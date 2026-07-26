HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Một thương hiệu trà sữa gây "bão" Megalive: Hơn 1 triệu lượt xem, nhà đầu tư liên tục hỏi nhượng quyền

Minh Hằng
|

Thương hiệu trà sữa này vừa gây bất ngờ lớn ở Việt Nam trong phiên Megalive kéo dài 6 tiếng.

Phiên Megalive của Yi He Tang trong khuôn khổ "Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream" thu hút đông đảo người xem suốt 6 tiếng.

Phiên Megalive của Yi He Tang trong khuôn khổ "Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream" thu hút đông đảo người xem suốt 6 tiếng.

Đúng 10 giờ sáng nay (26/7), fanpage Yi He Tang Việt Nam chính thức lên sóng phiên Megalive. Chương trình diễn ra trong khuôn khổ "Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream" do Trung tâm Đo kiểm Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử) phối hợp cùng Trường Cao đẳng Truyền hình và CTCP Truyền thông và Giải trí JinPro Network tổ chức.

Phiên megalive kéo dài 6 tiếng, được thực hiện trên 2 nền tảng là Facebook và TikTok.

Đại diện Yi He Tang Việt Nam có ba học viên tham gia khóa đào tạo, trong đó có CEO Nguyễn Viên An. Trong suốt bốn ngày học, thay vì chỉ tập trung vào kỹ năng biểu cảm trước ống kính hay bí quyết tạo doanh số, chương trình đi sâu vào những nền tảng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần trong kỷ nguyên số, bao gồm: Nghĩa vụ thuế, hành lang pháp lý, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và các quy định của Luật Quảng cáo.

Một thương hiệu trà sữa gây "bão" Megalive: Hơn 1 triệu lượt xem, nhà đầu tư liên tục hỏi nhượng quyền - Ảnh 1.

CEO Yi He Tang Nguyễn Viên An (áo hồng, giữa) là một trong những học viên của "Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Livestream".

Theo CEO Nguyễn Viên An, nếu trước đây livestream chủ yếu được xem là một hình thức bán hàng tự phát thì trong thời gian tới, hoạt động này sẽ ngày càng được quản lý chặt chẽ hơn. Điều đó đòi hỏi mỗi doanh nghiệp không chỉ biết bán hàng hiệu quả mà còn phải hiểu luật, tuân thủ quy định và xây dựng niềm tin bằng sự minh bạch.

Không chỉ hướng đến mục tiêu gia tăng nhận diện thương hiệu, thúc đẩy chuyển đổi và doanh số, phiên Megalive lần này còn mở ra cơ hội kết nối với những nhà đầu tư đang quan tâm đến mô hình nhượng quyền của Yi He Tang Việt Nam. Đây cũng là dịp để thương hiệu chia sẻ câu chuyện phát triển, triết lý vận hành và đồng hành cùng những người mong muốn khởi nghiệp trong ngành F&B.

CEO Nguyễn Viên An chia sẻ, điều chị kỳ vọng không chỉ là những con số tăng trưởng sau mỗi chiến dịch, mà còn là khả năng liên tục tạo ra những lối đi mới.

Phiên Megalive thu hút hơn 1 triệu lượt xem

Một thương hiệu trà sữa gây "bão" Megalive: Hơn 1 triệu lượt xem, nhà đầu tư liên tục hỏi nhượng quyền - Ảnh 2.

Ngoài các KOL, KOC, phiên Megalive còn quy tụ nhiều chủ doanh nghiệp, nghệ sĩ, diễn viên...

Khép lại vào 16h cùng ngày, phiên Megalive của Yi He Tang để lại kết quả ấn tượng. Cụ thể, hơn 1 triệu lượt xem cùng sự góp mặt của hơn 20 KOL, KOC - đông nhất trong lịch sử các phiên livestream của thương hiệu.

Phiên Megalive của Yi He Tang còn trở thành điểm hẹn của những nhà đầu tư đang tìm kiếm một mô hình kinh doanh bền vững trong ngành F&B. Theo đó, lượng tương tác đến từ Tuyên Quang, Sơn La và Điện Biên cho thấy sự quan tâm đặc biệt của khán giả tại các địa phương này đối với mô hình nhượng quyền của thương hiệu. Ngoài ra, hàng loạt câu hỏi xoay quanh chính sách đầu tư, vận hành và cơ hội phát triển liên tục được gửi về trong suốt buổi phát sóng.

Ngay trên sóng livestream, đại diện thương hiệu đã công bố tổng mức đầu tư hiện tại cho một cửa hàng Yi He Tang là vào khoảng 800 triệu đồng, với thời gian hoàn vốn dự kiến từ 12 - 14 tháng. Ngoài ra, thương hiệu Yi He Tang còn mang đến góc nhìn thực tế về chiến lược phát triển, quy trình vận hành và định hướng đồng hành cùng đối tác trên hành trình xây dựng một điểm bán hiệu quả.

﻿(Ảnh: NVCC)


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

trà sữa

Yi He Tang

nhượng quyền

livestream

thương hiệu trà sữa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại