Lâm Hùng gặp sự cố: "Không sao, có máu là có tiền"

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chương trình lần này được ghi hình ở tỉnh An Giang, tập trung các hoàn cảnh em nhỏ khó khăn khắp miền Tây.

Ca sĩ Lâm Hùng, một người con của quê hương Rạch Giá, An Giang bày tỏ sự vui mừng. Anh nói: "Tôi hạnh phúc khi là một trong những khách mời tham gia ghi hình chương trình Mái ấm gia đình Việt trên chính quê mình.

Lâm Hùng

Đồng thời, đây cũng là lần thứ 2 tôi tham gia chương trình. Lần tham gia trước, tôi gặp sự cố chảy máu tay trong quá trình thực hiện thử thách ở lần đầu. Nhưng không sao, có máu là có tiền. Hi vọng sự cố gắng của tôi có thể mang đến may mắn, giúp ba gia đình có được giải thưởng cao.

Với tôi, Mái ấm gia đình Việt là một chương trình ý nghĩa khi đã giúp đỡ được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Do đó, bất chấp việc từng chấn thương trong chương trình, tôi vẫn vui vẻ nhận lời tham gia lần hai, đồng thời cảm thấy hạnh phúc khi có thêm một cơ hội lan tỏa những điều tử tế đến với mọi người".

Quách Tuấn Du

Cũng là người con của quê hương An Giang, ca sĩ Quách Tuấn Du không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi một lần nữa được quay trở lại chương trình Mái ấm gia đình Việt.

Anh nói: "Tôi mong muốn sự xuất hiện của mình có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, anh hy vọng khán giả sẽ đến ủng hộ chương trình thật nhiều, cùng anh tiếp thêm động lực và lan tỏa những điều tích cực đến với thật nhiều người hơn".

Ca sĩ Phương Trinh Jolie bày tỏ: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt - một chương trình đã mang đến nhiều câu chuyện đầy nước mắt.

Và khi lắng nghe câu chuyện của những hoàn cảnh khó khăn, tôi nhận ra rằng mỗi chúng ta đều có thể góp một phần nhỏ bé để giúp đỡ các em".

Hoa hậu Phương Linh

Là một trong những nàng hậu góp mặt trong đợt ghi hình tại An Giang, hoa hậu Phương Linh cho biết: "Tôi đã từng chia sẻ rằng 'khi một người phụ nữ học thì cả thế hệ thay đổi'.

Và tôi tin rằng khi các em nhỏ có cơ hội học tập và được tạo điều kiện để phát triển thì không chỉ là tương lai của các em thay đổi mà còn là gia đình và thế giới xung quanh các em cũng thay đổi tích cực hơn.

Vì vậy, tôi vô cùng vui mừng khi nhận được lời mời tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt. Hạnh phúc vì có cơ hội tiếp thêm động lực cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Với tôi, đây không chỉ là dịp để mình góp sức hỗ trợ các em mà còn là cơ hội để tôi học hỏi nhiều hơn ở những tâm hồn nhỏ bé nhưng vô cùng nghị lực và kiên cường của các em trong chương trình.

Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của khán giả, đồng thời cùng khán giả địa phương góp phần lan tỏa hành trình ý nghĩa của chương trình Mái ấm gia đình Việt".