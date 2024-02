Vào ngày 17/2 mới đây, bà Hazel Jenkins (Virginia, Hoa Kỳ) đã tổ chức sinh nhật lần thứ 101 của mình. Chia sẻ trong bữa tiệc, bà cho biết việc sống được hơn 1 thế kỷ là một cột mốc quan trọng. Điều mà mà mọi người nghĩ rằng bà không thể làm được.



Chia sẻ về bí quyết sống thọ, người phụ nữ này cho biết chỉ có 1 phương châm là “Gạt đi lo lắng, hãy tận hưởng hạnh phúc”.

Thực tế, trong một nghiên cứu được công bố 2018 trên tạp chí khoa học của Hội Nhi khoa nước Anh, Age and Aging, các nhà khoa học nhận thấy việc gia tăng cảm nhận hạnh phúc tỷ lệ thuận với việc giảm tỷ lệ tử vong.

Nghiên cứu đã khảo sát trên 4.478 người tình nguyện, nhằm chỉ ra mối liên hệ giữa cảm nhận hạnh phúc (đã được đánh giá trong năm 2009) và khả năng tử vong (tính đến 31/09/ 2015).

Cuộc khảo sát tập trung vào những người từ 60 tuổi trở lên sống ở Singapore. Người tham gia sẽ chỉ ra mức độ thường xuyên của những trải nghiệm cảm xúc sau: “tôi cảm thấy hạnh phúc”, “tôi yêu cuộc sống” và “tôi cảm thấy hi vọng về tương lai”, từ đó đánh giá niềm hạnh phúc. Câu trả lời của họ sẽ được xem xét theo hai cách thức khác biệt: “điểm hạnh phúc” và “biến thiên nhị phân của hạnh phúc” dựa trên tỉ lệ: hạnh phúc/ không hạnh phúc. Một loạt các thống kê dân số, lựa chọn lối sống, sức khỏe và các yếu tố xã hội đã được tính toán.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, cho đến ngày 31/09/2015, có 15% người qua đời ở nhóm hạnh phúc và 20% người qua đời ở nhóm ngược lại. Cứ một điểm tăng trong chỉ số hạnh phúc sẽ làm giảm nguy cơ tử vong đến 9% và ngoài ra, khả năng tử vong ở nhóm người hạnh phúc ở mức thấp hơn 19%.

Giáo sư Rahul Malhotra, trưởng nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Lão hóa và Giáo dục Đại học Y NUS-Duke và là tác giả của bài báo cho biết: “Dù chỉ là niềm vui nhỏ cũng mang lại lợi ích, các hoạt động cá nhân cũng như các chính sách và chương trình nhằm duy trì và cải thiện trạng thái tâm lý có thể góp phần vào cuộc sống trường thọ hơn”.

Đồng tác giả, June May-Ling Lee, cho biết thêm “Mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa hạnh phúc và tỷ lệ tử vong ở các nhóm tuổi và giới tính – nam giới và nữ giới, người trẻ và người già và người già – người già đều có khả năng hưởng lợi từ hạnh phúc”.

Ngược lại việc lo âu hay căng thẳng thần kinh dẫn đến suy giảm tuổi thọ. Kết luận này đã được các nhà nghiên cứu ở ĐH Southampton, Anh chứng minh. Họ đã rút ra từ báo cáo về sức khỏe của 500.000 người Anh, những người tự đánh giá có sức khỏe kém và mức độ căng thẳng thần kinh cao, có thể có nguy cơ tử vong sớm.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng trạng thái căng thẳng, lo âu kéo dài dẫn đến suy nhược và tàn phá hệ miễn dịch, gây sự cố với hệ tim-mạch, tiếp tay cho những bệnh trao đổi chất cũng như đe dọa xuất hiện bệnh ung thư.

Phân tích những dữ liệu liên quan đến phụ nữ Thụy Điển nhóm tuổi trung niên đã từng trải nghiệm ly hôn hoặc mất người thân cho thấy, căng thẳng, lo âu dạng này là nguyên nhân tăng nguy cơ xuất hiện bệnh Alzheimer (bệnh mất trí nhớ) vào thời kỳ sau cuộc đời của họ. Hơn thế, mối đe dọa này tăng tỷ lệ thuận với con số biến cố căng thẳng mà đối tượng đã gặp.

Chắc chắn đó là hiệu ứng hoạt động của những hormone stress, trong đó có cortisol, hợp chất phát động không ít thay đổi bất lợi trong não bộ. Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển cũng cho thấy, những phụ nữ trải nghiệm nhiều tình huống căng thẳng vào giai đoạn giữa 38 và 54 tuổi bị nguy cơ xuất hiện bệnh Alzheimer lớn hơn 21%, nguy cơ đãng trí tăng 15% so với đồng loại ít bị stress cùng thời gian.

Quy tắc để sống khỏe và hạnh phúc

Hai chuyên gia là Héctor García và Francesc Miralles, tác giả của cuốn sách Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life (tạm dịch: Ikigai: Bí Quyết Sống Lâu Và Hạnh Phúc Của Người Nhật), đã trò chuyện với hơn 100 người sống thọ nhất ở Okinawa, Nhật Bản, và nhận thấy họ luôn tuân thủ 1 vài quy tắc dưới đây để sống vui và trường thọ

Có những người bạn tốt

Theo một nghiên cứu kéo dài 85 năm của Harvard, có những mối quan hệ tuyệt vời trong cuộc sống có liên quan mật thiết đến hạnh phúc và tuổi thọ. Những người sống thọ trăm tuổi ở Okinawa, Nhật Bản thường xuyên tham gia vào các hội nhóm những người có cùng sở thích và mối quan tâm. Ở đây họ sẽ tổ chức các hoạt động xã hội hoặc các buổi tụ tập giao lưu để gặp gỡ và trò chuyện về các vấn đề trong cuộc sống, cùng nhau làm đồ thủ công, uống trà xanh,...

Việc kết nối với cộng đồng và các mối quan hệ có ý nghĩa giữa con người với nhau đóng vai trò quan trọng vì nó nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, giúp cuộc sống hạnh phúc hơn, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ.

Thể hiện lòng biết ơn

Lòng biết ơn là một cách tuyệt vời để nhắc nhở bản thân về tất cả những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà bạn trải qua. Do đó, hãy dành thời gian để thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, những người bạn hoặc thậm chí là chính bản thân mình.

Trân trọng từng khoảnh khắc

Hai chuyên gia García và Miralles cho biết: ''Hãy ngừng tiếc nuối quá khứ và sợ hãi tương lai. Hãy luôn nhớ rằng hiện tại, ngày hôm nay là tất cả những gì mà bạn có. Tận dụng tối đa khoảng thời gian của hiện tại và khiến cho hiện tại trở nên đáng nhớ hơn''.

