Khu nghỉ dưỡng giấu thỏi vàng trị giá hơn 600 triệu mời khách đến "tìm kho báu" nhằm kích cầu du lịch

Bạn có muốn tham gia một cuộc săn tìm kho báu suốt mùa hè không?

Thường được biết đến là quê hương của ông già Noel với những phong cảnh gợi nhớ đến thế giới kỳ diệu của Narnia, vùng Lapland ở Phần Lan đang mời du khách tạm gác những chuyến cưỡi tuần lộc để tham gia cuộc săn tìm kho báu suốt mùa hè.

Những người tham gia sẽ khám phá các con đường mòn và địa danh của Levi, một khu nghỉ dưỡng ở miền bắc Phần Lan, nổi tiếng với các đường trượt tuyết mùa đông và khung cảnh cực quang, nơi những "kẻ đi săn" tìm kiếm một thỏi vàng trị giá 20.000 euro (hơn 600 triệu đồng).

Thiên nhiên vùng Bắc Âu vào mùa đông

Theo thông báo từ Visit Levi hôm thứ Ba, sự kiện "Midnight Sun Hunt" (Săn lùng dưới mặt trời nửa đêm) sẽ bắt đầu vào ngày 18/6 tại Trung tâm Du khách Levi.

Người tham gia có thể nhận manh mối đầu tiên khi đăng ký tham gia cuộc săn tìm kho báu tại trung tâm. Sau đó, các manh mối tiếp theo sẽ được chia sẻ, dẫn dắt người tham gia đi qua các con đường mòn, điểm tham quan và địa danh địa phương, mỗi bước đều đưa họ đến gần hơn với giải thưởng được giấu kín.

Theo ban tổ chức, thỏi vàng có thể được tìm thấy sau khi nhận được bất kỳ manh mối nào, và các gợi ý bổ sung sẽ được công bố trong suốt mùa hè, dần dần giúp việc xác định vị trí của vàng trở nên dễ dàng hơn.

Manh mối cuối cùng sẽ được tiết lộ vào ngày 22/8.

Những người tham gia sẽ lần theo một loạt manh mối khắp Levi để tìm kiếm thỏi vàng này.

CEO của Visit Levi - bà Satu Pesonen nhận xét: "Levi từ lâu nổi tiếng chủ yếu nhờ mùa Đông, nhưng mùa Hè ở vùng cực Bắc này vẫn còn là điều khá mới mẻ đối với nhiều du khách. Chúng tôi muốn mang đến cho du khách lý do mới để ghé thăm Levi vào thời điểm Mặt Trời không bao giờ lặn và những ngọn đồi trọc nơi đây khoe ra vẻ đẹp hoàn toàn khác".

Nằm phía trên Vòng Bắc Cực, Levi nổi tiếng là một trong những điểm đến trượt tuyết hàng đầu của Phần Lan và là điểm đến mùa đông được ưa chuộng.

Trong những tháng hè, khu vực này trải nghiệm hiện tượng mặt trời nửa đêm, khiến Lapland có ánh nắng mặt trời suốt 24 giờ trong một số khoảng thời gian nhất định.

“Chúng tôi muốn mang đến cho du khách một lý do mới để đến thăm Levi vào thời điểm mặt trời không bao giờ lặn và phong cảnh núi non nơi đây hiện ra một khía cạnh hoàn toàn khác.”

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Levi là một trong nhiều điểm đến nổi tiếng mùa đông ở châu Âu đã đa dạng hóa các hoạt động, cung cấp những trải nghiệm không cần tuyết như dù lượn, leo núi, chèo thuyền vượt thác và đạp xe leo núi.

Cuộc săn bắn Mặt Trời Nửa Đêm được tổ chức với sự hợp tác của Agnico Eagle Finland, một công ty khai thác vàng có trụ sở tại Kittilä, và Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Levi.

Những người tham gia được hướng dẫn phải di chuyển có trách nhiệm, ở trong khu vực cho phép và tôn trọng môi trường tự nhiên. Ban tổ chức cho biết, cuộc săn tìm này không yêu cầu đào bới hay làm xáo trộn địa hình dưới bất kỳ hình thức nào.

Theo CNN