Khoa học đã tìm ra chế độ ăn uống lành mạnh giúp giảm các bệnh về tim mạch và gia tăng tuổi thọ con người

Tuổi thọ có kéo dài được hay không đều hoàn toàn phụ thuộc vào những quyết định mà bạn đưa ra. Việc ăn thực phẩm không lành mạnh và có lối sống ít vận động có thể làm tăng nguy cơ phát triển một loạt các biến chứng đe dọa đến tính mạng, chẳng hạn như béo phì và bệnh tim.

Do đó chế độ ăn uống góp phần cung cấp sự bảo vệ tốt nhất chống lại các mối đe dọa này. Các nhà khoa học đã tìm ra chế độ ăn chay giúp cơ thể trở nên khỏe mạnh và tránh các loại bệnh dễ mắc phải.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Oxford, cho thấy nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do bệnh tim ở người ăn chay thấp hơn 32% so với những người ăn thịt và cá. Đây là nghiên cứu lớn nhất được thực hiện ở Anh nhằm so sánh tỷ lệ mắc bệnh tim giữa người ăn chay và người ăn thịt.

Nghiên cứu đã tổng hợp dữ liệu dựa trên gần 45.000 tình nguyện viên đến từ Anh và Scotland. Họ đã đăng ký tham gia vào cuộc điều tra do Oxford tổ chức, có tên là EPIC, nhằm tìm ra những hướng đi tích cực đối với bệnh ung thư và chế độ dinh dưỡng ở châu Âu. Trong số đó, có 34% là người ăn chay.

Một số lượng người ăn chay tương đối lớn so với các nghiên cứu khác thuộc lĩnh vực này. Điều này giúp các nhà nghiên cứu đưa ra ước tính chính xác hơn về sự khác biệt giữa những người ăn chay và người ăn thịt.

Giáo sư Tim Key, là tác giả của nghiên cứu này và phó giám đốc Khoa Dịch tễ học Ung thư tại Đại học Oxford, cho biết: "Những kết quả cho thấy rõ ràng rằng nguy cơ mắc bệnh tim ở người ăn chay thấp hơn 1/3 so với những người ăn thịt.

Một nghiên cứu khác còn cho thấy rằng chế độ ăn thuần chay cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ cho cơ thể, giúp chống lại bệnh béo phì. Nguyên nhân chính gây ra một loạt các biến chứng đe dọa đến tính mạng con người.

Theo kết quả được công bố trên Tạp chí về Khoa Nội tổng quát, những người ăn chay, và đặc biệt là những người theo chế độ ăn này một cách đều đặn, cho thấy kết quả về sức khỏe tốt hơn so với những người ăn kiêng trong các chế độ khác.

Ru-Yi Huang bác sĩ của Bệnh viện E-Da ở Đài Loan sau khi xem xét kết quả của 12 thử nghiệm ăn kiêng đã chia sẻ rằng: "Trên thực tế, những người ăn chay có thể giảm khoảng 2kg trong thời gian ngắn".

Đánh giá của Huang dựa trên mười hai thử nghiệm ngẫu nhiên có sự giám sát của các chuyên gia, liên quan đến 1.151 người ăn kiêng theo chế độ ăn uống cụ thể trong khoảng từ 9 đến 74 tuần.

Nhìn chung, các cá nhân trong các nhóm ăn chay đã thu được hiệu quả giảm cân đáng kinh ngạc, nhiều hơn khoảng 2,02 kg so với những người ăn kiêng bằng thịt và các sản phẩm động vật khác.

Những người ăn chay nhưng vẫn sử dụng các sản phẩm từ sữa và trứng giảm nhiều hơn so với những người ăn kiêng khác khoảng 1,48 kg.

Theo Huang, lượng ngũ cốc, trái cây và rau quả có một vai trò rất quan trọng trong chế độ ăn chay. Chúng vừa giúp đảm bảo duy trì vóc dáng cân đối, lại vừa cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể.