Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố việc trả thù cho cha mình - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei - là "yêu cầu của dân tộc và nhất định phải được thực hiện". Ông khẳng định những người đứng sau vụ hạ sát sẽ phải trả giá.

Trong thông điệp được phát đi sau lễ tang của cố lãnh tụ hôm thứ Bảy (11/7), tân Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei gửi lời cảm ơn tới hàng chục triệu người dân Iran và Iraq đã tham dự các hoạt động tưởng niệm.

Ông đặc biệt nhắc đến những đoàn người đổ về các thành phố như: Tehran, Qom, Mashhad (Iran), cùng Najaf và Karbala (Iraq), coi đây là minh chứng cho sự đoàn kết và ủng hộ đối với Cộng hòa Hồi giáo.

"Tôi chân thành cảm kích sự hiện diện của hàng chục triệu người dân Iran và Iraq, đặc biệt là Tehran, Qom, Najaf, Karbala và Mashhad. Đây là sự hiện diện đáng kinh ngạc, đánh bại kẻ thù và mang tính lịch sử", Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei cho biết.

Đề cập đến sự ra đi của cha mình, Lãnh tụ Tối cao Khamenei tuyên bố: "Chúng tôi thề sẽ trả thù cho vị lãnh tụ tử vì đạo và tất cả những người đã hy sinh trong cuộc chiến này".

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Trong thông điệp, ông Mojtaba Khamenei cũng gửi lời tri ân tới người cha quá cố, khẳng định sẽ tiếp tục con đường mà ông đã vạch ra.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei tuyên bố việc trả thù cho cố lãnh tụ và toàn bộ những người thiệt mạng trong cuộc chiến do Mỹ và Israel gây ra là "yêu cầu của dân tộc ta và nhất định phải được thực hiện".

Ông nhấn mạnh lời thề trả thù không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân hay quan chức nào.

"Dù chúng ta có ở đây hay không, điều này vẫn sẽ được thực hiện. Chẳng bao lâu nữa, những người tự do trên khắp thế giới sẽ cùng nhau hoàn thành một phần của sứ mệnh thiêng liêng này", ông Mojtaba Khamenei tuyên bố.

Iran duy trì cảnh giác cao độ

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 11/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nhấn mạnh rằng, các đơn vị quân đội Iran đang túc trực tại bờ biển, hải đảo, khu vực biên giới và nhiều địa điểm trọng yếu khác.

"Bất chấp cái nóng gay gắt của mùa hè, những người bảo vệ Cộng hòa Hồi giáo Iran vẫn luôn cảnh giác, theo dõi mọi động thái của đối phương và bảo vệ an ninh, sự bình yên của đất nước", ông Esmaeil Baghaei viết.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại những khu vực nhạy cảm tiếp tục duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở mức cao, với mục tiêu bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia.

Ông Baghaei cũng gửi lời tri ân tới các thành viên lực lượng vũ trang, mô tả họ là những người bảo vệ đất nước vô cùng dũng cảm, âm thầm gánh vác trọng trách bảo vệ đất nước.