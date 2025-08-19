Loại quả bổ gan có đầy chợ Việt vào mùa thu vừa dưỡng ẩm phổi vừa giàu collagen tự nhiên, hãy ăn nhiều hơn

Giống như mã não đỏ, lựu không chỉ đẹp và ngọt mà còn giàu chất dinh dưỡng, khiến chúng được mệnh danh là "Trái cây thần thánh của mùa thu". Là một món ngon hiếm có của mùa thu, việc ăn lựu thường xuyên khi vào mùa mang lại rất nhiều lợi ích.

Lựu là một loại "trái cây bổ gan" giá cả phải chăng

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng, mùa thu là mùa không khí khô hanh, cơ thể con người dễ mắc phải hội chứng khô mùa thu do "thiếu dịch cơ thể", chẳng hạn như khô miệng, mũi và họng, da nứt nẻ và táo bón.

Sách "Tân Thọ Dưỡng Lão" của Trần Chí thời nhà Tống ghi lại: "Mùa thu, thức ăn nên giảm cay, tăng chua để bổ gan".

Lựu là loại trái cây có vị chua, ngọt và tính ấm. Ăn vào đầu mùa thu, thứ nhất, vị chua sẽ vào gan, thêm đồ ăn chua vào chế độ ăn mùa thu có thể tránh được tổn thương gan do khí phổi quá mức vào mùa thu. Thứ hai, "chua ngọt có thể chuyển âm", quả lựu có tác dụng thúc đẩy sản xuất dịch và giải khát, rất phù hợp để đối phó với sự tàn phá của "hổ mùa thu".

Trương Hi Xuân ghi chép trong "Y học Trung Tây kết hợp" rằng quả lựu có thể giúp giảm khò khè, ho và cải thiện giấc ngủ. Điều này cũng liên quan đến khả năng bổ phế hư và điều trị gan hư.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), lựu là loại quả ngon, bổ, trong Đông y có thể tận dụng quả lựu để làm thuốc trị bệnh. Vỏ thân, vỏ rễ và vỏ quả đều dùng làm thuốc được, nếu dùng tươi thì tốt hơn, nếu khô thì trước khi dùng phải ngâm nước vài ba giờ để lấy lại nguyên chất.

Nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho rằng, các thành phần chống oxy hóa có trong quả lựu, bao gồm axit gallic, axit chlorogenic, axit caffeic, axit protocatechuic, catechin và axit coumaric, rất có lợi cho việc giúp cơ thể con người chống lại quá trình oxy hóa và viêm nhiễm.

Theo các nhà nghiên cứu tại Murcia, Tây Ban Nha, quả lựu thực sự có tác dụng trong việc tăng cường đời sống ái ân và khiến con người lưu giữ thanh xuân lâu dài.

Ngoài ra, lựu còn rất giàu chất xơ. Hàm lượng chất xơ không hòa tan trong lựu là 4,9g trên 100g, gần gấp 3 lần so với táo. Lựu có thể thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ đại tiện, ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Hàm lượng kali trong nó là 231mg/100g, giúp ổn định huyết áp.

Tôi có thể ăn lựu nếu bị lượng đường trong máu cao không?

Quả lựu có hàm lượng đường cao là 13,7%.

Thành phần đường của nó chủ yếu bao gồm sucrose, glucose, fructose và sorbitol, trong đó glucose và fructose có hàm lượng cao nhất. Hàm lượng fructose chiếm 9,18 - 50,67% tổng lượng đường, hàm lượng glucose chiếm 43,84 - 48,36% tổng lượng đường. Sucrose và sorbitol chỉ chiếm một lượng nhỏ.

Mặc dù quá trình chuyển hóa fructose ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu nhưng quá trình chuyển hóa glucose lại có tác động tương đối lớn đến lượng đường trong máu.

Người bị đường huyết cao và tiểu đường nên ăn ít hơn. Nếu muốn, bạn có thể ăn 100g mỗi bữa sáng và chiều như một bữa ăn nhẹ, kết hợp với một ít hạt để giúp ổn định đường huyết.

Gọt vỏ lựu đúng cách

Mặc dù lựu rất ngon nhưng lại khó bóc vỏ.

Trên thực tế, quả lựu có một cơ chế nhỏ. Chỉ cần bạn tìm đúng cơ chế và dùng thìa gõ nhẹ vào, phần thịt lựu sẽ tự động tách ra trong vòng 30 giây!

- Đầu tiên, cắt phần đầu quả lựu. Như hình minh họa bên dưới, cố gắng không cắt vào hạt lựu. Bạn có thể thấy quả lựu được chia thành nhiều ô bởi nhiều mảnh màng trắng.

- Cắt vài đường theo đường thẳng và xé lớp màng trắng ở giữa.

- Sau đó, lấy một cái bát, úp ngược quả lựu xuống và gõ nhẹ vào đáy quả lựu trong 30 giây. Hạt lựu sẽ tự động rơi ra.

(Ảnh minh họa: Internet)