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Lan truyền clip phi công Tây Ban Nha bất ngờ thông báo Argentina vô địch World Cup giữa chuyến bay khiến cả khoang vỡ òa, cái kết gây tranh cãi dữ dội

Phạm Trang
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Một đoạn video đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một phi công người Tây Ban Nha khiến cả khoang máy bay chở đầy hành khách Argentina ăn mừng cuồng nhiệt vì tưởng đội nhà vô địch World Cup, trước khi tiết lộ sự thật chỉ vài giây sau.

Đoạn video được ghi lại ngay sau khi tuyển Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lần thứ hai lên ngôi vô địch World Cup. Trong trận chung kết, Ferran Torres ghi bàn thắng quyết định ở hiệp phụ, khiến Lionel Messi và các đồng đội lỡ hẹn với chức vô địch.

Clip ghi lại cảnh trên máy bay (Nguồn: X/The Sun)

Trên chuyến bay đêm với phần lớn hành khách mặc áo đấu Argentina, cơ trưởng bất ngờ phát thông báo qua hệ thống loa:

"Đó là một trận đấu vô cùng căng thẳng cho đến những phút cuối cùng, kể cả hiệp phụ. Cả hai đội đều đã cống hiến hết mình, nhưng thật không may, chỉ có một đội có thể trở thành nhà vô địch World Cup."

Sau vài giây tạm dừng, ông tiếp tục:

"Chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới những người bạn Argentina của mình."

Nghe đến đây, cả khoang máy bay lập tức bùng nổ. Nhiều hành khách nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau, reo hò, vỗ tay và tin rằng Argentina đã bảo vệ thành công ngôi vương.

Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng biến thành sự im lặng khi phi công nói tiếp: "Tây Ban Nha đã giành chiến thắng."

Màn "đánh lừa" này nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều tờ báo Argentina cho rằng trò đùa đã đi quá giới hạn.

Báo La Voz del Interior viết: "Trong lúc trận chung kết World Cup đi đến hồi kết, một cơ trưởng người Tây Ban Nha đã thông báo kết quả sai sự thật, khiến các hành khách trên chuyến bay ăn mừng trước khi tiết lộ rằng Tây Ban Nha mới là nhà vô địch."

(Nguồn: X/The Sun)

Một hãng tin khác của Argentina còn chỉ trích gay gắt hơn, gọi đây là một hành động "khó có thể chấp nhận".

"Không chỉ thực hiện một trò đùa với khiếu hài hước đáng nghi ngờ, vị phi công còn tự đẩy mình vào nguy cơ gặp rắc rối nghiêm trọng trên máy bay khi sự thật được phơi bày. Hành khách hoàn toàn có thể nổi giận, đối đầu với phi hành đoàn hoặc tìm cách tiếp cận buồng lái. Đây là một sai lầm lớn."

Hiện danh tính của hãng hàng không cũng như điểm đến của chuyến bay vẫn chưa được công bố.

Ở trận chung kết, Argentina phải chơi phần lớn thời gian hiệp phụ trong thế thiếu người sau khi tiền vệ Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ. Sau tiếng còi mãn cuộc, sự thất vọng của các cầu thủ Nam Mỹ còn dẫn đến một vụ xô xát trên sân.

Leandro Paredes cũng bị truất quyền thi đấu sau khi tham gia vào cuộc ẩu đả, được cho là bắt nguồn từ tình huống Nahuel Molina lao vào xô xát với đội trưởng Tây Ban Nha Rodri.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã mở cuộc điều tra chính thức về những hình ảnh hỗn loạn xảy ra sau trận chung kết.

Nguồn: The Sun

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