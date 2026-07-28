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Lo ngại FED tăng lãi suất, giá bạc giảm mạnh hơn 2 triệu đồng/thỏi

Khánh Vy
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Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt lao dốc.

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Sáng ngày 28/7, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2.120.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.186.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 56,5 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 58,2 triệu đồng/thỏi (bán ra). Sau khi phục hồi trong phiên đầu tuần, giá bạc lại tiếp tục chịu áp lực giảm, tương đương giảm 2,27 triệu đồng/kg.

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Trên thị trường thế giới, giá bạc lại giảm xuống 57 USD/ounce. Kim loại quý tiếp tục chịu áp lực trong bối cảnh lo ngại dai dẳng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể tăng lãi suất trong tuần này.

Thị trường hiện đang dự báo khả năng Fed tăng lãi suất vào thứ Tư là hơn 1/3, một mức độ bất ổn cao bất thường so với những năm gần đây khi cuộc họp của Fed diễn ra quá gần. Citadel Securities cũng cho biết họ dự kiến Fed sẽ tăng lãi suất trong tuần này để củng cố uy tín của Chủ tịch Kevin Warsh trong việc chống lạm phát sau khi người đứng đầu ngân hàng trung ương nhiều lần cam kết khôi phục sự ổn định giá cả.

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Ngoài quyết định lãi suất, các số liệu về GDP, lạm phát PCE và chi phí việc làm của Mỹ cũng được theo dõi sát để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Về dài hạn, bạc vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp, song biến động có thể lớn hơn vàng do chịu tác động từ cả yếu tố đầu tư và sản xuất.﻿

Giá bạc cũng chịu áp lực ngay cả sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ đang tham gia vào "các cuộc đàm phán tốt" với Iran để chấm dứt xung đột ở Trung Đông, đẩy giá dầu xuống thấp hơn và làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công chống lại Cộng hòa Hồi giáo nếu các cuộc đàm phán thất bại.

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Donald Trump

Iran

giá bạc

giá bạc giảm

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