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Ai đã lệnh cho ông Zelensky tấn công tàu chở hàng của Iran trên Biển Caspi?

Hoàng Vân
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Ngày 25/7, Tổng thống Ukraine tuyên bố, Ukraine đã tấn công một tàu thương mại của Iran ở Biển Caspi, bị cáo buộc đang vận chuyển hàng hóa quân sự.

Ukraine tấn công tàu Iran: Vụ việc gây chấn động Biển Caspi 2026 - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Iran - quốc gia phủ nhận liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, cho biết vụ Ukraine tấn công tàu thương mại của Iran ở Biển Caspi đã khiến một thủy thủ thiệt mạng.

Ngày 26/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã nhắc lại lập trường của Iran trong các cuộc điện đàm riêng với nhà ngoại giao hàng đầu EU Kaja Kallas và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

“Ukraine đã tấn công tàu thương mại của Iran, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Đây là hành vi vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc, được thực hiện theo lệnh của Israel, nhằm lôi kéo châu Âu vào cuộc chiến của họ”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên X.

“Trong các cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao EU Kallas và Ngoại trưởng Lavrov, tôi đã nói rõ những gì chính quyền ông Zelensky đã làm KHÔNG THỂ KHÔNG BỊ ĐÁP TRẢ”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Theo Press TV, trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Lavrov, ông Araghchi cho biết, Iran “sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của mình”.

Ông Lavrov bày tỏ lời chia buồn về cái chết của thủy thủ, và xác định con tàu bị tấn công là tàu chở hàng mang tên Ana, treo cờ Iran.

Trả lời kênh truyền hình N12 của Israel, Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgeny Korniychuk khẳng định, con tàu của Iran đang chở các linh kiện cho UAV và tên lửa. Tuy nhiên, Iran khẳng định, hàng hóa hoàn toàn là hàng dân sự.

Năm 2022, Iran xác nhận đã chuyển giao một "số lượng nhỏ" UAV cảm tử Shahed-136 cho Nga vài tháng trước khi cuộc xung đột ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm đó.

Nga khẳng định, tất cả UAV Geran-2, được cho là dựa trên thiết kế Shahed-136, đều được sản xuất trong nước.

Trong các tuyên bố và phỏng vấn gần đây với báo chí Mỹ, Tổng thống Ukraine Zelensky nói, ông “chắc chắn 100%” Nga đã giúp đỡ Iran trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận việc Nga cung cấp vũ khí cho Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cũng cho biết, ông không tin Nga hay Trung Quốc đã cung cấp viện trợ quân sự cho Iran.

Theo RT
Sau 5 năm gây bão vẫn chưa làm Bắc Kinh hết lo: Điều gì đang thử thách 'Giấc mộng Trung Hoa' của ông Tập?


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