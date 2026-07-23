Không phải Thái Lan hay Indonesia, phát hiện một quốc gia Đông Nam Á bùng nổ làn sóng xe điện: Doanh số tăng 106%, thương hiệu nội địa thắng lớn

Việc liên tiếp xuất hiện các mẫu xe điện mới đã góp phần thay đổi xu hướng tiêu dùng trong năm nay tại quốc gia này.

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Theo Nikkei Asia, doanh số xe điện tại Malaysia đã tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2026, lần đầu tiên vượt doanh số xe hybrid, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của thị trường ô tô nước này. Đà tăng của các mẫu xe điện giá phổ thông, đặc biệt là dòng e.MAS của Proton, cũng khiến Hiệp hội Ô tô Malaysia (MAA) nâng dự báo doanh số toàn ngành trong năm nay.

Theo số liệu MAA công bố ngày 22/7, doanh số xe điện và xe hybrid tại Malaysia đạt tổng cộng 51.782 xe trong 6 tháng đầu năm, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh số xe điện tăng 106%, lên 26.192 xe, lần đầu tiên vượt doanh số xe hybrid ở mức 25.590 xe.

Tổng cộng, hai phân khúc xe phát thải thấp này chiếm 13,4% tổng doanh số bán ô tô tại Malaysia, tăng đáng kể so với mức 8,2% cùng kỳ năm 2025.

Trước đây, xe hybrid luôn chiếm ưu thế nhờ tính linh hoạt và tâm lý thận trọng của người tiêu dùng đối với xe thuần điện trong bối cảnh mạng lưới trạm sạc còn hạn chế. Tuy nhiên, việc liên tiếp xuất hiện các mẫu xe điện mới đã góp phần thay đổi xu hướng tiêu dùng trong năm nay.

Động lực lớn nhất đến từ Proton, hãng xe quốc gia của Malaysia. Sau khi ra mắt mẫu SUV điện e.MAS 7 vào cuối năm 2024, Proton tiếp tục tung ra mẫu e.MAS 5 với mức giá dễ tiếp cận hơn, hướng đến phân khúc đại chúng.

Trong nửa đầu năm 2026, e.MAS 5 trở thành mẫu xe điện và hybrid bán chạy nhất tại Malaysia, trong khi e.MAS 7 đứng thứ hai. Đáng chú ý, e.MAS 5 còn lọt vào top 10 mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường, cho thấy xe điện đang dần mở rộng sức hút vượt ra ngoài nhóm khách hàng tiên phong.

Diễn biến tích cực của thị trường khiến MAA nâng dự báo doanh số ô tô toàn ngành năm 2026 từ 790.000 xe lên 800.000 xe. Mặc dù con số này vẫn thấp hơn khoảng 3% so với mức kỷ lục 820.752 xe của năm 2025, hiệp hội cho rằng nhu cầu mạnh hơn dự kiến, đặc biệt ở phân khúc xe điện và hybrid, đã cải thiện triển vọng của thị trường.

Chủ tịch MAA Mohd Shamsor Mohd Zain cho biết đà tăng trưởng của các thương hiệu ô tô nội địa là cơ sở để hiệp hội đưa ra dự báo mới.

Trong nửa đầu năm, Proton cùng Perodua tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường khi doanh số cộng gộp tăng 9%, đạt 256.304 xe. Hai thương hiệu hiện nắm giữ khoảng 67% thị phần, tăng từ 63% cùng kỳ năm trước. Riêng Perodua chiếm khoảng 41% thị phần, trong khi Proton đạt 26%.

Ngược lại, doanh số của các thương hiệu nước ngoài giảm 6,2%, xuống còn 129.049 xe, khiến thị phần của nhóm này thu hẹp từ 37% xuống còn 33%.

Theo MAA, môi trường chính sách cũng trở nên thuận lợi hơn sau khi Chính phủ Malaysia quyết định lùi thời điểm áp dụng phương pháp tính mới đối với thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho ô tô đến cuối năm 2026. Động thái này giúp giảm bớt sự bất định đối với các hãng xe và nhà phân phối.

Hiệp hội hiện dự báo doanh số xe điện và hybrid cả năm sẽ đạt khoảng 120.000 xe, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 100.000 xe trước đó. Hai phân khúc được kỳ vọng sẽ đóng góp tỷ trọng gần tương đương.

Tuy nhiên, MAA cho rằng việc mở rộng mạng lưới trạm sạc vẫn là điều kiện quan trọng để duy trì tốc độ phổ cập xe điện, đặc biệt tại các khu vực ngoài đô thị.

Theo Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, đến hết tháng 5, cả nước có 6.416 điểm sạc công cộng và đặt mục tiêu nâng con số này lên 30.000 điểm vào năm 2030.

Ở chiều ngược lại, thị trường xe thương mại tiếp tục gặp khó khăn. Trong nửa đầu năm, doanh số phân khúc này giảm 11%, xuống còn 23.718 xe, trong đó doanh số xe bán tải giảm tới 19%. MAA cho rằng việc cải cách trợ cấp nhiên liệu diesel đã làm tăng chi phí vận hành, ảnh hưởng đến quyết định mua xe của một bộ phận khách hàng.



