Loại cá giàu sắt hơn thịt bò, Trung Quốc ví như "sâm dưới nước", bổ gan, thận: Việt Nam có sẵn

Cá là một trong những thực phẩm lành mạnh, chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như protein, axit béo omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Chính vì vậy, các tổ chức chăm sóc sức khỏe và chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích mọi người ăn cá khoảng 2 lần/tuần để tăng cường sức khỏe.

Trên thị trường có nhiều loại cá khác nhau, tuy nhiên có một loại cá nước ngọt, rất quen thuộc ở Việt Nam, chứa hàm lượng chất dinh dưỡng vượt trội, tốt cho sức khỏe. Đó là cá chạch.

Món cá chạch kho tiêu. (Ảnh minh hoạ)

Loại cá giàu sắt hơn thịt bò

Theo cuốn “Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm” (tạm dịch) do Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe Trung Quốc xuất bản, 100g cá chạch cung cấp cho cơ thể từ 2,9 - 3,2mg sắt, trong khi đó 100g thịt bò chỉ chứa 2,6mg sắt. Như vậy, lượng sắt trong cá chạch cao hơn hẳn so với thịt bò, trang tin QQ News cung cấp thông tin.

Ngoài ra, 100g cá chạch còn cung cấp cho cơ thể các dưỡng chất thiết yếu khác như 17-20g protein, 299mg canxi, 2,76mg kẽm, 27mg phốt pho, 2g chất béo, 3,2g gluxit, các loại vitamin như vitamin A, vitamin B1, vitamin B3, vitamin E và lysine...

Theo trang Health People, do có hàm lượng dinh dưỡng phong phú, có giá trị dược liệu cao nên cá chạch được người Trung Quốc ví như “nhân sâm dưới nước”.

Cá chạch chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. (Ảnh minh hoạ)

Lợi ích của cá chạch

Cả y học cổ truyền và y học hiện đại đều đánh giá cá chạch có thể đem đến một số lợi ích sức khỏe nhất định.

Theo quan điểm của Y học cổ truyền Trung Quốc, cá chạch có thể bổ khí, bổ thận, thúc đẩy quá trình sinh tinh, có tác dụng điều trị bệnh viêm gan cấp tính. Cá chạch cũng được dùng để bồi bổ cho những người có thể trạng yếu, tỳ vị hư, hay đổ mồ hôi đêm.

Còn theo quan điểm y học hiện đại, cá chạch có thể mang đến một số lợi ích như sau:

- Bổ máu: Theo trang tin Sohu, cá chạch chứa nhiều sắt, do đó, tiêu thụ loại cá này thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

- Tốt cho sức khỏe tim mạch: Theo cuốn “Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm” cá chạch rất giàu axit béo omega-3, bao gồm DHA và EPA. Trong 100g thịt cá chạch chứa 40,6 mg DHA và 51,8 mg EPA. Các axit béo này có thể giúp giảm cholesterol “xấu” (LDL) và triglyceride trong máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, cá chạch chứa nhiều kali, có tác dụng điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ. Các vitamin và khoáng chất như vitamin E, selen, kẽm trong cá chạch có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ các tế bào nội mạch khỏi tổn thương. Đồng thời, chúng còn giúp cải thiện lưu thông máu, ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông – nguyên nhân chính gây tắc nghẽn mạch máu và đột quỵ.

Cá chạch được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. (Ảnh minh hoạ)

- Giúp xương chắc khỏe: Với hàm lượng canxi phong phú cùng với sự hỗ trợ của phốt pho và các chất chống viêm tự nhiên, cá chạch có thể giúp xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương và giảm đau nhức xương khớp hiệu quả. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng, việc thường xuyên ăn cá chạch có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về xương khớp.

- Tốt cho sinh lý nam: Lysine trong cá chạch đặc biệt có lợi cho sức khỏe sinh lý của nam giới. Lysine tham gia vào quá trình tạo tinh trùng và quá trình sản xuất hormone sinh dục nam testosterone. Việc tiêu thụ cá chạch thường xuyên có thể giúp cải thiện các vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản nam giới.

Cá chạch là loại cá dân dã, bán nhiều ở các chợ Việt. Cá chạch từ lâu đã được người Việt chế biến thành nhiều món ăn khác nhau chẳng hạn như: canh cá chạch, cháo cá chạch, cá chạch om chuối đậu, cá chạch chiên giòn với lá lốt, cá chạch kho tương, cá chạch kho riềng,... Các món ăn này không chỉ làm phong phú hương vị cho bữa ăn mà còn giúp bổ sung dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe. Do đó, khi đi chợ, mọi người có thể mua cá chạch về để chế biến thành các món ăn bổ dưỡng.