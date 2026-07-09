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Đám đông giành khiêng quan tài của cố Lãnh tụ Tối cao Iran

Kông Anh/VTC News
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Hàng loạt người đưa tang đã tập trung tại thành phố Karbala của Iraq suốt đêm đến sáng để tham dự lễ tang kéo dài dành cho cố Lãnh tụ Tối cao của Iran Ali Khamenei.

Đám đông người đưa tang khiêng quan tài của ông Ali Khamenei tại một thành phố của Iraq.

Video từ đài truyền hình Iraq cho thấy chiếc quan tài được những người đưa tang khiêng trên cao tại đền thờ Al-Abbas ở Karbala. Cảnh tượng này là một phần của lễ tang kéo dài dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, diễn ra tại 3 thành phố của Iran và hai địa điểm linh thiêng ở nước láng giềng Iraq.

Sáng 8/7, thi hài của ông Khamenei được chuyển đến thành phố Karbala của Iraq và sẽ được chôn cất tại quê nhà Mashhad, Iran vào 9/7.

Giới quan sát đang theo dõi sát sao mọi dấu hiệu về người kế nhiệm cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, ông Mojtaba Khamenei. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Trên truyền hình nhà nước, Thống đốc Mashhad Hassan Hosseini cho biết “dự kiến 15 triệu người” sẽ tham dự tang lễ của ông Ali Khamenei. Ban đầu, lễ tang dự kiến bắt đầu lúc 6h ngày 9/7, nhưng truyền thông địa phương sau đó dẫn lời ban tổ chức cho biết buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 14h, vì các nghi lễ ở Iraq bị chậm trễ.

Xe chở quan tài của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, ông Ali Khamenei sẽ được an táng vào tối 9/7 tại đền thờ Imam Reza - nơi thờ cúng linh thiêng nhất của Iran. Imam Reza là vị imam duy nhất trong số 12 vị imam dòng Shia được chôn cất tại Iran.

Trước đó, Chánh Văn phòng Mohammad Mohammadi-Golpaygani thông tin chính ông Ali Khamenei mong muốn được chôn cất tại Mashhad. Trong nhiều thế kỷ qua, nhiều nhân vật quan trọng của Iran đã được an táng tại khu đền thờ này, trong đó có một số cựu quốc vương (Shah) và cố Tổng thống Ebrahim Raisi.

Iran kỳ vọng tang lễ sẽ thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết của đất nước sau cuộc chiến tại Trung Đông. Tuy nhiên, ngay khi tang lễ bước vào ngày cuối cùng, Mỹ đã tiến hành loạt cuộc tấn công mới nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

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