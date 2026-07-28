Tổng thống Donald Trump phản ứng trước thông tin Mỹ thiếu tên lửa phòng không, trong khi nhiều nguồn tin cho rằng kho dự trữ đang suy giảm.

Tuyên bố được đưa ra sau khi giao tranh tạm lắng sang ngày thứ 3 liên tiếp, giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin cho rằng kho tên lửa đánh chặn suy giảm đã buộc Nhà Trắng phải cân nhắc dừng leo thang.

Ngày 27/7, The New York Times và The Wall Street Journal đồng loạt đưa tin ông Trump đã hoãn kế hoạch mở một đợt tấn công quy mô lớn mới nhằm vào Iran do lo ngại Lầu Năm Góc đang dần cạn tên lửa phòng không.

Phản hồi The Wall Street Journal, ông Trump phủ nhận thông tin này, khẳng định: “Chúng tôi có lượng đạn dược nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và nhiều hơn mức cần thiết.” Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cũng bác bỏ các lo ngại trên khi trả lời NBC. Ông nhấn mạnh đã trực tiếp xác minh và khẳng định quân đội Mỹ “có mọi thứ cần thiết để tiến hành chiến dịch hiệu quả như yêu cầu”.

Ông đồng thời chỉ trích những người tiết lộ thông tin này, cho rằng họ “đáng phải ngồi tù”.

Theo The Wall Street Journal, kế hoạch mở chiến dịch tấn công tăng cường kéo dài 2 tuần nhằm vào Iran đã bị tạm gác để tạo cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao. Tuy vậy, báo này cho biết ông Trump vẫn có thể ra lệnh nối lại các cuộc không kích trong thời gian tới.

Tờ báo cũng dẫn nguồn tin cho biết Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đã thông báo với Nhà Trắng về việc lượng tên lửa đánh chặn đang giảm.

Dù vậy, ông cho rằng tình trạng này chưa đến mức ngăn cản Mỹ tiếp tục các chiến dịch quân sự quy mô lớn, nhưng sẽ làm gia tăng rủi ro.

Trong khi đó, The New York Times dẫn các nguồn tin cho biết một số cố vấn đã thuyết phục ông Trump không leo thang xung đột.

Họ cảnh báo nguồn dự trữ tên lửa suy giảm cùng nguy cơ Iran trả đũa có thể khiến các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông bất bình.

Một quan chức cấp cao được dẫn lời nhận định các cuộc không kích liên tiếp đang tạo ra tác dụng ngược, giúp Iran đoàn kết hơn và tập trung đối phó với mối đe dọa từ bên ngoài thay vì quay lại bàn đàm phán.

Bên cạnh đó, The Wall Street Journal cho biết Nhà Trắng đã cảnh báo các cơ quan truyền thông rằng việc công bố số liệu cập nhật về lượng tên lửa Patriot và THAAD đã sử dụng kể từ khi xung đột bùng phát có thể bị coi là gây nguy hại đến an ninh quốc gia.

Các ước tính độc lập cho thấy lý do khiến vấn đề này trở nên nhạy cảm. Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng Mỹ và các đồng minh đã sử dụng khoảng 1.060-1.430 tên lửa Patriot chỉ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, trong khi dây chuyền sản xuất tại bang Arkansas chỉ có thể chế tạo khoảng 600-620 quả mỗi năm.

Mỹ cũng đã tiêu hao hàng trăm tên lửa hành trình Tomahawk, trong khi năng lực sản xuất hiện chỉ vào khoảng 15 quả mỗi tháng.

Ở chiều ngược lại, quân đội Iran tuyên bố đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trong khu vực, đồng thời khẳng định chiến lược của Iran trong cuộc xung đột này “hoàn toàn mang tính đáp trả”.

Theo RT



