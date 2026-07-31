Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã kêu gọi Bulgaria xem xét lại quyết định cho phép triển khai tạm thời máy bay quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Bezmer, truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Bulgaria - Velislava Petrova-Chamova, ông Araqchi cho biết việc Sofia chấp thuận yêu cầu của Mỹ để cho phép máy bay quân sự đóng quân tại căn cứ này và hỗ trợ các hoạt động quân sự là tạo điều kiện cho việc gây hấn chống lại Iran. Ông Araqchi nhấn mạnh, động thái này là không thể chấp nhận được và trái ngược với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tuần trước, Quốc hội Bulgaria đã phê duyệt việc triển khai tạm thời tối đa tám máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 của Mỹ và tối đa 250 quân nhân tại căn cứ không quân Bezmer bất chấp sự phản đối của Iran. Sofia cho biết sẽ không có vũ khí tấn công nào được triển khai, và động thái này không biến Bulgaria thành một bên tham gia vào các hoạt động quân sự.

Ông Araqchi cũng đã có cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Síp Constantinos Kombos, trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn các căn cứ quân sự nước ngoài ở Síp bị sử dụng chống lại Iran.

Síp là nơi đặt hai căn cứ quân sự của Anh, bao gồm cả căn cứ RAF Akrotiri, nơi bị máy bay không người lái của Iran tấn công vào đầu tháng 3.

Ngay từ đầu cuộc chiến, Anh đã đồng ý với yêu cầu của Mỹ về việc sử dụng các căn cứ của Anh để thực hiện những cuộc tấn công phòng thủ chống lại tên lửa của Iran. Sau đó, Anh làm rõ rằng căn cứ không quân RAF Akrotiri sẽ không tham gia vào thỏa thuận phòng thủ với Mỹ.

Thỏa thuận quốc phòng này đã được tân Thủ tướng Anh Andy Burnham duy trì vào tháng 7, buộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phải lên tiếng cảnh báo, rằng Anh không nên tạo điều kiện cho các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran.



