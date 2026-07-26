Một thương hiệu trà sữa gây "bão" Megalive: Hơn 1 triệu lượt xem, nhà đầu tư liên tục hỏi nhượng quyền

Thương hiệu trà sữa này vừa gây bất ngờ lớn ở Việt Nam trong phiên Megalive kéo dài 6 tiếng.

Phiên Megalive của Yi He Tang trong khuôn khổ "Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream" thu hút đông đảo người xem suốt 6 tiếng.

Đúng 10 giờ sáng nay (26/7), fanpage Yi He Tang Việt Nam chính thức lên sóng phiên Megalive. Chương trình diễn ra trong khuôn khổ "Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream" do Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) phối hợp cùng Trường Cao đẳng Truyền hình và CTCP Truyền thông và Giải trí JinPro Network tổ chức.

Phiên megalive kéo dài 6 tiếng, được thực hiện trên 2 nền tảng là Facebook và TikTok.

Đại diện Yi He Tang Việt Nam có ba học viên tham gia khóa đào tạo, trong đó có CEO Nguyễn Viên An. Trong suốt bốn ngày học, thay vì chỉ tập trung vào kỹ năng biểu cảm trước ống kính hay bí quyết tạo doanh số, chương trình đi sâu vào những nền tảng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần trong kỷ nguyên số, bao gồm: Nghĩa vụ thuế, hành lang pháp lý, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và các quy định của Luật Quảng cáo.

CEO Yi He Tang Nguyễn Viên An (áo hồng, giữa) là một trong những học viên của "Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream".

Theo CEO Nguyễn Viên An, nếu trước đây livestream chủ yếu được xem là một hình thức bán hàng tự phát thì trong thời gian tới, hoạt động này sẽ ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn. Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không chỉ biết bán hàng hiệu quả mà còn phải hiểu luật, tuân thủ quy định và xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch.

Không chỉ hướng đến mục tiêu gia tăng nhận diện thương hiệu, thúc đẩy chuyển đổi và doanh số, phiên Megalive lần này còn mở ra cơ hội kết nối với những nhà đầu tư đang quan tâm đến mô hình nhượng quyền của Yi He Tang Việt Nam. Đây cũng là dịp để thương hiệu chia sẻ câu chuyện phát triển, triết lý vận hành và đồng hành cùng những người mong muốn khởi nghiệp trong ngành F&B.

CEO Nguyễn Viên An chia sẻ, điều chị kỳ vọng không chỉ là những con số tăng trưởng sau mỗi chiến dịch, mà còn là khả năng liên tục tạo ra những lối đi mới.

Phiên Megalive thu hút hơn 1 triệu lượt xem

Ngoài các KOL, KOC, phiên Megalive còn quy tụ nhiều chủ doanh nghiệp, nghệ sĩ, diễn viên...

Khép lại vào 16h cùng ngày, phiên Megalive của Yi He Tang để lại kết quả ấn tượng. Cụ thể, hơn 1 triệu lượt xem cùng sự góp mặt của hơn 20 KOL, KOC - đông nhất trong lịch sử các phiên livestream của thương hiệu.

Phiên Megalive của Yi He Tang còn trở thành điểm hẹn của những nhà đầu tư đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh bền vững trong ngành F&B. Theo đó, lượng tương tác đến từ Tuyên Quang, Sơn La và Điện Biên cho thấy sự quan tâm đặc biệt của khán giả tại các địa phương này đối với mô hình nhượng quyền của thương hiệu. Ngoài ra, hàng loạt câu hỏi xoay quanh chính sách đầu tư, vận hành và cơ hội phát triển liên tục được gửi về trong suốt buổi phát sóng.

Ngay trên sóng livestream, đại diện thương hiệu đã công bố tổng mức đầu tư hiện tại cho một cửa hàng Yi He Tang là vào khoảng 800 triệu đồng, với thời gian hoàn vốn dự kiến từ 12 - 14 tháng. Ngoài ra, thương hiệu Yi He Tang còn mang đến góc nhìn thực tế về chiến lược phát triển, quy trình vận hành và định hướng đồng hành cùng đối tác trên hành trình xây dựng một điểm bán hiệu quả.

﻿(Ảnh: NVCC)



