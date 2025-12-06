Khử sạch mùi hôi trong tủ lạnh với 7 thứ quen mặt, rẻ tiền: Chỉ sau vài ngày, thấy ngay kết quả

Để khử mùi hôi của tủ lạnh, bạn có thể dùng những nguyên liệu tự nhiên, rẻ tiền và quen thuộc trong căn bếp. Những thứ này có thể giúp tủ lạnh trở lại thơm tho chỉ sau vài ngày.

Vỏ quýt

Ít ai biết rằng vỏ quýt lại có khả năng hút mùi mạnh mẽ nhờ chứa lượng tinh dầu tự nhiên cao. Bạn chỉ cần lấy khoảng 500g vỏ quýt tươi, rửa sạch, lau khô rồi đặt vào nhiều vị trí trong tủ lạnh. Sau 2–3 ngày, tinh dầu quýt sẽ giúp trung hòa mùi hôi, đồng thời mang lại hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu cho tủ lạnh. Đây là phương pháp an toàn, tự nhiên và hoàn toàn không tốn kém.

Chanh tươi

Chanh tươi chứa axit citric, có tác dụng khử khuẩn và hấp thu mùi rất hiệu quả. Cắt vài lát chanh mỏng, đặt vào từng tầng tủ lạnh, đặc biệt là ngăn đựng đồ tươi sống. Sau 1–2 ngày, mùi hôi sẽ giảm rõ rệt.

Ngoài khử mùi, chanh còn giúp vệ sinh không khí trong tủ lạnh, mang đến cảm giác tươi mát mỗi khi mở cửa tủ.

Chè, bã cà phê

Không chỉ để pha uống, chè ướp hoa sen, hoa nhài còn là chất hút mùi tự nhiên cực tốt. Chỉ cần 50g chè khô cho vào túi vải xô và đặt vào góc tủ lạnh. Chè sẽ hấp thụ mùi hôi rất nhanh. Sau khoảng một tháng, hãy mang túi chè ra phơi nắng để tái sử dụng. Đây là mẹo tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, bã cà phê thích hợp với các loại mùi hôi nhẹ từ rau củ hoặc thực phẩm thừa. Để duy trì hiệu quả, nên thay bã cà phê mỗi tuần, giúp tủ lạnh luôn khô ráo, sạch và thơm dịu.

Chè khử mùi tủ lạnh.

Giấm ăn

Giấm ăn là nguyên liệu quen thuộc giúp khử mùi nhờ khả năng trung hòa các hợp chất gây mùi. Chỉ cần đổ một ít giấm vào chai thủy tinh, mở nắp và để trong tủ lạnh. Sau 24–48 giờ, giấm sẽ giúp làm dịu và loại bỏ phần lớn mùi hôi. Đây là cách đặc biệt hữu ích sau khi tủ lạnh trữ thực phẩm nặng mùi như hải sản, hành, tỏi…

Baking soda

Baking soda từ lâu được biết đến là chất hút mùi, khử ẩm cực mạnh. Cho 500g baking soda vào hai lọ thủy tinh mở nắp rồi đặt ở tầng trên và tầng dưới của tủ lạnh. Baking soda sẽ âm thầm hấp thụ tất cả mùi thức ăn, giúp không gian bên trong tủ luôn khô thoáng và sạch sẽ. Mẹo này phù hợp với gia đình thường xuyên cất giữ nhiều đồ tươi sống.

Than củi

Khi tủ lạnh ám mùi lâu ngày, than củi chính là biện pháp hiệu quả nhất. Chỉ cần nghiền than thành bột nhỏ, cho vào túi vải rồi đặt trong tủ. Khả năng hấp thu mùi của than rất mạnh, giúp xử lý mùi hôi “cứng đầu” chỉ trong vài ngày. Đây cũng là cách được nhiều người sử dụng để làm mới tủ lạnh cũ.

Dù sử dụng phương pháp nào để khử mùi hôi trong tủ lạnh, bạn cũng nên vệ sinh tủ lạnh định kỳ 1–2 lần mỗi tháng, đồng thời bọc kín thực phẩm có mùi mạnh và loại bỏ đồ ăn đã quá hạn. Việc kết hợp các mẹo tự nhiên cùng thói quen bảo quản đúng cách sẽ giúp tủ lạnh của bạn luôn sạch, thơm và an toàn cho cả gia đình.

*Theo 1.000 mẹo hay trong gia đình.