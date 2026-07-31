Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa đạn đạo phá huỷ thành công 3 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tại căn cứ do Mỹ điều hành ở Jordan.

Khoảnh khắc Iran phóng tên lửa phá huỷ 3 tiêm kích F-35 của Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti do Mỹ điều hành ở Azraq (Jordan), phá hủy 3 máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ và gây hư hại nặng cho ba chiếc khác. Cuộc tấn công nhằm trả đũa cuộc không kích của Mỹ khiến 3 thành viên trong một gia đình thiệt mạng trên đảo Qeshm của Iran.

“Các chiến binh đã tấn công đường băng triển khai và nhà chứa máy bay bảo dưỡng của máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ tại căn cứ không quân Al-Azraq sáng nay bằng một số tên lửa đạn đạo” , thông báo có đoạn.

Một số sĩ quan Mỹ cũng như nhân viên kỹ thuật và bảo trì được cho thiệt mạng trong vụ tấn công. “Khu vực này không phải là nơi dành cho tội ác, những kẻ tàn sát dã man gia đình vô tội khi họ đang ngủ vào lúc nửa đêm”, IRGC thông tin.

Trong thông cáo gửi tới “người dân Jordan đáng kính và sáng suốt”, IRGC cũng cảm ơn sự ủng hộ của một bộ phận người dân và các nhân vật có ảnh hưởng tại Jordan, đồng thời cáo buộc Washington sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ Jordan để tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Thông cáo nhấn mạnh thêm Mỹ đã phát động cuộc không kích trước bình minh, sử dụng “căn cứ chiếm đóng” ở Jordan sau khi không thể đối đầu trực tiếp với Iran trong cuộc chiến.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận quân đội Mỹ nhắm mục tiêu vào 2 ngôi nhà dân cư ở khu Chah Tangu trên đảo Qeshm bằng bom hạng nặng khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng cùng 2 người khác bị thương.

Trong khi đó, Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông khẳng định tuyên bố “phá hủy 3 tiêm kích F-35” của IRGC là sai sự thật. “Không có máy bay Mỹ nào bị phá hủy hoặc hư hại trong các nỗ lực tấn công gần đây của Iran. Tất cả tên lửa và UAV đều bị đánh chặn hoặc không đến được mục tiêu”, cơ quan này tuyên bố.



