trực tràng ở giai đoạn sớm. Người dân nên trao đổi với bác sĩ để lựa chọn phương pháp và thời điểm sàng lọc phù hợp với độ tuổi, tiền sử và nguy cơ của mình.

Để dự phòng ung thư, theo chuyên gia ung bướu, phòng ngừa ban đầu, sàng lọc - phát hiện sớm có vai trò đặc biệt quan trọng.

Để giảm nguy cơ mắc ung thư, mỗi người nên tránh hút thuốc lá, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên và ăn uống lành mạnh. Tiêm vaccine phòng HPV, viêm gan B theo khuyến cáo cũng giúp giảm nguy cơ một số loại ung thư.

Bên cạnh đó, cần khám sức khỏe và thực hiện sàng lọc ung thư theo hướng dẫn của bác sĩ. Không phải ai cũng cần tầm soát ung thư định kỳ 6 tháng một lần; lịch khám cần dựa trên tuổi, tiền sử gia đình và các yếu tố nguy cơ.