Nghiên cứu trên gần 500.000 người cho thấy việc lạm dụng loại gia vị này có thể gây hại cho gan.

Muối là loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình. Thế nhưng, trong bữa cơm hằng ngày, nhiều người có thói quen nêm thêm muối, nước mắm hoặc nước tương cho vừa miệng. Thậm chí, có người chưa nếm thức ăn đã vội thêm gia vị vì quen ăn đậm đà. Ít ai nghĩ rằng thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gan chẳng kém bia rượu.

Theo tờ The Paper, ăn quá mặn không chỉ làm tăng huyết áp, gây hại thận mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, xơ gan, thậm chí ung thư gan.

Nghiên cứu phát hiện mối liên hệ giữa ăn mặn và bệnh gan

Ăn quá mặn có thể gây hại cho gan (Ảnh: Futura Sciences)

Nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí European Journal of Nutrition đã phân tích dữ liệu của 492.265 người từ ngân hàng sinh học Anh (UK Biobank) trong khoảng 13 năm theo dõi.

Các nhà khoa học chia người tham gia thành 4 nhóm dựa trên tần suất thêm muối vào thức ăn. Kết quả cho thấy, so với những người không hoặc hiếm khi thêm muối, nhóm thỉnh thoảng thêm muối có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD) cao hơn 8%.

Ở nhóm thường xuyên thêm muối, nguy cơ này tăng 22%. Đặc biệt, những người luôn có thói quen thêm muối vào thức ăn được ghi nhận có nguy cơ cao hơn tới 40%.

Nghiên cứu còn phát hiện mối liên hệ giữa việc thường xuyên thêm muối và nguy cơ mắc xơ gan, ung thư gan.

Vì sao ăn quá nhiều muối có thể ảnh hưởng đến gan?

Muối chứa natri, khoáng chất cần thiết cho cơ thể nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Một nghiên cứu công bố năm 2025 cho thấy, mối liên hệ giữa lượng natri tiêu thụ và nguy cơ gan nhiễm mỡ có thể được giải thích một phần bởi tình trạng viêm, kháng insulin và suy giảm chức năng thận.

Khi cơ thể bị kháng insulin, việc kiểm soát đường huyết và chuyển hóa chất béo có thể bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cho mỡ tích tụ trong gan.

Một nghiên cứu trên động vật công bố năm 2026 còn ghi nhận chế độ ăn nhiều muối làm tăng tình trạng viêm và xơ hóa gan ở chuột mắc viêm gan nhiễm mỡ, ngay cả khi lượng mỡ tích tụ trong gan giảm.

Muối có thể ẩn trong nhiều món ăn quen thuộc

Nhiều loại thức ăn quen thuộc chứa nhiều muối hơn bạn tưởng (Ảnh: The Academic)

Điều đáng lo ngại là không ít người ăn quá nhiều muối mà không nhận ra. Một khảo sát tại 10 địa phương của Trung Quốc giai đoạn 2022-2023 cho thấy 89,4% người trưởng thành tham gia có lượng natri tiêu thụ vượt mức khuyến nghị được sử dụng trong khảo sát. Lượng natri trung bình lên tới 4.182,4mg/ngày, tương đương khoảng 10,5g muối.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày, tương đương dưới 2.000mg natri.

Đáng chú ý, lượng muối này không chỉ đến từ muối ăn. Nước mắm, nước tương, dầu hào, hạt nêm, mì ăn liền, đồ ăn chế biến sẵn hay các loại nước sốt cũng có thể chứa nhiều natri.

Chẳng hạn, một món ăn đã được nêm muối, sau đó tiếp tục thêm nước mắm, dầu hào hoặc hạt nêm sẽ khiến tổng lượng natri tăng lên đáng kể.

Giảm ăn mặn là thói quen có lợi cho sức khỏe, đặc biệt đối với người mắc tăng huyết áp, bệnh thận hoặc có nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Tuy nhiên, để bảo vệ gan, vẫn cần kết hợp ăn uống cân đối, hạn chế rượu bia, vận động và kiểm soát cân nặng.

5 cách giảm muối mà không khiến món ăn nhạt nhẽo Để hạn chế lượng muối tiêu thụ mỗi ngày, có thể bắt đầu từ những thay đổi nhỏ: 1. Đong lượng muối khi nấu ăn: Không nên chỉ nêm theo cảm giác. Cần tính cả lượng natri từ nước mắm, nước tương và các gia vị khác. 2. Giảm muối, tăng gia vị tự nhiên: Có thể dùng gừng, tỏi, hành, tiêu, chanh hoặc giấm để món ăn vẫn đậm đà mà không cần quá nhiều muối. 3. Đọc nhãn thực phẩm: Chú ý mục natri trên bao bì mì ăn liền, bánh mì, đồ ăn vặt và thực phẩm chế biến sẵn. 4. Hạn chế nước sốt, nước dùng quá mặn: Khi ăn ngoài, nên ưu tiên món hấp, luộc, yêu cầu giảm gia vị hoặc để nước sốt riêng. 5. Tập ăn nhạt dần: Giảm từng chút lượng muối, nước mắm và các loại gia vị mặn để vị giác có thời gian thích nghi.

Nguồn: The Paper