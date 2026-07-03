Tang lễ Đại giáo chủ Ali Khamenei: 7 ngày quốc tang, 90 quốc gia tham dự và các thông điệp ngầm của Iran

Lễ tiễn đưa bị hoãn 4 tháng không chỉ vì chiến sự mà còn để chuẩn bị cho màn phô diễn sức mạnh chính trị lớn nhất của Iran, báo Nga MK.ru đưa tin hôm nay 3/7.

Sau hơn bốn tháng kể từ khi Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào nơi ở của ông tại Tehran, Iran đã chính thức bắt đầu chuỗi lễ tang kéo dài từ ngày 3-9/7.

Một thành viên của lực lượng dân quân Basij﻿ mang các bộ phận kim loại bên dưới một biểu ngữ lớn có hình ảnh cố Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong quá trình chuẩn bị cho lễ tiễn biệt cố Lãnh tụ tối cao của Iran, tại Đại thánh đường Imam Khomeini, ở thủ đô Tehran của Iran, ngày 2/7/2026. Ảnh: Reuters.

Phép thử quan trọng

Không chỉ là một nghi lễ tôn giáo, sự kiện được Tehran tổ chức với quy mô chưa từng có, quy tụ các đoàn đại biểu từ khoảng 90 quốc gia, đồng thời được xem là phép thử quan trọng đối với sự ổn định của chế độ sau biến cố lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo.

Theo truyền thông nhà nước Iran, lễ tang được tổ chức tại nhiều thành phố của Iran và Iraq trước khi thi hài ông Ali Khamenei được an táng tại thành phố quê hương Mashhad, trong lăng Imam Reza - một trong những địa điểm linh thiêng nhất của người Hồi giáo dòng Shiite.

Ngày 3/7 diễn ra lễ tưởng niệm quốc tế tại Tehran với sự tham dự của các đoàn ngoại giao, lãnh đạo nhiều quốc gia và các giáo sĩ. Trong hai ngày 4-5/7, người dân Iran sẽ đến quần thể tôn giáo Mosalla để viếng ông Khamenei.

Ngày 6/7 là cuộc rước linh cữu qua các tuyến phố trung tâm Tehran, trước khi các nghi lễ tiếp tục được tổ chức tại thành phố thánh Qom vào ngày 7/7, rồi chuyển sang Najaf và Karbala (Iraq) ngày 8/7. Lễ an táng cuối cùng diễn ra ngày 9/7 tại Mashhad.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei﻿. Ảnh: Views Bangladesh.

Sự kiện ngoại giao toàn cầu

Lời chia tay với lãnh tụ tối cao trở thành sự kiện ngoại giao toàn cầu, khi Tehran muốn chứng minh rằng bộ máy quyền lực vẫn nguyên vẹn sau cú sốc lớn nhất nhiều thập kỷ

Theo tuyên bố chính thức của Iran, ông Ali Khamenei thiệt mạng ngày 28/2 trong một cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào nơi ở của ông tại Tehran trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột quân sự. Cùng thiệt mạng còn có một số thành viên gia đình và những người đi cùng.

Thông tin xác nhận cái chết được công bố ngày 1/3. Một tuần sau, ngày 8/3, Hội đồng Lãnh đạo Iran bầu ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố lãnh tụ, làm lãnh tụ tối cao mới.

Sinh năm 1939 tại Mashhad trong gia đình giáo sĩ, ông Ali Khamenei từng nhiều lần bị bắt giữ dưới thời Quốc vương Mohammad Reza Pahlavi vì tham gia phong trào chống chế độ quân chủ.

Sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, ông nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất của nước Cộng hòa Hồi giáo, giữ chức tổng thống từ năm 1981 trước khi kế nhiệm Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini năm 1989. Trong hơn ba thập kỷ sau đó, ông là người định hình cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Iran.

Một phụ nữ ủng hộ chính phủ cầm cờ Iran dưới một biểu ngữ có hình chân dung của cố Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei, tại quảng trường trung tâm thủ đô Tehran của Iran, ngày 30/6/2026. Ảnh: AP.

Lễ tang lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Iran

Ban đầu, tang lễ dự kiến diễn ra ngay đầu tháng 3 nhưng bị hoãn nhiều lần do chiến sự và những lo ngại về an ninh. Theo các chuyên gia Nga được báo Nga MK dẫn lời, việc trì hoãn không chỉ nhằm tránh nguy cơ tấn công nhằm vào các đoàn khách quốc tế mà còn giúp Iran chuẩn bị một lễ tiễn đưa đủ lớn để hàng triệu người dân có thể tham gia, qua đó thể hiện sự đoàn kết quốc gia.

Trong thời gian trì hoãn, nhiều tin đồn xuất hiện cho rằng thi hài ông Khamenei đã được bí mật an táng. Tuy nhiên, chính quyền Iran bác bỏ thông tin này và khẳng định thi hài luôn được bảo quản theo đúng quy định tôn giáo dưới sự giám sát của nhà nước.

Bên cạnh nghi lễ tôn giáo, Tehran đang biến tang lễ thành lời cảnh báo gửi tới Mỹ, Israel và phần còn lại của thế giới về sức sống của chế độ Hồi giáo

Theo giới chức Iran, khoảng 90 quốc gia cử đoàn đại biểu tới dự tang lễ. Khách đến từ Nga là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev . Ngoài ra còn có các đoàn từ Armenia, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Georgia, Tajikistan, Qatar, Li-băng, Syria và nhiều nước khác.

Trong khi đó, Tehran tuyên bố không gửi lời mời tới các quốc gia đã ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Một trong những điều thu hút sự chú ý nhất là việc Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei nhiều khả năng sẽ không xuất hiện công khai trong suốt lễ tang vì lý do an ninh. Trước đó, từng xuất hiện thông tin ông cũng bị thương trong cuộc không kích hồi cuối tháng 2, song chưa từng được xác nhận chính thức.

Iran cho biết đây sẽ là lễ tang lớn nhất trong lịch sử hiện đại của nước này. Riêng tại Tehran, giới chức dự kiến có tới khoảng 20 triệu người tham gia các hoạt động tưởng niệm, trong khi tổng số người tham dự trên toàn quốc có thể đạt khoảng 35 triệu.

Để bảo đảm an ninh, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cảnh sát và lực lượng dân quân Basij đã được huy động quy mô lớn. Tehran đồng thời siết chặt kiểm soát giao thông, hạn chế các chuyến bay và cảnh báo Mỹ cùng Israel không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào trong thời gian diễn ra lễ tang.

Giới phân tích cũng lưu ý nguy cơ giẫm đạp, bởi trong lễ tang Đại giáo chủ Ruhollah Khomeini năm 1989, hàng chục người thiệt mạng vì chen lấn.

Đáng chú ý, ban tổ chức lựa chọn ngày 4/7 - đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh - làm thời điểm diễn ra các nghi lễ trọng tâm. Đồng thời, toàn bộ chuỗi sự kiện diễn ra trong tháng Muharram, thời điểm linh thiêng đối với người Shiite để tưởng niệm nhân vật đạo Hồi nổi tiếng Hussein ibn Ali, càng làm tăng ý nghĩa biểu tượng của tang lễ.

Nhiều chuyên gia nhận định, sau khi lễ tang kết thúc, sự chú ý của cộng đồng quốc tế sẽ nhanh chóng quay trở lại các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua Qatar. Tuy nhiên, đối với Tehran, điều quan trọng hơn cả là chứng minh rằng cái chết của ông Ali Khamenei không làm gián đoạn sự vận hành của hệ thống chính trị, đồng thời gửi thông điệp rằng Iran vẫn duy trì được sự đoàn kết và khả năng đối đầu trước các sức ép từ bên ngoài.