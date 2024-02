Đậu xanh là thực phẩm quen thuộc với người Việt, thường dùng để nấu chè, nấu cháo, làm bánh,... được ưa chuộng bởi giá thành rẻ, hương vị bùi ngọt thơm ngon. Đậu xanh được cho là có nguồn gốc từ Ấn Độ và Trung Á, sau đó dần phổ biến ở Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên không phải ai cũng biết hết những lợi ích sức khỏe của loại hạt này để tận dụng trong chế độ ăn uống hàng ngày.



Giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hoá

Đậu xanh là nguồn cung cấp đạm thực vật tuyệt vời, có thể thay thế các nguồn protein không lành mạnh. Lượng protein dồi dào trong đậu xanh thúc đẩy cảm giác no và kiểm soát cơn thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Loại hạt này cũng chứa nhiều axit amin thiết yếu và khoáng chất cơ thể cần. Một khẩu phần đậu xanh nấu chín (160g) có thể đáp ứng 74% lượng mangan cơ thể cần mỗi ngày, 71% lượng vitamin B9 (folate) và chứa nhiều khoáng chất như đồng, sắt, kẽm,...

Loại hạt này cũng sở hữu lượng chất chống oxy hóa dồi dào, loại bỏ gốc tự do gây tổn thương tế bào - yếu tố có thể dẫn đến tăng huyết áp, xơ vữa động mạnh, tiểu đường, bệnh Parkinson, viêm khớp dạng thấp và ung thư.

Hạ đường huyết

Đậu xanh sở hữu một số đặc tính giúp giữ lượng đường trong máu ở mức thấp như chứa nhiều chất xơ và protein, làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra chất chống oxy hoá vitexin và isovitexin trong đậu xanh có thể hạ đường huyết, giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn. Magie có trong đậu xanh cũng giúp duy trì huyết áp và lượng đường ở mức ổn định.

Hạn chế sốc nhiệt, ngăn ngừa đột quỵ

Theo Đông y, đậu xanh có tính mát, tác dụng thanh nhiệt giải độc, điều hoà ngũ tạng vậy nên chè đậu xanh được yêu thích trong những ngày hè nóng bức. Y học hiện đại đã chứng minh đặc tính chống viêm, chống oxy hoá của đậu xanh có thể giúp ngăn ngừa đột quỵ do nhiệt, bảo vệ tế bào chống lại tổn thương do các gốc tự do hình thành khi bị say nắng.

Hạ mỡ máu, tốt cho tim

Các nghiên cứu cho thấy đậu xanh có thể làm giảm cholesterol “xấu” trong máu. Loại hạt này cũng rất giàu kali, magie và chất xơ, giúp giảm huyết áp ở người bị huyết áp cao. Cholesterol “xấu” và huyết áp cao là những nguyên nhân gây ra bệnh tim, vậy nên đậu xanh được coi là thực phẩm tốt cho tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hoá

Trong 200g đậu xanh nấu chín có thể chứa đến 15,4g chất xơ, trong đó chất xơ hoà tan từ loại đậu này giúp giúp bạn tiêu hoá dễ dàng hơn. Ngoài ra đậu xanh còn chứa tinh bột kháng, loại tinh bột mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ và ít calo hơn so với tinh bột thông thường, giúp nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh.

Carb trong đậu xanh cũng được đánh giá là dễ tiêu hoá hơn so với các loại đậu khác, vì vậy đậu xanh cũng ít gây đầy hơi hơn. Việc tăng cường thực phẩm giàu chất xơ trong chế độ ăn như đậu xanh có thể kiểm soát rối loạn tiêu hoá, cải thiện tình trạng trào ngược dạ dày thực quản, loét tá tràng và táo bón.

Lưu ý khi sử dụng đậu xanh

Đậu xanh tốt cho sức khoẻ nhưng không nên lạm dụng để tránh cảm giác đầy bụng, chỉ nên duy trì ăn 2-3 lần/tuần. Không nên sử dụng quá nhiều đường để chế biến đậu xanh có thể khiến đường huyết tăng vọt sau khi ăn.

Trong thời gian điều trị bệnh bằng thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng đậu xanh. Ngoài ra người hay bị tay chân lạnh, thân nhiệt có tính hàn cũng không nên ăn loại đậu này để tránh đau bụng đi ngoài gây mất nước.

Theo Healthline, MedicineNet