Loại “nhân sâm châu Á” trên mâm cơm của người Nhật nhưng ít người Việt biết tới, thật đáng tiếc!

Ở Nhật, myoga là món ăn quen thuộc trên bàn ăn mùa hè, thường được thái sợi rắc lên mì lạnh, ăn kèm sashimi, đậu phụ mát hoặc muối chua. Thế nhưng ở Việt Nam, loại rau này lại vẫn còn khá xa lạ.

Khác với gừng thông thường, vốn sử dụng phần củ, gừng Nhật Bản được ăn từ những nụ hoa đỏ tím mọc lên từ đất. Khi cắt ra, nụ hoa tỏa mùi thơm nhẹ, vị hăng thanh mát chứ không cay nồng như gừng ta. Chính hương vị này giúp myoga trở thành món gia vị “giải ngấy, kích thích vị giác” rất được người Nhật ưa chuộng.

Các nghiên cứu cho thấy, trong gừng Nhật Bản chứa nhiều hoạt chất sinh học như flavonoid, myoganol và tinh dầu. Nhờ đó, chiết xuất từ myoga thể hiện tiềm năng ở nhiều lĩnh vực:

- Chống viêm: thí nghiệm trên động vật cho thấy có thể hỗ trợ làm giảm tình trạng viêm mạn tính, kể cả trong bệnh hen suyễn dị ứng.

- Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và mỡ máu: giúp hạn chế sự tích tụ mỡ, đồng thời giảm cholesterol xấu.

- Cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức: thúc đẩy hoạt động của yếu tố tăng trưởng thần kinh, có lợi cho trí nhớ và học tập.

- Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: nhờ khả năng ức chế enzyme phân giải tinh bột, làm chậm hấp thu đường.

- Làm đẹp da: nghiên cứu trên động vật gợi ý tác dụng giữ ẩm, chống lão hóa da và hạn chế tác hại từ ánh nắng.

Không chỉ có lợi cho sức khỏe, myoga còn là nguồn chất xơ, giàu kali, ít natri, bổ sung thêm canxi - phù hợp để đưa vào bữa ăn cân bằng.

Cách chế biến gừng Nhật Bản cũng rất phong phú: có thể xào cùng ớt, thịt nạc thay cho món xào với thịt hun khói truyền thống, làm salad, muối dưa, nấu canh hoặc ăn kèm với cơm, mì. Ở Nhật, người ta còn muối chua Myoga để dùng quanh năm.

Dù các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở mức thử nghiệm, chưa đủ để coi đây là “thuốc bổ” hay “thần dược”, nhưng rõ ràng, myoga xứng đáng được thêm vào danh sách thực phẩm đa dạng, giúp bữa ăn thêm ngon miệng và giàu lợi ích sức khỏe.

Nguồn và ảnh: QQ