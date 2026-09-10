Không chỉ rượu bia, 6 thói quen này cũng có thể gây hại cho gan: Một việc tưởng tốt lại phản tác dụng

Không chỉ rượu bia, những thói quen ăn uống, sinh hoạt quen thuộc cũng có thể gây hại cho gan. Đáng chú ý, một việc nhiều người làm để “bổ gan” lại có nguy cơ phản tác dụng.

Nhắc đến những tác nhân gây hại gan, nhiều người nghĩ ngay đến rượu bia. Tuy nhiên, cách ăn uống, sinh hoạt và sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cũng là những điều cần xem lại. Đáng chú ý, có việc được thực hiện với mong muốn bảo vệ gan nhưng lại có thể phản tác dụng.

The Paper đăng tải những lưu ý của GS.BS Hạ Chí Vĩ, Bệnh viện số 3 Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, về 6 thói quen có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gan. Nội dung được trích từ cuốn sách “Lời khuyên của bác sĩ: Những chia sẻ tâm huyết từ hơn một trăm chuyên gia”, do Nhà xuất bản Y học Nhân dân Trung Quốc phát hành.

1. Thường xuyên thức khuya

Thường xuyên thức khuya gây hại cho gan (Ảnh: Calm)

Thức khuya kéo dài là một trong những thói quen được chuyên gia nhắc đến. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến lượng máu cung cấp cho gan, tế bào gan và chức năng xử lý, đào thải các chất của cơ quan này.

Bởi vậy, khi quan tâm đến sức khỏe gan, giờ giấc ngủ nghỉ cũng cần được chú ý cùng với chế độ ăn uống.

2. Uống rượu bia

Khoảng 90% lượng cồn đi vào cơ thể được chuyển hóa tại gan. Quá trình này có thể ảnh hưởng đến hoạt động chuyển hóa chất béo, khiến mỡ tích tụ trong gan.

Các tổn thương liên quan đến rượu bia có thể bao gồm gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu và xơ gan do rượu; một số trường hợp có thể tiến triển thành ung thư gan. Vì vậy, uống rượu bia vẫn là thói quen đặc biệt cần lưu ý khi muốn bảo vệ cơ quan này.

3. Dùng thuốc, sản phẩm “bổ gan” kéo dài

Sản phẩm bổ gan (Ảnh: National Kidney Foundation)

Đây là việc dễ khiến nhiều người chủ quan vì cho rằng sản phẩm mang tên “bảo vệ gan” thì dùng lâu sẽ càng tốt.

“Đối với người khỏe mạnh, không mắc bệnh gan, việc sử dụng thuốc bảo vệ gan hoặc thực phẩm bổ sung hỗ trợ gan trong thời gian dài ngược lại có thể làm tăng gánh nặng cho gan”, GS.BS Hạ Chí Vĩ lưu ý.

Vị chuyên gia này cũng không khuyến nghị phụ nữ mang thai, người đang cho con bú và thanh thiếu niên tự sử dụng các viên uống bảo vệ gan. Mong muốn chăm sóc sức khỏe không nên trở thành lý do để duy trì những sản phẩm chưa được xác định là cần thiết.

4. Thường xuyên nóng giận

Cảm xúc có thể ảnh hưởng tới sức khỏe lá gan theo cả góc nhìn y học cổ truyền và y học hiện đại.

Theo các chuyên gia, nóng giận có thể làm thay đổi hoạt động của hệ thần kinh và nội tiết, từ đó ảnh hưởng đến cơ thể. Việc giữ trạng thái tinh thần ổn định vì thế cũng được nhắc đến trong chăm sóc sức khỏe, bên cạnh ăn uống và nghỉ ngơi.

5. Ăn nhiều chất béo, đường và thực phẩm giàu năng lượng

Thực phẩm giàu năng lượng (Ảnh: Shutterstock)

Những bữa ăn quá dư thừa cũng có thể khiến gan chịu thêm gánh nặng.

“Ăn quá nhiều dẫn đến dư thừa dinh dưỡng, cùng với việc tiêu thụ thực phẩm nhiều đường, năng lượng và chất béo, có thể khiến mỡ tích tụ trong gan, gây gan nhiễm mỡ”, chuyên gia phân tích.

Điểm cần chú ý không chỉ nằm ở món chiên rán mà còn ở tổng lượng thức ăn và năng lượng nạp vào hằng ngày.

6. Ăn thực phẩm bị mốc

Thực phẩm mốc, hư hỏng có thể chứa aflatoxin, một loại độc tố nấm mốc gây hại gan và có khả năng gây ung thư. Đây là nguy cơ không nên xem nhẹ vì tiếc thực phẩm.

Bảo vệ gan bắt đầu từ việc nhìn lại những thói quen thường ngày: ăn uống vừa đủ, hạn chế rượu bia, chú ý giấc ngủ và tránh tùy tiện sử dụng sản phẩm “bổ gan”.

Nguồn: The Paper