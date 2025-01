Xem phim "Sex and the city", rút ra 2 bài học quý giá từ nhân vật quyến rũ bậc nhất phim

Phim “Sex and the city” là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ được phát sóng lần đầu tiên vào năm 1998. Bộ phim đình đám có sáu mùa và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2004.

Phim “Sex and the city” kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này. Các câu chuyện trong phim đã để lại nhiều bài học quý giá cho người xem.

Phim “Sex and the city” kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York.

Trong một bài viết đăng trên trang Her Campus, phóng viên Mỹ Ashton Keaton cho biết từ nhân vật Charlotte York, cô đã rút ra được rất nhiều bài học về cuộc sống.

Trong phim “Sex and the city”, Charlotte York là một trong bốn nhân vật chính. Nhân vật này có quan điểm truyền thống và lãng mạn về tình yêu, được thể hiện bởi nữ diễn viên Kristin Davis (sinh ngày 23 tháng 2 năm 1965). Charlotte được khán giả gọi là nhân vật quyến rũ bậc nhất phim.

Nhân vật Charlotte trong phim "Sex and the city" được thể hiện bởi nữ diễn viên Kristin Davis.

Ashton Keaton viết trên trang Her Campus: “Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có thể học được điều gì đó từ sự tích cực mãnh liệt và chủ nghĩa lãng mạn của Charlotte, và học cách sống giống như cô công chúa này”.

Dưới đây, Ashton chia sẻ hai bài học cô rút ra được từ nhân vật Charlotte trong phim “Sex and the city”.

Bài học số 1: Hãy luôn kiên trì với khát vọng của mình!

Sau khi theo dõi hành trình của Charlotte trong suốt sáu mùa phim “Sex and the city”, Ashton nói cô rất thích việc Charlotte không ngừng nỗ lực để tìm kiếm tình yêu đích thực.

Mặc dù trải qua nhiều cuộc hẹn hò không như ý, Charlotte vẫn luôn giữ vững niềm tin sẽ tìm thấy nửa kia. Ngay cả khi bị ba người bạn thân nhất chỉ trích liên tục, Charlotte vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm của mình về tình yêu.

Charlotte luôn tin rằng mình sẽ tìm thấy nửa kia.

“Tôi có kỳ vọng cao cho mọi khía cạnh của cuộc sống, và Charlotte đã cho tôi thấy rằng tôi chỉ nên duy trì những kỳ vọng này và kiên quyết chia sẻ chúng với mọi người”, Ashton viết. “Tất cả chúng ta đều xứng đáng với những giấc mơ điên rồ nhất của mình, và chúng ta không bao giờ nên từ bỏ kỳ vọng của mình chỉ để làm cho người khác hài lòng”.

Bài học số 2: Nếu lần đầu bạn không thành công, hãy thử lại!

Ashton viết tiếp về bài học thứ hai cô học được từ nhân vật Charlotte.

“Tôi phải nói thật, tôi đã rất đau khổ khi Charlotte và Trey ly hôn. Sau tất cả những lần hẹn hò thất bại, sau một đám cưới dễ thương, tôi nghĩ Charlotte cuối cùng cũng tìm thấy ‘happy ending’ cho mình. Khi cuộc hôn nhân đầu tiên của cô ấy kết thúc, tôi thực sự cảm nhận được nỗi đau của Charlotte. Mọi điều cô ấy từng hy vọng giờ tan vỡ một cách bi thảm”, Ashton viết.

“Điều mà tôi, và cả Charlotte, đau buồn nhất về cuộc ly hôn không phải sự kết thúc mối quan hệ với Trey, mà là sự tan vỡ của lý tưởng tình yêu của Charlotte. Điều này sẽ rất đau đớn đối với bất kỳ ai, nhưng thay vì chìm đắm trong sự thương hại và suy nghĩ rằng "tình yêu đã chết", Charlotte đã tìm cách tập trung trở lại vào bản thân và tìm thấy cuộc hôn nhân thứ hai hạnh phúc”.

Với cuộc hôn nhân thứ hai với Harry, Charlotte đã truyền đạt cho Ashton thông điệp rằng thất bại chỉ có thể xảy ra khi bạn quyết định từ bỏ mong muốn của mình.

Charlotte trong đám cưới với Harry.

“Nhìn chung, tôi tin rằng Charlotte có lẽ là cô gái dũng cảm nhất trong bộ phim. Mặc dù cuộc sống đôi lúc đánh gục chúng ta, nhưng Charlotte đã dạy tôi rằng mọi thử thách trong cuộc sống không bao giờ được phép lấy đi ánh sáng của tôi”, Ashton nhận xét.

“Thất bại không nhất thiết phải kéo dài trong suốt cuộc đời, tôi có thể rút ra những bài học cho mình, ra ngoài kia và thử lại”.

Cuối cùng, Ashton viết: “Charlotte sẽ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Tôi hy vọng mình có thể sống một cách dũng cảm và duyên dáng như cô ấy”.