Không hút thuốc, ít rượu bia nhưng vẫn 'yếu sinh lý': Bác sĩ nam khoa chỉ ra 4 'thủ phạm' bất ngờ

Theo chuyên gia nam khoa, việc tránh thuốc lá và rượu bia là một lợi thế cho sức khỏe, nhưng chưa đủ để bảo đảm bản lĩnh đàn ông luôn ổn định.

Trong quá trình thăm khám, tư vấn về những vấn đề liên quan tới chức năng tình dục, TS.BSCK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health thường xuyên gặp câu hỏi: “Em không hút thuốc, gần như không uống rượu bia, vậy tại sao vẫn bị 'yếu'?”.

Nhiều nam giới cho rằng không hút thuốc lá, không uống rượu bia, không có bệnh gì rõ ràng thì chuyện sinh lý đáng lẽ phải ổn. Tuy nhiên, chức năng cương không chỉ phụ thuộc vào việc một người có hút thuốc hay uống rượu hay không.

Theo bác sĩ Duy, rối loạn cương dương thường là kết quả của nhiều yếu tố cùng tác động lên mạch máu, thần kinh, nội tiết, tâm lý và lối sống. Vì vậy, loại bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia là điều có lợi, nhưng chưa đồng nghĩa với việc đã loại bỏ hết các nguy cơ khiến chức năng tình dục suy giảm.

Để xảy ra một phản ứng cương bình thường, nhiều hệ thống trong cơ thể phải phối hợp đồng thời. Não cần có tín hiệu hưng phấn, hệ thần kinh phải truyền tín hiệu xuống vùng kín, các mạch máu tại thể hang phải giãn tốt để máu đi vào và tâm lý cần đủ thư giãn để duy trì phản ứng.

Bác sĩ Duy đang khám cho một trường hợp bệnh nhân (Ảnh: bscc).

Theo bác sĩ Duy, có 4 yếu tố có thể ảnh hưởng tới bản lĩnh đàn ông, đó là:

1. Stress trong cuộc sống, công việc

Khi đầu óc liên tục ở trạng thái căng thẳng vì công việc, tiền bạc hoặc những vấn đề trong gia đình, cơ thể khó chuyển sang trạng thái thư giãn cần thiết cho hoạt động tình dục.

Với một số nam giới, vài lần cương không tốt còn tạo ra nỗi sợ thất bại. Càng lo mình không cương được, càng chú ý đến khả năng đáp ứng của cơ thể, phản ứng tình dục tự nhiên càng khó xuất hiện. Từ đó hình thành một vòng xoắn khiến tình trạng có thể tiếp tục kéo dài.

Một nghiên cứu của Kalaitzidou và cộng sự công bố trên The Journal of Sexual Medicine năm 2014 cho thấy chương trình quản lý stress kết hợp với điều trị thông thường có thể cải thiện một số khía cạnh của chức năng cương ở nam giới mắc rối loạn cương. Kết quả này cho thấy stress và các yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò thực tế trong vấn đề này.

2. Ngủ không đủ giấc

Giấc ngủ là yếu tố khác thường bị nam giới bỏ qua. Trong nghiên cứu dân số EPISONO tại São Paulo trên 467 nam giới, Andersen và cộng sự ghi nhận tình trạng giấc ngủ bị phân mảnh và thời gian ngủ REM giảm có liên quan với nguy cơ than phiền về rối loạn cương cao hơn. Béo phì, testosterone thấp và ngưng thở khi ngủ cũng được ghi nhận là những yếu tố đáng chú ý.

Do đó, một người có thể không hút thuốc, rất ít uống rượu bia nhưng vẫn duy trì lối sống bất lợi cho sức khỏe tình dục nếu thường xuyên chỉ ngủ 4-5 giờ mỗi đêm, căng thẳng kéo dài và ngồi trước máy tính nhiều giờ mỗi ngày, bác sĩ Duy cho hay.

Bác sĩ Duy đã từng gặp một người đàn ông 43 tuổi, đã lập gia đình 11 năm, làm công việc áp lực cao. Trong khoảng 8 tháng, anh bắt đầu khó duy trì độ cương khi gần gũi vợ dù trước đó không gặp vấn đề đáng kể.

Đáng chú ý, người đàn ông này chỉ ngủ khoảng 5-6 giờ mỗi đêm, ít vận động, công việc căng thẳng và giao tiếp với vợ về vấn đề tình dục khá hạn chế.

Theo bác sĩ Duy, không thể chỉ nhìn vào testosterone rồi kết luận rằng “nội tiết bình thường thì không có vấn đề”.

Trong trường hợp này, nhiều yếu tố cùng tồn tại: thừa cân vùng bụng, chỉ số lipid máu chưa tốt, đường huyết bắt đầu cần lưu ý, thiếu ngủ, ít vận động và stress. Sau những lần quan hệ không như ý, sự lo lắng lại có thể tiếp tục khiến tình trạng khó cương trở nên rõ hơn.

3. Ngồi nhiều, ít vận động

Theo bác sĩ Duy, việc ngồi nhiều ở nam giới là dân văn phòng cũng cần hết sức chú ý. Đây là nhóm đi làm bằng ô tô hoặc xe máy, ngồi nhiều giờ trước máy tính, tối về tiếp tục nằm hoặc ngồi sử dụng điện thoại và ít vận động. Lối sống này lặp lại ngày này qua ngày khác.

Trong khi đó, hoạt động thể chất có liên hệ với sức khỏe mạch máu, mà hệ thống mạch máu lại đóng vai trò quan trọng trong quá trình cương.

4. Đường huyết cao, mỡ máu cao

Một điều khiến nhiều nam giới bất ngờ là rối loạn cương đôi khi xuất hiện cùng những vấn đề chuyển hóa mà họ chưa biết mình đang mắc phải.

"Cậu nhỏ" có hệ thống mạch máu nhỏ và nhạy cảm với những thay đổi của chức năng nội mô. Vì vậy, đường huyết cao kéo dài, tăng huyết áp, béo bụng hoặc rối loạn lipid máu đều là những yếu tố cần được lưu ý khi đánh giá rối loạn cương.

Hướng dẫn của Hiệp hội Tiết niệu châu Âu cũng nhấn mạnh việc đánh giá các yếu tố tim mạch - chuyển hóa và tâm lý khi tiếp cận nam giới mắc rối loạn cương.

Ở nam giới mắc đái tháo đường, mối liên hệ này càng được quan tâm. Nghiên cứu của Wessells và cộng sự công bố trên The Journal of Urology ở nhóm nam giới mắc đái tháo đường type 1 ghi nhận 23% người tham gia báo cáo rối loạn cương; HbA1c trung bình càng cao thì nguy cơ rối loạn cương càng tăng.

Rối loạn lipid máu cũng thường được ghi nhận ở nam giới mắc rối loạn cương, cho thấy việc đánh giá sức khỏe mạch máu có ý nghĩa thay vì chỉ tập trung vào cơ quan sinh dục.

Điều này không có nghĩa cứ cholesterol cao là sẽ “yếu”. Nhưng nếu tình trạng khó cương kéo dài, đặc biệt khi đi kèm tăng vòng bụng, ít vận động, tiền sử gia đình có đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch, nam giới có thể trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra huyết áp, glucose, HbA1c và lipid máu.