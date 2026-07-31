Giải phẫu 'tên lửa không thể đánh chặn' Oreshnik: Ukraine hé lộ sự thật - Nga làm nhiều người bất ngờ

Phần lớn linh kiện được sản xuất trong năm 2023-2024, và một số ít được sản xuất trong năm 2025.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga hầu như không còn chứa bất kỳ linh kiện nước ngoài nào. Tuy nhiên, nhiều linh kiện trong số đó được sản xuất tại Belarus.

Hãng thông tấn RBC-Ukraine ngày 29/7 đưa tin, ông Vladislav Vlasyuk - cố vấn của Tổng thống Ukraine về chính sách trừng phạt - đã thông báo điều này với giới báo chí.

Ông Vladislav Vlasyuk - cố vấn của Tổng thống Ukraine về chính sách trừng phạt - giới thiệu các linh kiện tên lửa Oreshnik của Nga mà Ukraine thu giữ được. Ảnh: RBC-Ukraine

Ông Vlasyuk đã giới thiệu các linh kiện tên lửa đạn đạo Oreshnik và tên lửa hành trình Banderol của Nga mà Ukraine thu giữ được, đồng thời giải thích rằng Oreshnik chứa hơn 1.000 linh kiện sản xuất tại Nga và 100 linh kiện khác do Belarus sản xuất.

"Phần lớn linh kiện được sản xuất trong năm 2023-2024, và một số ít được sản xuất trong năm 2025. Vì vậy, họ [Nga] đang sản xuất một số linh kiện của mình ngay bây giờ", ông Vlasyuk lưu ý.

Mặc dù vẫn có một số linh kiện khác có niên đại lâu hơn nhiều. “Trong mẫu [tên lửa Oreshnik] này, chúng tôi đã xác định được một bộ phận được sản xuất năm từ 2012. Đó là bộ phận cũ nhất trong tên lửa này. Nó được lắp ráp một cách chắp vá như 'quái vật Frankenstein'. Công nghệ này có từ những năm 1960, vì vậy một số linh kiện thậm chí còn cũ hơn nữa”, ông Vlasiuk nói.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng điều này cho thấy Nga đã có khả năng sản xuất những tên lửa này mà hầu như không cần sử dụng các linh kiện nước ngoài.

Ông Vlasyuk cũng giới thiệu cái mà ông gọi là thiết kế sơ bộ về đầu đạn động năng của tên lửa Oreshnik. Nó chứa 36 đầu đạn, được cho là làm bằng vonfram.

Các bộ phận của tên lửa Oreshnik. Ảnh: RBC-Ukraine

Các chuyên gia Ukraine đã xác định được 40 doanh nghiệp Nga và 2 doanh nghiệp Belarus tham gia sản xuất tên lửa Oreshnik. Ông Vlasiuk cho biết, trong số các doanh nghiệp Belarus, nhà máy Integral đã bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt, còn đối với nhà máy Tranzistor (nhà sản xuất thiết bị bán dẫn và mạch tích hợp, thuộc tập đoàn Integral), chính quyền Ukraine đã chia sẻ những phát hiện trên với các đối tác và đang tìm cách bổ sung doanh nghiệp còn lại vào danh sách trừng phạt.

Về cách ngăn chặn việc Nga sản xuất tên lửa Oreshnik, cố vấn của Tổng thống Ukraine cho biết bước đầu tiên là áp đặt lệnh trừng phạt đối với tất cả các nhà sản xuất; bước thứ hai là ngăn chặn mọi sự hợp tác hoặc tương tác với họ. Ông Vlasiuk thừa nhận rằng chỉ riêng lệnh trừng phạt có thể không hoàn toàn ngăn chặn được việc sản xuất nhưng cho rằng áp lực liên tục có thể làm suy giảm hiệu suất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga và làm chậm sự phát triển công nghệ.

Theo tờ Metro (Anh), tên lửa Oreshnik (có nghĩa là 'cây phỉ' trong tiếng Nga) lần đầu tiên được sử dụng trong một cuộc tấn công vào thành phố Dnipro của Ukraine vào tháng 11/2024.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc vào thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố tên lửa mới của mình và tuyên bố nó di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh, do đó không thể bị đánh chặn.

Theo các nguồn tin được trang Euroradio.fm trích dẫn, trong năm nay, quân đội Nga đã phóng ba trong số bốn tên lửa Oreshnik được sản xuất năm 2025 vào Ukraine.



