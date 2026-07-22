Không phải Phú Quốc hay Đà Lạt, đây mới là những điểm đến được người Việt săn tìm nhiều nhất cuối hè 2026

Người Việt đang thay đổi xu hướng du lịch cuối hè, với nhiều lựa chọn khác biệt so với những năm trước.

Biển vẫn là lựa chọn số một của du khách Việt

Khi kỳ nghỉ hè bước vào giai đoạn cuối, nhu cầu du lịch của người Việt vẫn duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, thay vì hướng đến những điểm đến vốn luôn nằm trong nhóm "quốc dân" như: Phú Quốc hay Đà Lạt, xu hướng tìm kiếm trong năm nay cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang các thành phố biển và những địa phương có trải nghiệm ẩm thực đặc sắc.

Theo dữ liệu tìm kiếm chỗ lưu trú của du khách Việt được Agoda tổng hợp trong giai đoạn từ ngày 1/4 đến 30/6/2026, cho các chuyến đi diễn ra từ ngày 1/7 đến 31/8/2026, 5 điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất lần lượt là Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết và Hạ Long.

Bãi biển Mỹ Khê từ lâu đã ghi dấu ấn trong lòng du khách thập phương (Ảnh: queenbus)

Điểm chung của các địa phương này là đều sở hữu đường bờ biển dài, hạ tầng du lịch phát triển và thời gian di chuyển tương đối thuận tiện đối với phần lớn du khách trong nước. Sau giai đoạn cao điểm đầu hè, nhiều gia đình cũng có xu hướng lựa chọn các chuyến đi ngắn ngày để tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối cùng trước khi bước vào năm học mới.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Đà Nẵng. Thành phố miền Trung nhiều năm qua vẫn duy trì sức hút nhờ kết hợp được nhiều loại hình trải nghiệm trong cùng một hành trình, từ nghỉ dưỡng ven biển, tham quan danh thắng đến khám phá ẩm thực địa phương.

Những món ăn như mì Quảng, bún cá hay các loại hải sản tươi sống đã trở thành một phần không thể thiếu trong trải nghiệm của nhiều du khách khi ghé thăm thành phố này. Khoảng cách giữa các bãi biển, khu vui chơi và khu ăn uống cũng tương đối gần, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn.

Xếp ngay sau là Nha Trang, nơi tiếp tục thu hút khách nhờ lợi thế về biển cùng hệ thống dịch vụ du lịch đa dạng. Bên cạnh các hoạt động nghỉ dưỡng, thành phố này còn được biết đến với nhiều món ăn mang đậm dấu ấn địa phương như bún sứa, nem nướng Ninh Hòa hay bánh ướt chồng đĩa.

Ba vị trí còn lại thuộc về Vũng Tàu, Phan Thiết và Hạ Long. Vũng Tàu tiếp tục là lựa chọn quen thuộc của nhiều du khách phía Nam nhờ khoảng cách gần TP.HCM và thuận tiện cho các chuyến đi cuối tuần. Trong khi đó, Phan Thiết gây ấn tượng với hệ thống bãi biển cùng các món đặc sản như bánh căn, gỏi cá mai hay bánh bột lọc.

Riêng Hạ Long vẫn giữ được sức hút nhờ lợi thế sở hữu Di sản thiên nhiên thế giới cùng nền ẩm thực địa phương đặc trưng, trong đó chả mực Quảng Ninh từ lâu đã trở thành món ăn gắn liền với hình ảnh của thành phố biển này.

Đáng chú ý, sự vắng mặt của Phú Quốc và Đà Lạt trong nhóm dẫn đầu cho thấy xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách đang có những thay đổi nhất định trong mùa hè năm nay.

Không chỉ thích ngắm cảnh, người Việt ngày càng ưu tiên trải nghiệm ẩm thực

Không chỉ phản ánh xu hướng du lịch trong nước, dữ liệu tìm kiếm cũng cho thấy các đô thị lớn của châu Á đang là lựa chọn hàng đầu của khách Việt khi lên kế hoạch cho các chuyến đi nước ngoài cuối hè.

Bangkok (Thái Lan) dẫn đầu danh sách điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất, tiếp theo là Singapore, Seoul, Tokyo và Kuala Lumpur. Đây đều là những thành phố nổi tiếng với hệ sinh thái ẩm thực phong phú, từ các khu chợ truyền thống, quán ăn bình dân đến những khu phố ẩm thực hoạt động gần như suốt cả ngày.

Du lịch kết hợp với trải nghiệm ẩm thực đang trở thành lựa chọn ưu tiên với nhiều du khách (Ảnh: laka.ai)

Nếu Bangkok hấp dẫn với Khao Soi, xôi xoài và văn hóa ẩm thực đường phố, thì Singapore lại nổi bật nhờ sự giao thoa của nhiều nền văn hóa ẩm thực khác nhau, tạo nên những món ăn quen thuộc như Kaya Toast hay Bak Chor Mee.

Trong khi đó, Seoul tiếp tục thu hút khách quốc tế với các món ăn đường phố như tteokbokki hay gà hầm sâm, còn Tokyo mang đến trải nghiệm đa dạng hơn với sushi, ramen, cơm lươn, cà ri Nhật và nhiều món ăn truyền thống khác.

Khép lại top 5 là Kuala Lumpur, nơi văn hóa đa sắc tộc được phản ánh rõ nét qua các món ăn như Nasi Lemak hay Char Kway Teow. Xu hướng này cũng phù hợp với kết quả của Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026, trong đó 35% du khách Việt cho biết ẩm thực là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến.

Con số này cho thấy nhu cầu du lịch của người Việt đang thay đổi theo hướng trải nghiệm nhiều hơn. Thay vì chỉ tìm kiếm những địa điểm có cảnh quan đẹp để nghỉ dưỡng hay chụp ảnh, nhiều người sẵn sàng dành thời gian khám phá văn hóa địa phương thông qua các món ăn đặc sản, chợ truyền thống hay những quán ăn lâu năm.

Điều này cũng lý giải vì sao những thành phố vừa có lợi thế về cảnh quan, vừa sở hữu bản sắc ẩm thực riêng đang ngày càng chiếm ưu thế trên các bảng xếp hạng tìm kiếm.

Trong bối cảnh chi phí du lịch ngày càng được người tiêu dùng cân nhắc kỹ lưỡng, những điểm đến có thể kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan và trải nghiệm văn hóa trong cùng một chuyến đi được dự báo sẽ tiếp tục duy trì sức hút trong thời gian tới.