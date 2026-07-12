Không phải Hạ Long, nơi này ở miền Bắc xuất hiện trong danh sách "Đẹp nhất thế giới": Việt Nam chỉ có 1!

Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách lần này.

Cuối tháng 3/2026, tạp chí du lịch Anh Condé Nast Traveller công bố danh sách 53 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới. Những địa danh được lựa chọn nằm rải rác ở nhiều châu lục, từ các thị trấn ven biển, làng cổ đến những điểm dừng chân nằm giữa núi cao hoặc sa mạc.

Trong danh sách không sắp xếp theo thứ hạng này, Sa Pa là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Condé Nast Traveller giới thiệu Sa Pa là một thị trấn miền núi gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc, nổi bật với những dãy núi trùng điệp, ruộng bậc thang xanh mướt, thác nước và các cung đường đi bộ. Tạp chí cũng gợi ý du khách dành thời gian khám phá bản làng, ngắm cảnh và trải nghiệm nhịp sống chậm hơn so với những đô thị đông đúc.

Ảnh UBND tỉnh Lào Cai

Những miêu tả này không xa lạ với du khách từng đến Sa Pa. Nằm giữa dãy Hoàng Liên Sơn, nơi đây sở hữu cảnh quan thay đổi rõ rệt theo từng mùa. Mùa nước đổ, ruộng bậc thang phản chiếu trời mây; mùa lúa chín, các sườn núi chuyển sang màu vàng óng; còn vào mùa đông, nhiều người tìm đến để săn mây, ngắm băng giá.

Từ trung tâm Sa Pa, du khách có thể chinh phục đỉnh Fansipan, khám phá thung lũng Mường Hoa hoặc ghé các bản Cát Cát, Tả Van, Tả Phìn. Bên cạnh cảnh quan, đời sống văn hóa của cộng đồng người Mông, Dao, Giáy, Tày cũng là yếu tố giúp Sa Pa khác biệt với nhiều điểm nghỉ dưỡng miền núi khác.

Nhiều lần Sa Pa được thế giới gọi tên

Trước khi lọt danh sách của Condé Nast Traveller, Sa Pa từng nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng và danh sách gợi ý của truyền thông quốc tế.

Năm 2024, Time Out xếp Sa Pa ở vị trí thứ 14 trong danh sách 16 thị trấn nhỏ đẹp nhất thế giới. Tạp chí này ấn tượng với những thung lũng sâu, ruộng bậc thang, các bản làng nằm giữa núi và tầm nhìn hướng về Fansipan.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Cũng trong năm 2024, Sa Pa đứng thứ 5 trong hạng mục Điểm đến thịnh hành toàn cầu thuộc giải Travellers’ Choice Best of the Best của Tripadvisor. Danh sách được xây dựng dựa trên số lượng và chất lượng đánh giá của cộng đồng du khách trong vòng 12 tháng. Đáng chú ý, Việt Nam khi đó có hai đại diện trong nhóm dẫn đầu là Hạ Long và Sa Pa.

Đến năm 2025, Agoda tiếp tục đưa Sa Pa vào nhóm những điểm đến nông thôn nổi bật của châu Á. Đầu năm 2026, nền tảng đặt phòng trực tuyến này gọi Sa Pa là điểm đến mới nổi tăng trưởng nhanh nhất châu Á, sau khi thứ hạng của địa phương tăng 15 bậc trong nhóm 100 điểm đến hàng đầu khu vực.

Mỗi danh sách sử dụng một cách đánh giá khác nhau. Condé Nast Traveller và Time Out dựa nhiều vào lựa chọn của ban biên tập; Tripadvisor phản ánh đánh giá từ du khách; trong khi Agoda sử dụng dữ liệu tìm kiếm và đặt phòng. Tuy nhiên, việc liên tục được nhắc đến cho thấy sức hút của Sa Pa không chỉ nằm ở cảnh đẹp mà còn ở mức độ quan tâm ngày càng tăng từ khách quốc tế.

Theo Báo Lào Cai, năm 2025, Sa Pa đón hơn 5 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 19.500 tỷ đồng. Riêng quý I/2026, địa phương đón khoảng 2 triệu lượt khách, tăng hơn 15% so với cùng kỳ.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Những “ông lớn” du lịch đã có mặt tại Sa Pa

Sức hút của Sa Pa cũng được thể hiện qua sự xuất hiện của hàng loạt dự án du lịch và nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Sun Group là một trong những doanh nghiệp tạo dấu ấn rõ nét nhất với Sun World Fansipan Legend, tuyến cáp treo Fansipan, tàu hỏa leo núi Mường Hoa, Sun Plaza và khách sạn Hotel de la Coupole - MGallery. Hệ sinh thái này giúp bổ sung thêm các sản phẩm vui chơi, tham quan và lưu trú cao cấp, đồng thời rút ngắn hành trình chinh phục “nóc nhà Đông Dương”.

Trong khi đó, Alphanam đang phát triển Quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Mường Hoa với quy mô khoảng 83ha. Dự án có sự xuất hiện của các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế như Sofitel và Marriott. Một trong những hợp phần đáng chú ý là Sofitel Sapa Hotel & Residences, gồm 176 phòng khách sạn và 436 căn hộ, đã cất nóc vào cuối năm 2025.

Ảnh Sun Group

Mới đây, FLC cũng công bố dự án FLC Highland Signature Sapa rộng 11,86ha, gồm 32 căn liền kề và 88 biệt thự, dự kiến mở bán trong quý III/2026.

Sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn cho thấy Sa Pa vẫn là một trong những thị trường du lịch, nghỉ dưỡng được quan tâm tại miền Bắc. Tuy vậy, điều khiến nơi này xuất hiện trong danh sách “đẹp nhất thế giới” không nằm ở những công trình quy mô lớn, mà trước hết vẫn là ruộng bậc thang, núi rừng và bản sắc văn hóa bản địa.