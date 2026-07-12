Bí thư xã Vân Sơn - Phú Thọ gây chú ý

Nhiều người đang dành sự quan tâm cho vị Bí thư này.

Không phải travel blogger, hướng dẫn viên hay người nổi tiếng, nhân vật xuất hiện trong những video giới thiệu cảnh đẹp Vân Sơn thời gian gần đây lại là Bí thư Đảng ủy xã. Từ thác nước, bản Mường, homestay đến mâm cơm địa phương, cách một cán bộ cơ sở trực tiếp “lên sóng” quảng bá quê hương đang khiến nhiều người chú ý.

Nhân vật được nhắc tới là ông Nguyễn Duy Tư, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Trong clip “Bí thư xứ Mường”, ông mở đầu bằng câu nói: “Nhiều người bảo làm bí thư xã thì chỉ ngồi phòng điều hòa, gõ văn bản, ai lại đi làm truyền thông bao giờ. Nhưng nếu tôi không đi, không làm thì làm sao mọi người biết đến Vân Sơn của chúng tôi đẹp đến nhường nào”. Theo VietNamNet, video này sau một ngày đăng tải đã thu hút gần 1 triệu lượt xem, cùng hàng chục nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Những video quảng bá du lịch địa phương khiến bí thư xã Vân Sơn được nhiều người chú ý (Ảnh Bí thư xứ Mường)

Từ clip triệu view đến “đại sứ du lịch” của quê hương

Điểm khiến câu chuyện lan tỏa không chỉ nằm ở con số lượt xem, mà ở cách xuất hiện khá khác biệt của một cán bộ cấp xã. Trong các video, ông Nguyễn Duy Tư không chọn bối cảnh phòng họp hay văn bản hành chính, mà trực tiếp đứng giữa núi rừng, thác nước, bản làng để kể về Vân Sơn bằng giọng gần gũi.

Báo Phú Thọ mô tả các clip của Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn không có ê-kíp chuyên nghiệp, không có khuôn hình cầu kỳ, nhưng thu hút sự quan tâm lớn vì sự chân thật và tình yêu quê hương. Trong một video ngắn, ông dẫn người xem đi qua biển mây Lũng Vân, thác nước, hang động, nếp nhà sàn và văn hóa Mường đậm bản sắc.

Không dừng ở clip giới thiệu chung, kênh mạng xã hội của ông Tư tiếp tục đăng nhiều nội dung cụ thể hơn về du lịch Vân Sơn. Theo Báo Phú Thọ, các video từng được đăng tải có thể kể đến như “Thác Thung - nàng tiên ngủ trong rừng của Vân Sơn”, “Bãi Pặng Vân Sơn - thiên đường cắm trại giữa lòng di sản”, “Những điểm mới của thác Thung năm 2026” và cả danh sách homestay du lịch ở Vân Sơn.

Ảnh Bí thư xứ Mường

Chính những nội dung đời thường như cập nhật điểm đến, giới thiệu chỗ lưu trú, kể chuyện bản Mường, bữa cơm địa phương hay cảnh sinh hoạt của người dân khiến Vân Sơn hiện lên không chỉ như một tọa độ check-in, mà là một vùng đất có đời sống, có văn hóa và có con người bản địa đang cùng làm du lịch.

Vân Sơn có gì để hút khách?

Vân Sơn hiện là xã vùng cao của tỉnh Phú Thọ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Vân Sơn, Ngổ Luông và Quyết Chiến. Theo Dân trí, xã có dân số trên 9.100 người, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm hơn 99%; nơi đây có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và du lịch cộng đồng.

Trong những video của “Bí thư xứ Mường”, Vân Sơn được giới thiệu như một điểm đến của núi rừng, mây, thác, suối và bản làng. Báo Phú Thọ cho biết địa phương nằm ở độ cao khoảng 800-1.200m so với mực nước biển, có khí hậu mát mẻ quanh năm, thiên nhiên còn nguyên sơ cùng bản sắc văn hóa Mường độc đáo.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Một trong những điểm đang được nhắc nhiều là Bãi Pặng - thác Thung. Theo VietNamNet, Bãi Pặng là bãi cỏ rộng, bằng phẳng, nằm dọc hai bên suối Thung, dòng suối chảy từ thác Thung. Nơi đây có khung cảnh xanh mát, dòng nước trong và mát lạnh ngay cả vào mùa hè, phù hợp với nhóm du khách muốn cắm trại, tắm suối, vui chơi ngoài trời hoặc tìm một điểm “trốn nóng” gần Hà Nội.

Bên cạnh Bãi Pặng - thác Thung, Vân Sơn còn có các trải nghiệm gắn với du lịch cộng đồng: nghỉ homestay nhà sàn, tìm hiểu đời sống người Mường, thưởng thức ẩm thực địa phương, đi chợ phiên, khám phá hang động, thác nước và các bản làng vùng cao. Những chi tiết này giúp điểm đến không chỉ hấp dẫn bởi cảnh đẹp, mà còn bởi nhịp sống bản địa còn giữ được nhiều nét riêng.

Không chỉ kéo khách đến check-in

Câu chuyện Bí thư xã Vân Sơn làm truyền thông du lịch không chỉ là hiện tượng mạng xã hội nhất thời. Đằng sau đó là định hướng phát triển du lịch gắn với sinh kế của người dân.

Theo Báo Phú Thọ, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Đảng bộ xã Vân Sơn xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới mục tiêu xây dựng Vân Sơn trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030. Địa phương cũng coi các phiên chợ vùng cao, tiếng chiêng Mường, nếp nhà sàn, rượu cần, quýt cổ Nam Sơn hay những cánh rừng già với cây nghiến di sản là tài sản quý để phát triển du lịch.

Ảnh Báo Phú Thọ

Dân trí dẫn chia sẻ của ông Nguyễn Duy Tư rằng chuyển đổi số không chỉ dừng ở cải cách hành chính, mà cần trở thành công cụ giải bài toán sinh kế, biến giá trị bản địa thành nguồn lực phát triển kinh tế bền vững. Mỗi người dân đều có thể trở thành một “đại sứ”, dùng mạng xã hội để giới thiệu cảnh quan, văn hóa Mường, điểm du lịch và sản phẩm nông nghiệp của quê hương.

Dù vậy, Vân Sơn vẫn là điểm đến mới, hạ tầng và dịch vụ đang trong quá trình hoàn thiện. Vì thế, du khách nên chủ động liên hệ homestay, kiểm tra thời tiết, đường đi và chuẩn bị lịch trình phù hợp trước chuyến đi.