Việt Nam phát động, hơn 30 quốc gia hưởng ứng tham gia vào lĩnh vực có thể tạo ra 1.300 tỷ USD

Đây là lĩnh vực đang được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm và đầu tư, trong đó có Việt Nam.

Công nghệ lượng tử là lĩnh vực đang được nhiều quốc gia tăng cường đầu tư, với nhiều tiềm năng mang lại giá trị lớn cho kinh tế. Ảnh: Getty Images

Lĩnh vực này là công nghệ lượng tử.

Sáng nay (24/7), tại tỉnh Gia Lai, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum) tổ chức Lễ khai mạc Vòng chung kết Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội 2026 (QC4SG 2026). Sự kiện này còn có sự đồng hành của nhiều đối tác trong nước và quốc tế.

Trên thực tế, theo NIC, công nghệ lượng tử đang chuyển nhanh từ nghiên cứu cơ bản sang ứng dụng trong trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, tài chính, logistics, năng lượng, y tế và khoa học vật liệu, đồng thời trở thành một trong những lĩnh vực cạnh tranh chiến lược trên thế giới.

Trong xu thế về công nghệ lượng tử trên toàn cầu, Việt Nam đã tổ chức cuộc thi QC4SG 2026. Đây là cuộc thi về công nghệ lượng tử quốc tế (tầm cỡ khu vực Đông Nam Á) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Vòng chung kết Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng tử vì Mục tiêu Phát triển Xã hội 2026 được khai mạc vào sáng 24/7, tại tỉnh Gia Lai. Ảnh: NIC

Sau gần sáu tháng phát động (từ 10/2) trên phạm vi toàn cầu, cuộc thi QC4SG 2026 đã thu hút hơn 500 hồ sơ đăng ký đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực. Kết quả, Ban Tổ chức đã lựa chọn 27 đội thi xuất sắc nhất, với gần 100 thí sinh, tham dự vòng chung kết tại Gia Lai dưới sự hướng dẫn của khoảng 50 chuyên gia và cố vấn trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng việc các nhà khoa học, chuyên gia và tài năng trẻ từ nhiều quốc gia cùng tham gia cuộc thi tại Việt Nam cho thấy sức hút của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước. Đồng thời, việc này phản ánh quyết tâm tham gia vào các lĩnh vực công nghệ tiên phong.

Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: NIC

Theo nguyên Phó Thủ tướng, công nghệ lượng tử đang mở ra những cơ hội đột phá trong nhiều lĩnh vực, trong khi cuộc cạnh tranh về lượng tử không chỉ là cạnh tranh về công nghệ mà còn về nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Nguyên Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam cần tham gia từ sớm để từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chính nguồn lực trong nước.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc NIC chia sẻ tại lễ khai mạc Vòng chung kết cuộc thi QC4SG 2026. Ảnh: NIC

Cũng tại lễ khai mạc, ông Võ Xuân Hoài, Phó giám đốc NIC, cho biết đơn vị đã bảo trợ thành lập 15 mạng lưới chuyên gia trong và ngoài nước với hơn 2.000 thành viên, triển khai các chương trình đào tạo, ươm tạo, kết nối đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Trong đó, riêng lĩnh vực lượng tử, NIC đã hỗ trợ thành lập Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và Chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum), tạo cầu nối giữa giới nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, qua đó góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ lượng tử tại Việt Nam.

Về phía Gia Lai, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định việc đăng cai Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và Vòng chung kết Cuộc thi QC4SG 2026 thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc đồng hành cùng Chính phủ và NIC thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược.

Theo ông, tỉnh Gia Lai mong muốn trở thành điểm đến của các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời thu hút các nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo của địa phương.

Lễ khai mạc Vòng chung kết QC4SG 2026 còn có sự tham gia của các chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ lượng tử quốc tế. Trong đó, GS Trần Thanh Vân nhấn mạnh vai trò của việc phát hiện, nuôi dưỡng tài năng khoa học trẻ, cũng như việc kết nối doanh nghiệp và nguồn lực quốc tế nhằm tạo điều kiện cho thế hệ trẻ Việt Nam tham gia các lĩnh vực khoa học tiên phong.

Vòng chung kết QC4SG 2026 sẽ có gì?

Theo NIC, từ ngày 24 - 28/7/2026, các đội thi sẽ tham gia chuỗi hoạt động đào tạo chuyên sâu, cố vấn kỹ thuật, phát triển giải pháp và trình diễn sản phẩm trước Hội đồng chuyên môn tại Demo Day.

Cùng với đó, VNQuantum Dealroom sẽ kết nối các đội thi, nhóm nghiên cứu và startup với doanh nghiệp, quỹ đầu tư và đối tác công nghệ để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đầu tư và thương mại hóa các giải pháp tiềm năng.

Đáng chú ý, sau vòng chung kết, NIC và VNQuantum sẽ tiếp tục đồng nuôi dưỡng các dự án tiềm năng đến hết năm 2026, để tập trung hỗ trợ hoàn thiện công nghệ, phát triển mô hình kinh doanh và kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, đối tác trong nước và quốc tế để từng bước đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Theo các chuyên gia, công nghệ lượng tử sẽ giúp tạo bước ngoặt trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Ảnh minh họa

Theo ước tính mới đây của McKinsey & Company, công nghệ máy tính lượng tử có thể tạo ra giá trị gia tăng lên đến 1.300 tỷ USD trong nhiều lĩnh vực khác nhau vào năm 2035.

Các chuyên gia tin rằng, công nghệ này có thể tạo ra bước ngoặt trong mật mã học, tài chính, khoa học và giao thông; cùng với đó còn giúp giải quyết những vấn đề mà máy tính truyền thống phải mất hàng nghìn năm chỉ trong vài phút hoặc vài giờ.

Tại Việt Nam, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững. Ngoài ra, Quyết định 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng đưa "an ninh mạng và lượng tử" vào nhóm công nghệ chiến lược, ưu tiên phát triển các lĩnh vực như tính toán lượng tử, truyền thông lượng tử và cảm biến lượng tử.

Các chuyên gia nhận định, cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực lượng tử không chỉ nằm ở năng lực nghiên cứu mà còn phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khả năng thương mại hóa công nghệ. Đây cũng được xem là cơ hội để Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao, cũng như từng bước làm chủ công nghệ lõi.