Ngày 26/7, Iran lên tiếng cảnh báo, bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ cho hành động gây hấn của Mỹ sẽ biến họ thành mục tiêu chính đáng cho sự trả đũa.

Tên lửa đạn đạo của Iran.

Mỹ và Iran đã liên tục tấn công ăn miếng trả miếng trong hai tuần qua sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hồi đầu tháng này sụp đổ.

Lầu Năm Góc chủ yếu tập trung vào các mục tiêu ở miền Nam và miền Trung Iran, trong khi Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.

Tình trạng thù địch leo thang đã làm gián đoạn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, và một số tàu buôn đã bị trúng đạn.

Thiếu tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã cảnh báo các quốc gia trên toàn thế giới không nên ủng hộ hành động gây hấn của Mỹ.

“Bất kỳ quốc gia nào - dù là Anh, các nước vùng Vịnh Ba Tư hay các nước khác - nếu họ ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến, họ sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của chúng tôi.

Gần đây, máy bay ném bom B-1 Mỹ đã sử dụng các căn cứ không quân ở Anh. Nếu họ hợp tác, họ sẽ trở thành mục tiêu chắc chắn và hợp pháp của chúng tôi”, ông Mohebbi tuyên bố hôm 25/7.

Đầu năm nay, Anh trở thành một trong những trung tâm then chốt trong cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống lại Iran, đóng vai trò là điểm xuất phát cho các cuộc tấn công chiến lược của Mỹ.

Tuy nhiên, London đã từ chối cho phép tiếp cận các căn cứ trước cuộc tấn công đầu tiên, làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Thủ tướng lúc bấy giờ Keir Starmer và Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã than phiền về sự hỗ trợ không đủ từ một đồng minh thân cận.

Ngày 26/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Nikzad cũng đưa ra một thông điệp tương tự, cảnh báo bất kỳ quốc gia nào “gây hấn với đất nước chúng ta chắc chắn sẽ là mục tiêu hợp pháp” của quân đội Iran.

“Trong những năm qua, chúng ta đã dung thứ cho bất kỳ sự vi phạm nào của các chính phủ châu Âu. Chúng tôi cảnh báo các chính phủ này không nên biến mình thành con tốt của Mỹ, và không nên tham gia vào những cuộc phiêu lưu không liên quan đến họ.

Đặc biệt là chính phủ mới của Vương quốc Anh… và chính phủ Ukraine cần phải lưu ý đến điều này”, ông Nikzad phát biểu tại phiên họp quốc hội hôm 26/7.

Việc nhắc đến Ukraine diễn ra sau sự cố xảy ra mới đây, khi Ukraine tấn công tàu buôn của Iran trên Biển Caspi, khiến một người thiệt mạng và một người khác bị thương.

Ukraine thừa nhận vụ tấn công, tuyên bố mục tiêu là "các tàu được sử dụng trong các chuyến vận chuyển hàng hóa quân sự liên quan đến Iran" trên tuyến đường thủy này.

Bộ Ngoại giao Iran lên án vụ tấn công, nhấn mạnh, nó “có nguy cơ làm bùng phát và lan rộng thêm ngọn lửa chiến tranh”, và cảnh báo về khả năng trả đũa đối với vụ tấn công “liều lĩnh” này .

Theo RT



