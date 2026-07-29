'Nhà máy tên lửa' của Ukraine lộ diện: 100 quả mỗi tháng - Nga hứng đòn tập kích vào sâu hậu phương

Giám đốc điều hành Iryna Terekh cho biết, Fire Point sản xuất 100 tên lửa tầm xa và hàng nghìn UAV mỗi tháng, đóng vai trò thiết yếu đối với khả năng tấn công tầm xa của Kyiv.

Fire Point - nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Ukraine - đang xuất xưởng khoảng 100 tên lửa hành trình tầm xa Flamingo mỗi tháng, một sản lượng đủ để hỗ trợ chiến dịch tấn công sâu nhắm vào các mục tiêu cách xa hàng trăm km bên trong lãnh thổ Nga.

Tờ Guardian (Anh) ngày 27/7 dẫn lời Giám đốc điều hành (CEO) Iryna Terekh của Fire Point cho biết, công ty này cũng đang sản xuất máy bay không người lái cánh cố định FP-1 và FP-2 với sản lượng "hàng trăm chiếc mỗi ngày". Hoạt động sản xuất quy mô lớn đang được khởi động lại sau một thời gian tạm dừng do sự chậm trễ trong việc phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine.

Sự phát triển của công ty khởi nghiệp này kể từ lúc được thành lập sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ vào năm 2022 cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa Ukraine, cuối cùng đã mang lại cho quân đội nước này khả năng tác chiến tầm xa.

“Tôi không biết về bất kỳ cuộc tấn công tầm xa nào [của Ukraine] diễn ra trong vài tháng qua mà không liên quan đến sản phẩm của chúng tôi”, bà Terekh nói. Các cuộc tấn công sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do Fire Point sản xuất đang diễn ra với tần suất “trung bình từ 5 đến 15 vụ mỗi ngày”.

Bà Iryna Terekh - Giám đốc điều hành Fire Point. Công ty này có 83 nhà máy tại Ukraine mặc dù chỉ mới được thành lập vào năm 2022 sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Ảnh: The Guardian

Tên lửa Flamingo (có khả năng mang theo 1.150 kg thuốc nổ, đủ để xuyên thủng các bức tường bê tông) đã được sử dụng để tấn công một nhà máy sản xuất linh kiện quân sự của Nga tại Cheboksary, cách Kharkiv gần 1.000 km, ở phía đông bắc Ukraine, hồi tháng 6.

Bà Terekh cho biết, quãng đường bay thực tế của chúng nằm trong số "những quãng đường bay dài nhất từng được ghi nhận trong lịch sử các nhiệm vụ của tên lửa hành trình", khoảng 1.800 km do độ phức tạp của đường bay. Mỗi tên lửa Flamingo có giá dưới 600.000 USD, rẻ hơn so với tên lửa Tomahawk của Mỹ, có giá khoảng 3,5 triệu USD, CEO Fire Point cho biết.

Đặc biệt, các UAV FP-1 nhẹ hơn, có tầm hoạt động hơn 1.600 km, được sử dụng trong một chiến dịch không kích để tấn công những nhà máy lọc dầu của Nga có hệ thống phòng thủ yếu hơn, đã làm giảm 20% sản lượng của những nhà máy lọc dầu đó và dẫn đến tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng ở Nga. Bà Terekh cho biết thêm, các UAV đó có giá từ 55.000 đến 75.000 USD.

Theo lời CEO Terekh, Fire Point hiện đang vận hành 83 nhà máy tại Ukraine, cộng thêm một nhà máy khác ở Đan Mạch, với 6.000 nhân viên, tăng từ 3.500 người vào cuối năm ngoái. Phóng viên của Guardian đã đến thăm một trong những nhà máy sản xuất đó vào tháng 12 năm ngoái, nơi hàng chục nhân viên đang lắp ráp các cấu trúc bằng ván ép, nhựa và sợi carbon thành những chiếc UAV hoàn chỉnh.

“Những gì chúng ta đang thấy hiện nay là kết quả của nhiều năm nỗ lực từ phía Ukraine”, cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu Ben Hodges cho biết. “Họ không chỉ có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga với độ chính xác cao và vượt qua hệ thống phòng không của Nga, mà vũ khí của họ còn mang theo đầu đạn đủ lớn để gây hiệu quả.”

Kết quả là cuộc xung đột kéo dài nhiều năm đang có những diễn biến mới, trong đó Ukraine đang thu hẹp khoảng cách với Nga trong việc tiến hành các cuộc tấn công tầm xa. Theo ước tính của Ukraine, mỗi tháng Nga sản xuất tới 70 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay, 25 tên lửa Kalibr phóng từ biển, cùng với 60 tên lửa đạn đạo Iskander M.

Tên lửa hành trình FP-5 Flamingo do Fire Point sản xuất được trưng bày tại triển lãm quốc phòng Eurosatory gần Paris, Pháp, vào tháng 6/2026. Ảnh: Getty Images

Fire Point cũng đang phát triển các tên lửa đạn đạo đầu tiên của Ukraine, mà CEO Terekh hy vọng lần phóng thử lần đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Trong khi đó, một biến thể của tên lửa tầm ngắn FP-7 sẽ là nền tảng cho sáng kiến Freyja riêng biệt - một nỗ lực quốc tế nhằm tạo ra một hệ thống phòng không thay thế cho hệ thống Patriot của Mỹ, với sự tham gia của Ukraine và chín quốc gia châu Âu khác. Fire Point sẽ sản xuất các bệ phóng và tên lửa đánh chặn, với mục tiêu chi phí là 1 triệu USD cho mỗi tên lửa đánh chặn.

“Chúng tôi rất thích hệ thống Patriot”, bà Terekh nói, nhưng cũng cho biết thêm rằng sản lượng sản xuất toàn cầu hiện không đáp ứng được nhu cầu hiện tại. Hiện chỉ có hệ thống Patriot mới có khả năng ngăn chặn tên lửa đạn đạo của Nga tấn công Kyiv và các nơi khác, nhưng kho dự trữ của Ukraine đã cạn kiệt.

“Toàn bộ sản lượng tên lửa Pac-3 trên toàn thế giới, với sản lượng khoảng 600-700 tên lửa mỗi năm; và đây chính xác là số lượng tên lửa Patriot đã được sử dụng ở Trung Đông trong hai tuần”, bà nói thêm.



