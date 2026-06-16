Loại bỏ đường hoàn toàn khỏi chế độ ăn có tốt không?

Ăn nhiều đường không tốt cho sức khỏe, nhưng một chế độ ăn hoàn toàn không đường cũng có thể gây bất lợi, theo một nghiên cứu mới.

Từ lâu, chế độ ăn với nhiều đường bổ sung đã được cảnh báo là một thói quen có hại cho sức khỏe, làm tăng cân, tăng nguy cơ tiểu đường type 2, tim mạch... và nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, loại bỏ nó đột ngột và hoàn toàn là một ý tồi, theo một nghiên cứu vừa được trình bày tại ENDO 2026, hội nghị thường niên của Hiệp hội Nội tiết học Mỹ vừa tổ chức tại TP Chicago.

"Việc loại bỏ hoàn toàn đường sucrose khỏi chế độ ăn ít chất béo có thể gây rối loạn sức khỏe đường ruột một cách bất ngờ, thúc đẩy tình trạng viêm và rối loạn chức năng chuyển hóa" - tiến sĩ Rasheed Ahmad từ Viện Tiểu đường Dasman (Kuwait) cho biết.

Loại bỏ hoàn toàn đường ăn khỏi chế độ ăn có thể không tốt như bạn tưởng - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Đường sucrose (đường kính, đường ăn), thường được sản xuất từ mía, chính là loại đường mà chúng ta vẫn dùng để pha cà phê sáng hay gia tăng hương vị cho món ăn.

Trong nghiên cứu mới, nhóm nghiên cứu đã xem xét 2 nhóm chuột trong vòng 16 tuần, một nhóm được cho ăn chế độ ít chất béo bình thường (có đường), nhóm còn lại cũng ăn ít chất béo và hoàn toàn không ăn đường sucrose.

Họ đã đánh giá khả năng dung nạp glucose, độ nhạy insulin, hormone chuyển hóa lưu hành, hệ vi sinh vật đường ruột và tình trạng viêm ở đại tràng và gan của các con vật.

Kết quả cho thấy chuột được cho ăn chế độ ăn không chứa đường sucrose đã phát triển tình trạng kiểm soát glucose kém, kháng insulin, mất cân bằng vi khuẩn đường ruột, viêm ruột và thay đổi dẫn đến gan nhiễm mỡ, mặc dù không có sự khác biệt đáng kể về trọng lượng cơ thể so với chuột đối chứng.

Phát hiện hoàn toàn bất ngờ này cho thấy việc loại bỏ đường một cách cực đoan khỏi chế độ ăn không phải là ý hay, trong đó những thay đổi tiêu cực đến hệ vi sinh vật đường ruột có thể là vấn đề cốt lõi.

"Nghiên cứu này có thể ảnh hưởng đến các khuyến nghị về chế độ ăn uống trong tương lai bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh thay vì chỉ tập trung vào việc hạn chế đường" - tiến sĩ Ahmad nói.

Về lâu dài, những phát hiện này có thể giúp cải thiện các chiến lược phòng ngừa và quản lý rối loạn chuyển hóa, bệnh gan nhiễm mỡ và các bệnh viêm mạn tính tốt hơn, bao gồm thiết kế chế độ ăn kiêng hợp lý, tốt cho sức khỏe nhưng không cực đoan.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người nên hạn chế lượng đường tiêu thụ dưới 10% tổng lượng calo nạp vào, hoặc tốt hơn là dưới 5%, tương đương 25 g đường hoặc 6 muỗng cà phê đường.